ФФКР: «Уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды»

Теги сборная России ФФКР женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

ФФКР поддержала Камилу Валиеву, которая стала четвертой на Гран-при России.

На этапе в Казани Валиева лидировала после короткой программы, но произвольную исполнила с ошибками и оказалась вне тройки призеров. 

«Олимпийская чемпионка командных соревнований Камила Валиева завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте.

Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.

Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе.

Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки – глубину катания, завораживающую выразительность. 

И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте – достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера», – говорится на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

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75 комментариев

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ЛисаАлиса78
Многие спорсмены выходили на лёд после тяжёлых событий. И многие катали неудачно. Но я первый раз вижу, чтобы так боготворили фигуриста, жалели и гладили по голове.

Пятое место Алины на ЧМ - стенания ТАТ в эфире "Женечка, возвращайся". Хотя Алина после тяжёлого сезона и болела буквально недавно. Хоть кто-то её жалел? Нет, только так полоскали все эксперты
+39
-8
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Black&White
Зачем это? А Сашу за четвертое место на гран при чехвостили прямо из федерации. Все равны, но некоторые равнее и ценнее.
+41
-11
+30
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Irina29
Удивительно, победитель другой, а говорят только о Камилле 😄
+28
-4
+24
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ретроградный меркурий
"Мария Талалайкина финишировала шестой -- 183.29 баллов. На своем первом Гран-при в Уфе ученица Евгения Рукавицына также стала шестой, набрав 175.81 балл"
Всё, что удосужилась написать федерация о прокатах Марии Талалайкиной. Как говорится, почувствуйте разницу.
Девушке 21 год. Не сломалась после неудачного вояжа в Италию, сохранила контент и в целом очень достойно откаталась на этапе. Маша для меня - отдельная история. Мы с ребёнком вместе смотрели ЧР19/20, где она откаталась очень плохо и заняла последнее место в КП, и с тех пор мы отдельно за неё болеем и радуемся локальным успехам. Так что поздравляю Машу с хорошими прокатами и вместо федерации скажу ей спасибо, что она продолжает нас радовать своими невероятно эмоциональными прокатами. Также поздравляю Арину Кшецкую с хорошими прокатами и достойным 5-м местом. Открыли для себя новое имя в фигурном катании, будем следить за прогрессом этой питерской девочки
+29
-6
+23
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versa
Таких реверансов ФФКР никогда не раздавала. Что-то тут точно не так и не в уникальности Валиевой дело.
+26
-4
+22
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AtAmI
То что поддержали - молодцы! У Камилы сейчас не простой период. Только я не припомню, чтобы других так поддерживали после неудачных стартов.
+20
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missis-Zima
Ответ Irina29
Удивительно, победитель другой, а говорят только о Камилле 😄
Так Камила же неприкасаемая,на две головы и все такое, и такая сенсация.Неудивительно как раз.
+20
-6
+14
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22somebody22
Невероятно...Такой поддержки не было даже у Медведевой.Сомневаюсь,что и Щербаковой бы пели такие дифирамбы,выступай она сейчас.Про Загитову и Липницкую и говорить не приходится.А уж всех других фигуристок,включая чемпионку мира Туктамышеву,за потерю ультра-си и облегчённый контент,всегда готовы с дерьмом смешать.
Конечно,Камиле тяжело,но разве другим легче?Про внимание ТШТ к деталям...Ну это,вообще,уже не смешно даже🤦Пошить кучу бездарных тряпок из одного рулона ткани-это внимание к деталям,которого нет у других штабов?А где же было внимание штаба к деталям,когда пичкали свою фаворитку допингом?Или когда вставляли в прогу элемент,который засчитывают за падение?
+22
-8
+14
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Tante Ellen
Ответ Lapo Elkann
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Можно подумать, когда Загитова каталась в посолимпийский сезон в травмах и пубертате, к ней относились трепетно. Также гнобили.
