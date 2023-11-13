МОК о деле Валиевой: «Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов и целостности соревнований»

В МОК высказались о сроках вынесения решения по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение ради заинтересованных спортсменов и целостности соревнований», – заявили в МОК.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин во время чемпионата России в декабре 2021 года.

Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине – на следующий день после окончания командного турнира, где сборная России с Валиевой в составе одержала победу. Награждение проведено не было.

10 ноября в Спортивном арбитражном суде завершились слушания по делу Валиевой. Решение ожидается в январе 2024 года.

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