МОК о деле Валиевой: «Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов и целостности соревнований»

Теги сборная России допинг МОК Олимпиада-2022 женское катание Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

В МОК высказались о сроках вынесения решения по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов и целостности соревнований», – заявили в МОК.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время чемпионата России в декабре 2021 года.

Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине – на следующий день после окончания командного турнира, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Награждение проведено не было. 

10 ноября в Спортивном арбитражном суде завершились слушания по делу Валиевой. Решение ожидается в январе 2024 года. 

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6 комментариев

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Groznyi2024
МОК: "Мы хотели бы видеть отстранение Валиевой и золото у США"
+11
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JenKa
Ну с быстрым решением опоздали чуток. Хоть бы к следующей олимпиаде управились.
+7
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Lennuci
Чжоу без ОИ медали соревноваться чтоль отказывается? О какой целостности он глаголит?
+6
-3
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KMR
Почти 2 года прошло...
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Вячеслав Пустохин
А МОК не хочет назвать имена своих сотрудников, которые слили в прессу имя защищённого лица? Ааа... это же надо расследование проводить и кого-то увольнять
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Вячеслав Пустохин
В очередной раз они говорят: не справедливого, а быстрого

Всё ясно с этими ребятами.
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