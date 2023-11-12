Катарина Гербольдт: «На результате Валиевой сказываются многие факторы – и давление, и взросление, от которого никто не смог уйти»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Гербольдт заявила, что Валиева достойна уважения за то, что продолжает бороться.

Камила Валиева не попала в тройку призеров на этапе Гран-при России в Казани – после короткой программы она лидировала, но в итоге стала четвертой.

«Сложно сказать, что сказывается на результате Камилы. Думаю, сказываются многие факторы: давление и взросление, от которого никто не смог уйти.

В последнее время у нее непростые сезоны. Тем не менее она старается и продолжает бороться. Она по-прежнему выступает. Считаю, что это как минимум достойно уважения.

Камилу нужно поддержать в данной ситуации — это будет правильно», – сказала призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт.

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5 комментариев

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Мороженко
Её и так поддерживают, других девочек фактически не замечают
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Ольга Воеводина
"Сложно сказать, что сказывается на результате Камилы"
В данном случае сказались две секвенции и проезд в дорожке на двух коленях!
Это ошибка ТШ. Хотя, честно, не знаю, как сама Камила не знала об этом. Ну о запрете проезда на двух коленях, мне кажется, знали уже все. Когда Кагановской/Ангелополу за это 2 балла штрафа на международке влепили, я думала, что до всех дошло...
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tanya_1111
Было бы странно если бы она не продолжала бороться с такими фантастическими данными личных медалей практически нет, жаль все это поколение МиГи сегодня выдали прокат за который возможно и на ЧМ получили бы рекорд, но нет, грустно все это. Я всегда была против нейтрального статуса, но глядя сегодня на МиГов да и на другие пары, думаю им надо выступать.
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Александр Шульгин
Трусова и Щербакова в ее возрасте были были прекрасно готовы и пубертат им не мешал
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Sat397
Ответ Мороженко
Её и так поддерживают, других девочек фактически не замечают
А вам точно этого хочется? Пусть замечают, обзвоны делают, заранее медали вешают, кости перемывают, а Камиле не надо таких "подарков".
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