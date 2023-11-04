Илья Малинин: «Когда ISU понизил стоимость четверного акселя, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы»

Теги ISU Гран-при Гран-при Франции сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал поражение на Гран-при Франции.

Малинин уступил французу Адаму Сяо Хим Фа.

«Сегодня был сложный день, я не чувствовал себя на сто процентов – будто бы не мог полностью собрать себя, до конца не был уверен в своих силах. Но результатом, я, скорее, доволен. Для меня было главное отобраться в финал Гран-при – и эта цель достигнута.

Тут выступали очень крутые фигуристы – для меня была честь соревноваться с ними. Видно, как далеко шагнул наш вид спорта – и это постоянно мотивирует меня быть лучше.

Я всегда стараюсь смотреть, как вступают другие – нет, мне это не мешает, наоборот, я черпаю в этом вдохновение. У нас же невероятно красивый вид спорта.

Почему не прыгаю четверной аксель? Ну мне кажется, что когда ISU понизил стоимость этого прыжка, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы и он не хочет, чтоб фигуристы рисковали. Да, безусловно, четверной аксель – это стресс для организма, но спортсмены – взрослые люди и подходят к этому осознанно, тренируя свое тело. Знаю, что многие фигуристы расстроились этому решению – потому что именно высокая стоимость прыжка мотивирует тебя пробовать что-то новое», – приводит слова Малинина корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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10 комментариев

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Skyolker
Все правильно Илья сказал. Зачем излишне рисковать, когда можно не особо напрягаться и выигрывать? Ну и будет время поработать над второй оценкой.
+13
-4
+9
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Ритт
Илюша приуныл. Теперь кроме Шомы ему еще Адам в соперники добавился с квадами и компонентами. Да и Юма может добавить к ЧМ.
+8
0
+8
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qdmn9rmcrv
Да ISU уже и само ФК не нужно. Утопили дальше некуда.
+9
-2
+7
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thelittlecreature
В прошлом году ему стоимость квакселя не мешала прыгать, а тут вдруг стала непреодолимым препятствием
+6
-1
+5
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Александр
было 15 + 3 = 18
стало 12.5 + 6.25 = 18.75
🤷
isu не нужны "корявые" квады...
+7
-4
+3
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versa
ИСУ нужен баланс красоты и сложности. Всё хорошо в меру.
+6
-4
+2
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Анастасия Прудникова
Согласна с Ильей. Стоимость 4 акселя несправедливо понижена. Не по-спортивному как-то это.
+1
0
+1
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Defender64
Когда ИСУ начал отменять турниры один за другим, он дал понять, что ему не нужны спортсмены и соревнования.
+2
-1
+1
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kadra
Малинин все время ноет и чем-то недоволен. Лучше заняться делом.
+5
-5
0
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