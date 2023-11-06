Елизавета Туктамышева: «Я бы не стала готовиться на шоу к главным стартам, но для начала сезона там можно набрать приличную форму»

Елизавета Туктамышева рассказала о быте во время гастролей ледового шоу.

В сентябре чемпионка мира выступал в шоу в Сочи.

«Распорядок на гастролях особенный: первая половина дня – свободная, а с 16:00 начинается часовая раскатка перед шоу. Так что с утра можно что-то приготовить, сходить в магазин, заказать доставку. Хотя, признаюсь, я редко готовила, потому что ходила на пляж или к бассейну загорать – предпочитала тратить время на это, а не на готовку.

В таком формате ты тратишь намного меньше сил, чем в привычных шоу, когда едешь из города в город. Нет никаких переездов, и задача только одна – прийти на каток и выступить.

Тренировка у всех занимает час – это как раз раскатка перед шоу. Но мне, например, нужно было готовиться к контрольным прокатам, поэтому я ходила к моему другу на лед – и он любезно предоставлял возможность там кататься.

К главным стартам я бы так точно готовиться не стала, но для начала сезона в таком режиме можно набрать приличную форму, чтобы на стартах не упасть в грязь лицом», – отметила Туктамышева в блоге на .ru.

Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой