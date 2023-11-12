Катарина Гербольдт: «На результате Валиевой сказываются многие факторы – и давление, и взросление, от которого никто не смог уйти»
Гербольдт заявила, что Валиева достойна уважения за то, что продолжает бороться.
Камила Валиева не попала в тройку призеров на этапе Гран-при России в Казани – после короткой программы она лидировала, но в итоге стала четвертой.
«Сложно сказать, что сказывается на результате Камилы. Думаю, сказываются многие факторы: давление и взросление, от которого никто не смог уйти.
В последнее время у нее непростые сезоны. Тем не менее она старается и продолжает бороться. Она по-прежнему выступает. Считаю, что это как минимум достойно уважения.
Камилу нужно поддержать в данной ситуации — это будет правильно», – сказала призер чемпионата России, тренер Катарина Гербольдт.
Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся
В данном случае сказались две секвенции и проезд в дорожке на двух коленях!
Это ошибка ТШ. Хотя, честно, не знаю, как сама Камила не знала об этом. Ну о запрете проезда на двух коленях, мне кажется, знали уже все. Когда Кагановской/Ангелополу за это 2 балла штрафа на международке влепили, я думала, что до всех дошло...