Ирина Роднина: «У Самоделкиной сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла, ничего особенного не произошло»

Теги сборная России Ирина Роднина сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась о переходе Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана.

«Самоделкина, конечно, что-то умеет. У нее сильный технический арсенал, но в последнее время результатов не было. Ушла и ушла. Ничего особенного здесь не произошло.

На что она сможет претендовать? Наверное, будет бороться за медали чемпионата мира, если все оформят и она туда поедет. Не знаю. Там же и соревноваться-то не с кем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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47 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Странная ситуация, бомонд давно проводил Самоделкину, казахи все в ожидании-уж и стол накрыли, дорожку постелили, даже с ISU все согласовали, болельщики бурно порадовались, что для нее теперь открыты ГС, будем болеть, а Самоделкина на чиле - никому не звонит-не пишет, в Казахстан не просится, ужинает себе с рудковскими, катается по шоу, и никуда не уезжает. Мда... без нее ее женили)
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Marya Y
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Странная ситуация, бомонд давно проводил Самоделкину, казахи все в ожидании-уж и стол накрыли, дорожку постелили, даже с ISU все согласовали, болельщики бурно порадовались, что для нее теперь открыты ГС, будем болеть, а Самоделкина на чиле - никому не звонит-не пишет, в Казахстан не просится, ужинает себе с рудковскими, катается по шоу, и никуда не уезжает. Мда... без нее ее женили)
Всё просто, Самоделкина может иметь планы на переход в другую страну, не Казахстан.)
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Алексей Токарев
Самоделкина после пубертата не одной программы нормально не прокатала. Не факт что она вообще может хоть какие то места занимать.
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arisstopane
как нет результата - а роскошный ужин?!
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Marya Y
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Тогда зачем ей казахское гражданство?
Могу предположить, чтобы быстрее отпустили.
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Lennuci
Вроде ж писали, что Казахстан хочет, чтобы все тренировались у них, а не по домам. Она от ЕП в Казахстан уедет?
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Olga.t
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Странная ситуация, бомонд давно проводил Самоделкину, казахи все в ожидании-уж и стол накрыли, дорожку постелили, даже с ISU все согласовали, болельщики бурно порадовались, что для нее теперь открыты ГС, будем болеть, а Самоделкина на чиле - никому не звонит-не пишет, в Казахстан не просится, ужинает себе с рудковскими, катается по шоу, и никуда не уезжает. Мда... без нее ее женили)
Даже если Соня планирует выступать за Казахстан, тренироваться она будет, скорее всего, в Москве. Но пока молчит, да.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Lennuci
Вроде ж писали, что Казахстан хочет, чтобы все тренировались у них, а не по домам. Она от ЕП в Казахстан уедет?
А можт ЕП откроет там очередной филиал? В Китае, вон, открыл. Почти 😂
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Kareglazaya
Это да. Да и спорт - дело такое... Иногда спортсмен едет вроде как не за медалью, а потом раз - и удалось что-то выиграть)
Да, Урманова вспоминаем, напр. Случайный чемпион.
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alexnew
Ответ Skyolker
Буду рада, если Самоделкина выдерет всех на Европе и мире, пусть даже от Казахстана. Особенно завистливую секс-бомбу Луну.
Она даже последнее место не сможет занять на чемпионате Европы от Казахстана. Казахстан не в Европе находится.
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Lennuci
Ответ Ir_rish
Oна, судя по всему, даже желания представлять Казахстан пока не высказала.
Да, понятно, что ничего не понятно. А что там остается? Грузия, Армения, Азербайджан? Европа захочет, чтобы у них жила и тренировалась. Прибалтика? Bерится с трудом. А в Америках - Канадах тренироваться за свои придется.
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MyCA
Ответ Алексей Токарев
Самоделкина после пубертата не одной программы нормально не прокатала. Не факт что она вообще может хоть какие то места занимать.
Она и до него чисто на моргании недокрутов от судей выезжала.
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Ir_rish
Ответ Lennuci
Вроде ж писали, что Казахстан хочет, чтобы все тренировались у них, а не по домам. Она от ЕП в Казахстан уедет?
Oна, судя по всему, даже желания представлять Казахстан пока не высказала.
+3
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А можт ЕП откроет там очередной филиал? В Китае, вон, открыл. Почти 😂
Кабы не забыл, где уже почти открыл. Вроде начинал с Челябинска и Кузбасса, а че там происходит - никаких новостей. Финансирование на проекты огреб в карман поди, и слился.
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Ir_rish
Ответ Marya Y
