Гран-при Японии. Голубева и Мур, Хазе и Володин, Гиларди и Амброзини выйдут на лед с короткими программами

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24 ноября на Гран-при Японии спортивные пары покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Пары

Короткая программа

Начало – 10:15 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

2. Челси Лю – Балаж Надь (США)

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Вторая разминка

5. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

7. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

 

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри

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