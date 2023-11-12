Катарина Гербольдт: «На результате Валиевой сказываются многие факторы – и давление, и взросление, от которого никто не смог уйти»

Гербольдт заявила, что Валиева достойна уважения за то, что продолжает бороться.

не попала в тройку призеров на этапе Гран-при России в Казани – после короткой программы она лидировала, но в итоге стала четвертой.

«Сложно сказать, что сказывается на результате Камилы. Думаю, сказываются многие факторы: давление и взросление, от которого никто не смог уйти.

В последнее время у нее непростые сезоны. Тем не менее она старается и продолжает бороться. Она по-прежнему выступает. Считаю, что это как минимум достойно уважения.

Камилу нужно поддержать в данной ситуации — это будет правильно», – сказала призер чемпионата России, тренер .

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