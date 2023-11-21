Ксения Синицына: «У меня нет никаких диет – уже был нехороший опыт со всем этим. Живу, кайфую, ем что хочу»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына рассказала, что пережила расстройство пищевого поведения.

– С точки зрения питания ты себя никак не ограничиваешь?

– У меня нет никаких диет, уже был нехороший опыт с этим всем. Живу, кайфую, ем что хочу.

– Ты сказала «нехороший опыт»?

– У всех, наверное, были такие периоды, когда хочешь быть худым, чтобы никто никогда не придирался. Сам себе составляешь идеал худобы. Понимаешь, что это не очень, но стоишь на своем и ограничиваешь себя. Слава богу, это все прошло.

Сейчас моя голова перестроилась, появилось более взрослое осмысление всего происходящего. Я понимаю, как питание важно для здоровья и дальнейшей жизни вне спорта. Спасибо родным за поддержку в трудные минуты.

– То есть ты пережила РПП.

– Да. Мне кажется, что нет ни одного спортсмена, который не прошел бы через подобную ситуацию, – сказала фигуристка. 

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

31 комментарий

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Nastya163
Ну вот и Ксения призналась в РПП, хотя и так все очевидно было. Ксюша молодец, что преодолела этот трудный период, сейчас прекрасно выглядит. Здоровья и удачи!
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Юлия
Ответ Anna
Не верю, что нет диет. Она очень тоненькая, худее Садковой в свои 19 лет.
да не, сейчас она вроде нормальная, а вот в олисезон была очень худая, я когда на неё смотрела, мне всегда казалось, что коньки ей большие, настолько худенькие ножки были. но то что есть все подряд, это наврядли конечно.
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Ashly
Ответ Anna
Не верю, что нет диет. Она очень тоненькая, худее Садковой в свои 19 лет.
Спортсрвским писакам не угодишь. Худая - плохо, фигуристая - опять плохо. Что же вам надо-то? Тем более она уже и не худая, кости нигде не торчат. Для её роста абсолютно нормальная комплекция.
+16
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juliamart
Ответ RusVector
Если бы это еще Щербаковой объяснили. Все правильно, Ксюша, на двух креветках далеко не уедешь и много прыжков не прыгнешь! Бывают же все-таки спортсменки и тренеры с правильным подходом к делу!
Ну да, нашли с кем сравнить)) Далеко Синицына уехала, впервые золото на рос.этапе гран при и золото Олимпиады Ани... Какую только чушь здесь не пишут.
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Железная Леди
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Молодец. Жить надо так, чтоб вся твоя жизнь была кайфовой.
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Reggi
Ответ Лека-Лека
Свежо предание, да верится с трудом. Вряд ли она трескает жареную картошку, выпечку и сладости. Наверняка питание продумано и сбалансировано. Бывают люди, которым никакая еда нипочем. Но тогда у Ксюши не было бы периода диет. Сама себе противоречит.
Сбалансированное питание - это не диета, это образ жизни) диета - это намеренное ограничение себя в каких-то продуктах, например, с целью похудения или из-за проблем со здоровьем. Когда же человек может позволить себе съесть всё, что пожелает в разумном количестве, это взрослый подход к питанию.
Сомневаюсь, что Ксюша объедается мороженым и жареной картошкой, но и вряд ли она бьёт себя по рукам за пару мороженых в месяц. А с РПП девочки себя морально убивают даже за лишний съеденный листик салата в день. И вот это нездоровая абсолютно фигня.
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Юра Плисецкий
Ксения молодец, вовремя взялась за ум и вышла победителем.
Пожелаю много здоровья и оптимизма по жизни.
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Жизненная
Ответ RusVector
Если бы это еще Щербаковой объяснили. Все правильно, Ксюша, на двух креветках далеко не уедешь и много прыжков не прыгнешь! Бывают же все-таки спортсменки и тренеры с правильным подходом к делу!
То-то в юниорах и после Ксюша была болезненно худая, почти прозрачная, ломалась все время, спина болела...не выступала...без медалей на взрослом международном )да и России) уровне была....где уж трижды ЧР, ЧМ и ОИ до результатов Ксюши (которая и не выступала вовсе)...
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Elenavasilevna
Ответ Sonyas
Ксения не выглядит человеком, у которого РПП позади. Да, возможно, проблема уже не такая серьезная, как была в предыдущие 2-3 года. Но и сейчас она выглядит истощенно.
Возможно у неё нет особой предрасположенности к полноте, может позволить себе есть все и находится в форме. Не истощенная, просто без лишнего веса. А есть люди, которые полнеют при одном только взгляде на еду ))
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Тайга86
Все разные. Кому-то можно адекватно себя ограничивать(никогда не поверю что ест сколько хочет, так не бывает в спорте), а кому-то только жесткач…Это не правильно для здоровья, но в некоторых случаях помогает достигнуть больших высот, или хотя бы не травмироваться на сложной технике.
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Девушка Безимени
Ответ Sonyas
Ксения не выглядит человеком, у которого РПП позади. Да, возможно, проблема уже не такая серьезная, как была в предыдущие 2-3 года. Но и сейчас она выглядит истощенно.
да ладно
щеки как у хомяка
попа есть
глаз веселый
все при ней
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Dimashmelev
Ответ Sonyas
Ксения не выглядит человеком, у которого РПП позади. Да, возможно, проблема уже не такая серьезная, как была в предыдущие 2-3 года. Но и сейчас она выглядит истощенно.
Вы ее родителей видели? Там оба очень худые, так что ей просто повезло с конституцией.
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Reggi
Ответ Лека-Лека
Диета - это практика регулируемого употребления пищи для снижения, поддержания или увеличения массы тела, а также для профилактики и лечения таких заболеваний, как диабет и ожирение. То есть как раз есть можно все, но в разумных пределах. Об этом я и написала. А Ксюша пишет, что ни в чем себя не ограничивает. Одно с другим не вяжется.
Ксюша сказала, что не ограничивает себя ни в каких продуктах питания. Как вы из этого сделали вывод, что она не ограничивает себя в КОЛИЧЕСТВЕ пищи-то? Я так поняла, что она имела в виду, что может съесть и выпечку, и картофель употребить, и пирожное/мороженое. Но "может" это не значит "бесконтрольно употребляет в любом количестве". Мне кажется, в контексте Ксюшиных слов "не ограничиваю" значит, "нет жёсткого табу ни на какие продукты", то есть, в меру можно всё.
Не вижу противоречий)
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Ответ Лека-Лека
Свежо предание, да верится с трудом. Вряд ли она трескает жареную картошку, выпечку и сладости. Наверняка питание продумано и сбалансировано. Бывают люди, которым никакая еда нипочем. Но тогда у Ксюши не было бы периода диет. Сама себе противоречит.
Слушайте, ну не всем же нравится жареная картошка и сладости. Есть люди, которые любят вкусно, но при этом здорОво поесть. Если она не отказывает себе в салатах и рыбе, то вот пример гармонии - и поела, и полезно.
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Anna
Ответ Ashly
Спортсрвским писакам не угодишь. Худая - плохо, фигуристая - опять плохо. Что же вам надо-то? Тем более она уже и не худая, кости нигде не торчат. Для её роста абсолютно нормальная комплекция.
Я не меряю категориями плохо/хорошо, а констатирую факт, да она уже не выглядит анорексично как раньше, но по-прежнему очень худая, дай бог если 40 кг наберется.
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Лека-Лека
Ответ Reggi
Сбалансированное питание - это не диета, это образ жизни) диета - это намеренное ограничение себя в каких-то продуктах, например, с целью похудения или из-за проблем со здоровьем. Когда же человек может позволить себе съесть всё, что пожелает в разумном количестве, это взрослый подход к питанию. Сомневаюсь, что Ксюша объедается мороженым и жареной картошкой, но и вряд ли она бьёт себя по рукам за пару мороженых в месяц. А с РПП девочки себя морально убивают даже за лишний съеденный листик салата в день. И вот это нездоровая абсолютно фигня.
Диета - это практика регулируемого употребления пищи для снижения, поддержания или увеличения массы тела, а также для профилактики и лечения таких заболеваний, как диабет и ожирение.