В смысле "на каком основании"? Это в принципе нормально, в 21 веке крепостного права нет. А Казахстан потому, что у мамы уже было гражданство и Софья получила. Она не обязана получив открепление проситься в казахскую федру - представительница казахов прямо сказала, Самоделкины ни на какое подразделение ФК в Казахстане не выходили.
Лозунги про крепостное право повторять не стоит, к Казахстану (и более того- к другим бывшим ССР) вопросов нет.
А вот на каком основании "Самоделкина может иметь планы на переход в другую страну, не Казахстан" (хотя бы теоретически) - просто любопытно.
Разве что теперь выяснится, что ее папа- уроженец, к примеру, Литвы... или Ирландии... Так придется же в срочном порядке от новенького казахстанского паспорта отказываться...
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Marya Y
Ответ Ir_rish
Уже дежурный вопрос: на каком основании? Понятно, что гражданство бывших ССР можно получить практически "не отходя от кассы"- но много ли еще найдется подобных стран? Только одну знаю, но врядли сейчас это актуально.
В смысле "на каком основании"? Это в принципе нормально, в 21 веке крепостного права нет. А Казахстан потому, что у мамы уже было гражданство и Софья получила. Она не обязана получив открепление проситься в казахскую федру - представительница казахов прямо сказала, Самоделкины ни на какое подразделение ФК в Казахстане не выходили.
+2
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Kareglazaya
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Зато мир посмотрит. Что тоже хорошо
Это да. Да и спорт - дело такое... Иногда спортсмен едет вроде как не за медалью, а потом раз - и удалось что-то выиграть)
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Skyolker
Буду рада, если Самоделкина выдерет всех на Европе и мире, пусть даже от Казахстана. Особенно завистливую секс-бомбу Луну.
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MyCA
Ответ arisstopane
как нет результата - а роскошный ужин?!
да и контракт западных образцов
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Marya Y
Ответ Ir_rish
Лозунги про крепостное право повторять не стоит, к Казахстану (и более того- к другим бывшим ССР) вопросов нет. А вот на каком основании "Самоделкина может иметь планы на переход в другую страну, не Казахстан" (хотя бы теоретически) - просто любопытно. Разве что теперь выяснится, что ее папа- уроженец, к примеру, Литвы... или Ирландии... Так придется же в срочном порядке от новенького казахстанского паспорта отказываться...
Спортивное гражданство она может поменять, выступая с казахским паспортом за условную Ирландию. Как выступала за Францию Анисина, Тихонов за Японию, Ставиский за Болгарию. Только для участия на ОИ необходимо гражданство страны, за которую выступаешь.
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Marya Y
Ответ Ir_rish
Да- да, как сейчас помню одиночницу Анисину и одиночников Ставиского и Тихонова, с российскими паспортами представляющих Францию, Болгарию и Японию. Хотя, если Самоделкина вдохновится примером Косторной, найдет себе партнера- ирландца и пойдут они разучивать River Dance к Ше-Линн Бурн- то пуркуа бы и не па, в конце концов. Но сменить (в очередной раз) гражданство к ОИ будет практически нереально.
Хорош под непонятного косить, Анисина выступала с французом, но паспорт смогла поменять только под вторые Ои после перехода.
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Olga.t
Ответ БезызбежноНаКрасный
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Соня вообще-то в Ангелах сейчас...
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Marya Y
Ответ Ir_rish
И кто же тут косит, сравнивая Самоделкину с Анисиной? Да, пара может представлять страну на ГС (кроме ОИ), если хотя бы один из партнеров является гражданином этой страны. У одиночника вариантов нет- не может гражданин Казахстана представлять условную Ирландию в соревнованиях под эгидой ИСУ.
По правилам ИСУ можно выступать на международных за другую страну, если прожил в ней год. Самоделкина имея казахское гражданство может прожить год карантина хоть в условной Эритрее тренируясь там - а после ехать на старты ИСУ. Не может поехать только на ОИ - туда едут люди имеющие гражданство страны, которую представляют.
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Marya Y
Ответ alexnew
И зачем ей этот геморой? У кого она будет тренироваться в условной Эритрее? Совершенно ясно, что жить она планирует в Москве, тренируясь у Плющенко. А если она реально начнет ездить по Эритреям, то за чей счет: :) Она просто растеряет то, что имеет в технике и все.
ДаШто вы летите, нигде не сказано, что так и будет. Она и сейчас за свой счёт поедет, если решит, куда. Открепления от федры просили самостоятельно, в казахскую федру не просились и даже не выходили ни на кого из представителей(что подтвердила их чиновница в недавнем вью) - вот просто так время тянут, цену себе набивают? КонеШно, так и есть.
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Vladimir Arutin
Во всяком случае3 лутц 3ритт прыгает.https://vk.com/video-151899764_456245487
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