Екатерина Ципухина: «Очень рада, что получился четверной сальхов. Долго тренировала тройной, поднимала его на высоту»

Теги сборная России женское катание Серия Гран-при России Екатерина Ципухина Фигурное катание

Екатерина Ципухина рада, что ей удалось чисто исполнить четверной сальхов.

Ципухина заняла третье место в соревнованиях юниорок на Гран-при России в Самаре.

«Я очень рада, что на таких крупных соревнованиях попала в тройку. Очень рада, что получился четверной сальхов.

Сначала я долго тренировала тройной сальхов, поднимала его на высоту, а затем перешла на четверной. Мне хотелось скорее выучить этот прыжок, чтобы показывать его на стартах», – сказала фигуристка.

«Я ранее тренировалась в Нижнем Новгороде у Елены Крошкиной, сейчас занимаюсь в команде Виктории Буцаевой. Но мой предыдущий тренер тоже помогает мне в работе.

Меня очень мотивирует большое количество классных мальчиков-фигуристов в группе Виктории Евгеньевны. Я на них равняюсь, стараюсь брать от них максимум для себя. Ребята мне помогают, дают советы.

Я уже привыкла прыгать со своим простом. Сейчас он 168 см», – цитирует фигуристку Sport24. 

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3 комментария

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ретроградный меркурий
Встречайте ещё одного члена элитного клуба квадисток. Вдвойне приятно, что не только в Москве и Питере, но и регионах так растёт уровень катания. Катя Ципухина из Нижнего с квадом, Алиса Юрова из Липецка с трикселем. Конкуренция в юниорах просто бешеная
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Elena Savanuk
Катя - молодец ! Так держать !
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olvl
Поздравляю Катю с третьим местом, добытым в борьбе, с шикарным прокатом, и с чистым четверным. Это было здорово, очень впечатляюще. Молодец и умница.
+2
0
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