То есть как раз есть можно все, но в разумных пределах. Об этом я и написала. А Ксюша пишет, что ни в чем себя не ограничивает.
Одно с другим не вяжется.
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Anna
Ответ Ashly
В каком месте она худая? Она миниатюрная, а не худая. В неё, наверное, даде 155 см нет, при таком росте 40 кг для молоденькой девушки абсолютно нормальный вес.
Значит нет 40, я её видела близко, она худее юниорок. Возможно у неё конституция такая, но я в это слабо верю, больше похоже на лукавство, лучше бы правду говорили, чтобы не вводить в заблуждение, их же слушают маленькие девочки, которые берут с них пример.
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Dimashmelev
Ответ Anna
Не верю, что нет диет. Она очень тоненькая, худее Садковой в свои 19 лет.
Не забывайте, есть понятие конституции, там такие родители худые.
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Александр Шульгин
Ответ Anna
Не верю, что нет диет. Она очень тоненькая, худее Садковой в свои 19 лет.
Сейчас она хорошо выглядит по сравнению то что было два года и даже год назад
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Железная Леди
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anna
Не верю, что нет диет. Она очень тоненькая, худее Садковой в свои 19 лет.
Небольшие ограничения это не значит диета. поменьше сладкого , мучного и пр.
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Anastasia1990_
Я помню как писали, что балерины такие же худые как Ксения, а потому все норм, нечего паниковать. Люди - большие мастера закрывать глаза на чужие беды. Ксюша молодец, что смогла преодолеть этот период, это победа не меньшая, чем любая спортивная, а на мой взгляд бОльшая. И молодец, что рассказала обо всем.
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Девушка Безимени
прыжки-то невысокие
каскады с перетяжкой
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Девушка Безимени
и сколько хочу?
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Sonyas
Ксения не выглядит человеком, у которого РПП позади. Да, возможно, проблема уже не такая серьезная, как была в предыдущие 2-3 года. Но и сейчас она выглядит истощенно.
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