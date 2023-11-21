Ксения Синицына: «У меня нет никаких диет – уже был нехороший опыт со всем этим. Живу, кайфую, ем что хочу»

Ксения Синицына рассказала, что пережила расстройство пищевого поведения.

– С точки зрения питания ты себя никак не ограничиваешь?

– У меня нет никаких диет, уже был нехороший опыт с этим всем. Живу, кайфую, ем что хочу.

– Ты сказала «нехороший опыт»?

– У всех, наверное, были такие периоды, когда хочешь быть худым, чтобы никто никогда не придирался. Сам себе составляешь идеал худобы. Понимаешь, что это не очень, но стоишь на своем и ограничиваешь себя. Слава богу, это все прошло.

Сейчас моя голова перестроилась, появилось более взрослое осмысление всего происходящего. Я понимаю, как питание важно для здоровья и дальнейшей жизни вне спорта. Спасибо родным за поддержку в трудные минуты.

– То есть ты пережила РПП.

– Да. Мне кажется, что нет ни одного спортсмена, который не прошел бы через подобную ситуацию, – сказала фигуристка.

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное