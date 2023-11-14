Малинин о четверном акселе: «Надеялся развивать фигурное катание, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит»

Илья Малинин рассказал, почему перестал прыгать четверной аксель на стартах.

– первый фигурист в истории, успешно выполнивший этот прыжок на соревнованиях.

«В прошлом сезоне я взялся за четверной аксель с намерением установить рекорд, оставить свой след. Я думал, что если удастся добиться высокого качества, то мои баллы станут еще выше.

Однако в результате, попробовав исполнять этот прыжок, я понял, что он не приносит много баллов. А если я допущу ошибку, то получу более низкую оценку, чем за чистый тройной. Поэтому в текущем сезоне я воздерживался от четверного акселя.

Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит», – сказал Малинин в интервью японскому изданию Number Bunshun.

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