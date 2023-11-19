Траньков о прокате Гуменника: «Всегда можно лучше, нет предела совершенству. Сравнивать с Малининым нет смысла»

Теги Максим Траньков мужское катание Петр Гуменник Илья Малинин Фигурное катание

Максим Траньков считает, что Гуменник способен выступать еще лучше.

Фигурист Петр Гуменник занял первое место на этапе Гран-при России в Самаре с 300,66 баллами. 

– Можно ли назвать это выступление «потолком» для Гуменника?

– Всегда можно лучше, нет предела совершенству, он может улучшить себя.

Сравнивать с Малининым нет никакого смысла, мы не соревнуемся на международных стартах, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?

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5 комментариев

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Iren
Да, наш Петя лучше, какие могут быть сравнения?!
+11
-1
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Мурманчанин37
А уж с Адамом, тем более))
+8
-2
+6
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spboksana
ну и вопрос... И при чем здесь Траньков?
+2
0
+2
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Лека-Лека
СОВЕРШЕНСТВО - на то и совершенство, что лучше быть не может. Это как форма шара - улучшить невозможно.

А Петру есть куда расти - это несомненно. Можно и усложняться. Есть куда.
Но сейчас - он несомненно лучший в России. Да и в мире не затеряется. Был бы в ТОПе.
+2
-2
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