ФФКР: «Уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды»
ФФКР поддержала Камилу Валиеву, которая стала четвертой на Гран-при России.
На этапе в Казани Валиева лидировала после короткой программы, но произвольную исполнила с ошибками и оказалась вне тройки призеров.
«Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте.
Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.
Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе.
Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки – глубину катания, завораживающую выразительность.
И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте – достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера», – говорится на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).
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Всё, что удосужилась написать федерация о прокатах Марии Талалайкиной. Как говорится, почувствуйте разницу.
Девушке 21 год. Не сломалась после неудачного вояжа в Италию, сохранила контент и в целом очень достойно откаталась на этапе. Маша для меня - отдельная история. Мы с ребёнком вместе смотрели ЧР19/20, где она откаталась очень плохо и заняла последнее место в КП, и с тех пор мы отдельно за неё болеем и радуемся локальным успехам. Так что поздравляю Машу с хорошими прокатами и вместо федерации скажу ей спасибо, что она продолжает нас радовать своими невероятно эмоциональными прокатами. Также поздравляю Арину Кшецкую с хорошими прокатами и достойным 5-м местом. Открыли для себя новое имя в фигурном катании, будем следить за прогрессом этой питерской девочки
Конечно,Камиле тяжело,но разве другим легче?Про внимание ТШТ к деталям...Ну это,вообще,уже не смешно даже🤦Пошить кучу бездарных тряпок из одного рулона ткани-это внимание к деталям,которого нет у других штабов?А где же было внимание штаба к деталям,когда пичкали свою фаворитку допингом?Или когда вставляли в прогу элемент,который засчитывают за падение?
Видать прокат валиевой им забыть не хочется.
Но еще НЕ ВСЕ уси у Валиевой восстановлены.
А что, есть восстановленные? Лол.
Видим Тутберидзе и ее подход к МЕЛЬЧАЙШИМ деталям (видать мельчайшие детали это судьи, к которым лапша сегодня побежала возмущаться). Расстановку элементов сделали такую, что ржали все. ВЕЛИЧАЙШИЕ ТРЕНЕРЫ.