Траньков о прокате Гуменника: «Всегда можно лучше, нет предела совершенству. Сравнивать с Малининым нет смысла»
Максим Траньков считает, что Гуменник способен выступать еще лучше.
Фигурист Петр Гуменник занял первое место на этапе Гран-при России в Самаре с 300,66 баллами.
– Можно ли назвать это выступление «потолком» для Гуменника?
– Всегда можно лучше, нет предела совершенству, он может улучшить себя.
Сравнивать с Малининым нет никакого смысла, мы не соревнуемся на международных стартах, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Вот это рекорд нашей фигурки! Гуменник потрясен оценками – а где бы он был на международном Гран-при?
А Петру есть куда расти - это несомненно. Можно и усложняться. Есть куда.
Но сейчас - он несомненно лучший в России. Да и в мире не затеряется. Был бы в ТОПе.