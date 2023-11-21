Ксения Синицына: «У меня нет никаких диет – уже был нехороший опыт со всем этим. Живу, кайфую, ем что хочу»
Ксения Синицына рассказала, что пережила расстройство пищевого поведения.
– С точки зрения питания ты себя никак не ограничиваешь?
– У меня нет никаких диет, уже был нехороший опыт с этим всем. Живу, кайфую, ем что хочу.
– Ты сказала «нехороший опыт»?
– У всех, наверное, были такие периоды, когда хочешь быть худым, чтобы никто никогда не придирался. Сам себе составляешь идеал худобы. Понимаешь, что это не очень, но стоишь на своем и ограничиваешь себя. Слава богу, это все прошло.
Сейчас моя голова перестроилась, появилось более взрослое осмысление всего происходящего. Я понимаю, как питание важно для здоровья и дальнейшей жизни вне спорта. Спасибо родным за поддержку в трудные минуты.
– То есть ты пережила РПП.
– Да. Мне кажется, что нет ни одного спортсмена, который не прошел бы через подобную ситуацию, – сказала фигуристка.
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Сомневаюсь, что Ксюша объедается мороженым и жареной картошкой, но и вряд ли она бьёт себя по рукам за пару мороженых в месяц. А с РПП девочки себя морально убивают даже за лишний съеденный листик салата в день. И вот это нездоровая абсолютно фигня.
Пожелаю много здоровья и оптимизма по жизни.
щеки как у хомяка
попа есть
глаз веселый
все при ней
Не вижу противоречий)
То есть как раз есть можно все, но в разумных пределах. Об этом я и написала. А Ксюша пишет, что ни в чем себя не ограничивает.
Одно с другим не вяжется.
каскады с перетяжкой