Траньков о прокате Гуменника: «Всегда можно лучше, нет предела совершенству. Сравнивать с Малининым нет смысла»

Максим Траньков считает, что Гуменник способен выступать еще лучше.

Фигурист Петр Гуменник занял первое место на этапе Гран-при России в Самаре с 300,66 баллами.

– Можно ли назвать это выступление «потолком» для Гуменника?

– Всегда можно лучше, нет предела совершенству, он может улучшить себя.

Сравнивать с Малининым нет никакого смысла, мы не соревнуемся на международных стартах, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?