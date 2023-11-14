Малинин о четверном акселе: «Надеялся развивать фигурное катание, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит»

Теги сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Илья Малинин рассказал, почему перестал прыгать четверной аксель на стартах.

Малинин – первый фигурист в истории, успешно выполнивший этот прыжок на соревнованиях. 

«В прошлом сезоне я взялся за четверной аксель с намерением установить рекорд, оставить свой след. Я думал, что если удастся добиться высокого качества, то мои баллы станут еще выше.

Однако в результате, попробовав исполнять этот прыжок, я понял, что он не приносит много баллов. А если я допущу ошибку, то получу более низкую оценку, чем за чистый тройной. Поэтому в текущем сезоне я воздерживался от четверного акселя.

Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит», – сказал Малинин в интервью японскому изданию Number Bunshun. 

Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске

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18 комментариев

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antrrap
Стоимость четверных должна быть увеличена. Особенно 4А. Для меня Илья - гений, которого сдерживают. То же самое могу сказать и про Сашу. Люди, перевернувшие фк, но которые были недооценены
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N-fox
Стоимость ультра-си не поднимают, потому что так удобнее назначенных лидеров поддерживать. Не удивлюсь, если у юнирок вообще запретят к исполнению квады, ссылаясь на вред для организма.
+13
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+9
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Алексей Токарев
Ответ Gemma157
а что он хотел чтобы его за один кваксель ставили выше сяо хим фа и уно? сяо хим фа кстати квадов тоже прыгает много и, к слову, докручивает
Трусова тоже думала что её только за большее количество четверных будут ставить выше Щербаковой.
+8
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Sonyas
На самом деле, у Ильи появляются все новые грозные соперники. Если Адам стабилизирует свой контент, а он при шикарных 4-х еще и заметно компонентней Малинина, то Илье придется рисковать, чтобы его обойти. Без 4А он не производит уже вау-эффекта.
+6
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lepestok
вовремя понял и остановился))) а с другой стороны, кому интересен спорт без развития???
+6
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Мороженко
Илья - феномен. Хочется, что бы он выигрывал и был в борьбе. Для этого ему необходимо было отказаться от акселя и заняться артистизмом.
Ему только 18 лет, всё ещё будет.
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22somebody22
Да,Илюха,какой смысл,если прыгаешь 4,5 ты,а всё равно путают с малоизвестным певцом Никитой Малининым🤣
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tanya_1111
Четверные надо оценивать выше, но и технику исполнения надо смотреть, если сейчас разобрать всех квадистов, то получится что там половина и не квадисты вовсе, а если уж и за ребра взяться то еще 70% фигуристов переучивать придется. А так конечно если никто не наказывает прыгай не хочу тут прерот почти в оборот, тут недокрут все это еще и на плоских ребрах, таких чемпионов скоро будет вагон с телегой, главное прокатиться с красивыми руками, ногами и тд, а то что всё на плоском ребре да кому это уже интересно?
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Mikhail Lopatin
Илья, смотрю, решил заняться откровенным шантажом ИСУ -- с подачи своего агента, конечно. "Вдохновлять других спортсменов" можно качественными прокатами, отличным скольжением и интересными программами, не только прыжками. В том-то и прелесть (и сложность) ФК, что нужно совмещать все -- и атлетизм, и "балет", и растяжку, и выносливость, и все на свете.
А так получается, все эти разговоры после ЧМ и в межсезонье про работу над компонентами были всего лишь ширмой, а в реальности ребенку по-прежнему просто прыгать охота. :)
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Тимур Муратов
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Ответ Gemma157
а что он хотел чтобы его за один кваксель ставили выше сяо хим фа и уно? сяо хим фа кстати квадов тоже прыгает много и, к слову, докручивает
Так француз такой же корявый, чем же вы гордитесь? Ему даже до Понсеро как до луны в презентации. Да и один квад тулуп Понсеро в Хельсинки на ЧЕ в ПП стоит всех квадов Адам Сяо, величие. Так что сказки не сочиняйте здесь.
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Мороженко
Ещё в интервью упомянул, что планирует прыгать аксель в финале и посмотреть насколько далеко зайдёт 😫
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ретроградный меркурий
Фигурное катание - это не прыжки. Это все в комплексе, и если Илья этого не понимает, то будет третьим после Бонали и Трусовой. В прошлом году на ЧМ, несмотря на овердофига квадов в программе, Малинин вчистую проиграл Чжа и это было совершенно справедливо, т.к. катание Ильи, во-первых, дико дисбалансное, а во-вторых, пока ученическое. Малинину нужно много и долго работать над катанием, презентацией и передачей образа, оттачивать непрыжковые элементы - там куда больше возможностей для роста, чем в лишнем кваде или даже квакселе.
А то, что кваксель дико недооценен - с этим я полностью согласен. Если дупель стоит 3,3, а триксель 8, то кваксель в базе должен стоить минимум 16. Минимум. А то и все 18. Это будет адекватная дельта в стоимости, отражающая количество времени на изучение и степень риска по сравнению с трикселем. А пятерные должны начинаться баллов с 20. Но, с другой стороны, сейчас несправедливо низко оценивают непрыжковые элементы и нужно поднять стоимость дорожек и вращений 4 уровня по сравнению с 2-3 и даже придумать 5-6 уровни, за которые давать дополнительные баллы. Разница в стоимости должна быть не +1 балл, а в разы. Например, если дорожка 3 уровня стоит 3,3 балла, то 4-го - 6-6,5 баллов, и тогда над качеством дорожек будут работать на порядок лучше, чем сейчас, а не катать их по принципу "доехал и слава богу". То же самое касается и вращений. Если, например, при обязательной черте сложности в 8 оборотов есть фигуристы, способные сделать 12, не снижая скорости, то сделайте 5-й уровень сложности с дополнительными чертами и увеличьте стоимость вращения до 8-10 баллов. Тогда и среди вращений появится уровень ультра-си, на который способны единицы. И отдельно следовало бы поощрять вращение в обе стороны - это супернавык и должен оцениваться очень щедро.
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