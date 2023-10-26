Ирина Роднина: «У Самоделкиной сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла, ничего особенного не произошло»

Ирина Роднина высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Самоделкина, конечно, что-то умеет. У нее сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла. Ничего особенного здесь не произошло.

На что она сможет претендовать? Наверное, будет бороться за медали чемпионата мира, если все оформят и она туда поедет. Не знаю. Там же и соревноваться-то не с кем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

Федерация фигурного катания Казахстана: «Официально Самоделкина не заявляла, будет ли продолжать карьеру как спортсменка нашей страны. Все на уровне слухов»