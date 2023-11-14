Малинин о четверном акселе: «Надеялся развивать фигурное катание, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит»
Илья Малинин рассказал, почему перестал прыгать четверной аксель на стартах.
Малинин – первый фигурист в истории, успешно выполнивший этот прыжок на соревнованиях.
«В прошлом сезоне я взялся за четверной аксель с намерением установить рекорд, оставить свой след. Я думал, что если удастся добиться высокого качества, то мои баллы станут еще выше.
Однако в результате, попробовав исполнять этот прыжок, я понял, что он не приносит много баллов. А если я допущу ошибку, то получу более низкую оценку, чем за чистый тройной. Поэтому в текущем сезоне я воздерживался от четверного акселя.
Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит», – сказал Малинин в интервью японскому изданию Number Bunshun.
Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске
Ему только 18 лет, всё ещё будет.
А так получается, все эти разговоры после ЧМ и в межсезонье про работу над компонентами были всего лишь ширмой, а в реальности ребенку по-прежнему просто прыгать охота. :)
А то, что кваксель дико недооценен - с этим я полностью согласен. Если дупель стоит 3,3, а триксель 8, то кваксель в базе должен стоить минимум 16. Минимум. А то и все 18. Это будет адекватная дельта в стоимости, отражающая количество времени на изучение и степень риска по сравнению с трикселем. А пятерные должны начинаться баллов с 20. Но, с другой стороны, сейчас несправедливо низко оценивают непрыжковые элементы и нужно поднять стоимость дорожек и вращений 4 уровня по сравнению с 2-3 и даже придумать 5-6 уровни, за которые давать дополнительные баллы. Разница в стоимости должна быть не +1 балл, а в разы. Например, если дорожка 3 уровня стоит 3,3 балла, то 4-го - 6-6,5 баллов, и тогда над качеством дорожек будут работать на порядок лучше, чем сейчас, а не катать их по принципу "доехал и слава богу". То же самое касается и вращений. Если, например, при обязательной черте сложности в 8 оборотов есть фигуристы, способные сделать 12, не снижая скорости, то сделайте 5-й уровень сложности с дополнительными чертами и увеличьте стоимость вращения до 8-10 баллов. Тогда и среди вращений появится уровень ультра-си, на который способны единицы. И отдельно следовало бы поощрять вращение в обе стороны - это супернавык и должен оцениваться очень щедро.