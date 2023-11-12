ФФКР: «Уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды»

ФФКР поддержала Камилу Валиеву, которая стала четвертой на Гран-при России.

На этапе в Казани Валиева лидировала после короткой программы, но произвольную исполнила с ошибками и оказалась вне тройки призеров.

«Олимпийская чемпионка командных соревнований завершила свой первый в сезоне турнир на четвертом месте.

Стартовать в первый раз спустя почти два месяца после показа новых программ на сентябрьских контрольных прокатах для любого непросто. Понятно, что Камила на данный момент не в оптимальной форме, не все ультра-си еще восстановлены, прокат произвольной программы не был идеальным.

Но программа совершенствуется. Даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличало штаб Этери Тутберидзе.

Очевидно и другое, что уникальность и талант Валиевой никуда не делись. Новые программы Камилы – очередная удача всей тренерской команды, поскольку раскрывают новые грани фигуристки – глубину катания, завораживающую выразительность.

И то, что спортсменка высочайшего уровня, с такими способностями, продолжает, остается в спорте – достойно огромного уважения за ее решимость, стойкость и силу характера», – говорится на сайте Федерации фигурного катания России ( ).

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