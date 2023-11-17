Екатерина Ципухина: «Очень рада, что получился четверной сальхов. Долго тренировала тройной, поднимала его на высоту»

Екатерина Ципухина рада, что ей удалось чисто исполнить четверной сальхов.

Ципухина заняла третье место в соревнованиях юниорок на Гран-при России в Самаре.

«Я очень рада, что на таких крупных соревнованиях попала в тройку. Очень рада, что получился четверной сальхов.

Сначала я долго тренировала тройной сальхов, поднимала его на высоту, а затем перешла на четверной. Мне хотелось скорее выучить этот прыжок, чтобы показывать его на стартах», – сказала фигуристка.

«Я ранее тренировалась в Нижнем Новгороде у Елены Крошкиной, сейчас занимаюсь в команде Виктории Буцаевой. Но мой предыдущий тренер тоже помогает мне в работе.

Меня очень мотивирует большое количество классных мальчиков-фигуристов в группе Виктории Евгеньевны. Я на них равняюсь, стараюсь брать от них максимум для себя. Ребята мне помогают, дают советы.

Я уже привыкла прыгать со своим простом. Сейчас он 168 см», – цитирует фигуристку Sport24.