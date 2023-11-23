Гран-при Японии. Голубева и Мур, Хазе и Володин, Гиларди и Амброзини выйдут на лед с короткими программами
24 ноября на Гран-при Японии спортивные пары покажут короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Пары
Короткая программа
Начало – 10:15 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
2. Челси Лю – Балаж Надь (США)
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
4. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Вторая разминка
5. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
7. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри
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