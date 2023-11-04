Илья Малинин: «Когда ISU понизил стоимость четверного акселя, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы»

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал поражение на Гран-при Франции.

Малинин уступил французу Адаму Сяо Хим Фа.

«Сегодня был сложный день, я не чувствовал себя на сто процентов – будто бы не мог полностью собрать себя, до конца не был уверен в своих силах. Но результатом, я, скорее, доволен. Для меня было главное отобраться в финал – и эта цель достигнута.

Тут выступали очень крутые фигуристы – для меня была честь соревноваться с ними. Видно, как далеко шагнул наш вид спорта – и это постоянно мотивирует меня быть лучше.

Я всегда стараюсь смотреть, как вступают другие – нет, мне это не мешает, наоборот, я черпаю в этом вдохновение. У нас же невероятно красивый вид спорта.

Почему не прыгаю четверной аксель? Ну мне кажется, что когда понизил стоимость этого прыжка, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы и он не хочет, чтоб фигуристы рисковали. Да, безусловно, четверной аксель – это стресс для организма, но спортсмены – взрослые люди и подходят к этому осознанно, тренируя свое тело. Знаю, что многие фигуристы расстроились этому решению – потому что именно высокая стоимость прыжка мотивирует тебя пробовать что-то новое», – приводит слова корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.