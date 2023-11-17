Малютин о юниорском Гран-при в Самаре: «Моя первая серьезная победа. Я накатывал ультра‑си, уверенно напрыгал их перед этим этапом»

Фигурист Никита Малютин прокомментировал победу на юниорском Гран-при России.

Сегодня Малютин выиграл пятый этап соревнований в Самаре.

«Было волнительно. В прошлом сезоне у меня было мало шансов. На этом этапе после короткой программы я понял, что у меня есть хорошие шансы. В итоге я доволен своим результатом, это моя первая серьезная победа. На следующем этапе планирую откатать чисто.

Я накатывал элементы ультра‑си, уверенно напрыгал их перед этим этапом Гран‑при. Месяца за два я выучил свой первый четверной», – сказал Малютин.