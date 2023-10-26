Ирина Роднина: «У Самоделкиной сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла, ничего особенного не произошло»
Ирина Роднина высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.
«Самоделкина, конечно, что-то умеет. У нее сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла. Ничего особенного здесь не произошло.
На что она сможет претендовать? Наверное, будет бороться за медали чемпионата мира, если все оформят и она туда поедет. Не знаю. Там же и соревноваться-то не с кем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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А вот на каком основании "Самоделкина может иметь планы на переход в другую страну, не Казахстан" (хотя бы теоретически) - просто любопытно.
Разве что теперь выяснится, что ее папа- уроженец, к примеру, Литвы... или Ирландии... Так придется же в срочном порядке от новенького казахстанского паспорта отказываться...