+16
-2
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Рябиновые бусы
спасибо федерации за поддержку, кто не падал тот не поднимется, лучшие прокаты еще впереди.
+20
-9
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Vladimir Arutin
Всех так ФФКР поддерживает?
+14
-3
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Александр Шульгин
О как Тудберидзе выгараживают нет что бы по шапке ей дать что правила не знает
+16
-6
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Svetlana Yablonskaya
Очень неприятны все эти дифирамбы.
+15
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Александр Шульгин
Ответ versa
Таких реверансов ФФКР никогда не раздавала. Что-то тут точно не так и не в уникальности Валиевой дело.
Тудберидзе прикрывают, акцент на великолепный тренерский штаб. Так как Тудберидзе опозорилась так как правила даже не знает
+13
-4
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Dittix
Мда. Помню что про трусову эти т...ри в прошлом году выдали.
Видать прокат валиевой им забыть не хочется.
Но еще НЕ ВСЕ уси у Валиевой восстановлены.
А что, есть восстановленные? Лол.
Видим Тутберидзе и ее подход к МЕЛЬЧАЙШИМ деталям (видать мельчайшие детали это судьи, к которым лапша сегодня побежала возмущаться). Расстановку элементов сделали такую, что ржали все. ВЕЛИЧАЙШИЕ ТРЕНЕРЫ.
+14
-7
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Александр
Ответ Svetlana Yablonskaya
Очень неприятны все эти дифирамбы.
что-то очень резко поменялось... ещё неделю назад о "не выдерживающих конкуренцию" говорили, "новых звёздах" и "смене поколений"...
+8
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Александр
ух, а что они так... эээ... как культурно сказать... в честь чего это вдруг???... руководство что ли сменилось???😳🧐
+8
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Е...С
Тутберидзе ФФКР, наверное, на ковер вызвала. К следующим соревнованиям судьи исправятся.
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Мурманчанин37
Ответ Dittix
Мда. Помню что про трусову эти т...ри в прошлом году выдали. Видать прокат валиевой им забыть не хочется. Но еще НЕ ВСЕ уси у Валиевой восстановлены. А что, есть восстановленные? Лол. Видим Тутберидзе и ее подход к МЕЛЬЧАЙШИМ деталям (видать мельчайшие детали это судьи, к которым лапша сегодня побежала возмущаться). Расстановку элементов сделали такую, что ржали все. ВЕЛИЧАЙШИЕ ТРЕНЕРЫ.
Хм, буду признателен: видимо, я пропустил в онлайн-ветке, как "все" заметили падение и повтор - не подскажите, кто эти все? Попадалось, про "тяжела", "спотыкач", квад успели обсудить. А вот данные ошибки все ломанулись обсуждать уже после появления протоколов и разъяснений. Или я ошибаюсь?
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versa
Зря они так, сначала про величие из каждого утюга, теперь впервые в истории спич этот странный. Белыми нитками шьют. Хотя бы про удачу с программами промолчали.
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RusVector
Кто же за Камилой стоит? Сам Путин и вся татарская диаспора? Вон Щербакова выиграла вроде бы золото, но таких восхвалений никогда не получала! Наоборот, после шоу в Китае из всех сми загадочно исчезла! Посмела быть самой популярной в Китае, кому-то это явно не понравилось!
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missis-Zima
Ответ Irina29
Да причём тут это, просто всем интереснее про Камилу говорить, писать и обсуждать. А Соню то чего обсуждать, ну прокатала свой скромный контент чистенько, повезло что соперницы попадали с четверных, тут и обсуждать то особо нечего.
Действительно Соню нечего обсуждать.Безошибочно,чисто,красиво откатала,пусть работает дальше.
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Вика Субботина
Ответ Lapo Elkann
Саша прямо с судебного заседания вышла на лед ?
Саша виновата что допинг не принимала?
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Larisa Ermolenko
Да уж. Видели сегодня эту удачу.
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Karina kolesnikova
Самое загадочное в этой истории - что случилось с судьями, что они решили пойти по всей строгости? Ладно секвенция, но слайд на пятой точке почему не моргнули? Очень нетипично.
+3
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