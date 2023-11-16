Гран-при Финляндии. Аймо, Риццо, Мемола, Сато, Миура, Шимада выступят с короткими программами
17 ноября фигуристы представят короткие программы на Гран-при Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Grand Prix Espoo
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Макар Сунцев (Финляндия)
2. Иван Шмуратко (Украина)
3. Никита Старостин (Германия)
4. Лиам Капейкис (США)
5. Коширо Шимада (Япония)
6. Арлет Леванди (Эстония)
Вторая разминка
7. Джимми Ма (США)
8. Николай Мемола (Италия)
9. Кевин Аймо (Франция)
10. Шун Сато (Япония)
11. Као Миура (Япония)
12. Маттео Риццо (Италия)
Расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию
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