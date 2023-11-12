Гончаренко об ошибке Валиевой: «Это немножко непонятно. У спортсменов Тутберидзе обычно все выверено и высчитано – комар носа не подточит»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Инна Гончаренко прокомментировала прокат произвольной программы Валиевой.

Фигуристка заняла на этапе Гран-при в Казани четвертое место. 

– Безусловно, неожиданным для всех стало четвертое место Камилы Валиевой. Хотя надо отметить, что это был далеко не лучший ее прокат.

В короткой она мне очень понравилась – интересная программа с огоньком и настроением. Здесь немного тяжеловато было. Видно, что физически ей тяжело.

Тулуп получился хорошим, чисто его приземлила. Буквально с ноги села, а можно было и не садиться – он был сделан, по сути.

Дальше сработали технические правила, две секвенции. Этого нельзя делать, когда двойной аксель идет последним прыжком. Просто нельзя этого делать. Дважды это Камила сделала.

Это немножко непонятно, так как у спортсменов группы Тутберидзе обычно все выверено и высчитано – комар носа не подточит, что касается уровней и набора элементов в программе.

– В протоколах указано, что обе секвенции были заявлены.

– Здесь вопрос, почему это из виду было упущено. Плюс эти хореографические элементы, хореографические дорожки, когда она садится на лед фактически, были оценены так, что этого делать нельзя.

Соответственно, она еще там потеряла баллы. Мне тоже не понятен этот момент. Причем были же предварительные прокаты сборной, которые и устраиваются для того, чтобы специалисты отметили все проблемные места и убрали. Указали, что делать нельзя.

Но иногда постановщики и тренеры в погоне за каким‑то внешним эффектом хотят поставить интересные моменты, которые не всегда можно делать по правилам.

С другой стороны, хорошо, что все это произошло на первом для нее этапе. Все же по разным причинам она могла пропустить этап. Это все‑таки начало сезона.

Думаю, в дальнейшем все будет исправлено и накатано. Все же видно, что короткая ей легко уже дается. Произвольная же пока тяжеловато, не успели до конца вкатать, – сказала тренер. 

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23 комментария

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Лакс
Обычно была международка и видимо тщательное изучение правил. Но вопрос, куда смотрят те, кто принимает заявки.
На всех уровнях недоработали, но в первую очередь тренеры. Интересно все-таки признаются ли они в своей недоработке. Или только подопечных могут критиковать.
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Revery
Некогда было считать, там грузино-еврейский тандем надо в лидеры сборной затаскивать.
Но выводы, в любом случае, будут сделаны. Слайдер, на мой взгляд, пока стоит убрать, Камила еще не в форме и выглядит он не эффектным скоростным элементом, а неряшливой раскорякой.
+19
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viewer.
Непонятно им.Удивительно то,как она вообще находит в себе силы под таким прессингом.
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imaxim
Да Этери просто забила на всех, у неё ж доченька поехала по международным стартам
+28
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tim55555
Может потому что её соревновательные программы их уже не так интересуют.
+14
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Kristine Kristine
Ответ Лакс
Обычно была международка и видимо тщательное изучение правил. Но вопрос, куда смотрят те, кто принимает заявки. На всех уровнях недоработали, но в первую очередь тренеры. Интересно все-таки признаются ли они в своей недоработке. Или только подопечных могут критиковать.
Да, интересно, кого сейчас обвинят. Может опять массажистку?
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Amneris
Ответ Delirium
В короткой она шикарно слайд исполнила.
В короткой она катается без усложнения, не устает. Собственно, поэтому слайд и получился.
На ПП ей сил не хватает от слова «вообще» - даже речи об ультра-си, по-моему, пока нет. И все остальные элементы рассыпались..
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Anatiana
Когда-то было... Когда они медали приносили.
А сейчас она на них забила. У неё Диана и грузины
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Иван Иванов
Ответ etherification
Буду писать до победного и трубить во все трубы. Базовую стоимость повторной секвенции оценили не по правилам, должно быть 6.49 а не 4.54. Снятие 30% за повтор это два других правила. В повторной секвенции первый элемент идет на полный балл.
Не было фиксации финальной позы у Валиевой как положено по правилам.
Так что валяние после проката это еще дидакшен, и time violation дидакшен.
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Anatiana
Ответ Delirium
Яд копят, завтра наверняка выскажутся.
У них Мура победила. Никаких комментариев не будет. Чо уж перегибать-то?
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Адриана
Ответ Anatiana
Когда-то было... Когда они медали приносили. А сейчас она на них забила. У неё Диана и грузины
А сейчас медалей нет? Вы о чём? У юниоров 2 золота, у взрослых бронза,из 4 спортсменов 3 медали, конечно раньше были только золотые, но ничего....ещё не вечер. А Диана будет всегда, вы ,наверное, не мама....бывает, поэтому Вам не понять.
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Delirium
Ответ Amneris
В короткой она катается без усложнения, не устает. Собственно, поэтому слайд и получился. На ПП ей сил не хватает от слова «вообще» - даже речи об ультра-си, по-моему, пока нет. И все остальные элементы рассыпались..
Ну где ж нет, когда она почти приземлила свой тулуп? И ничего там особо не рассыпалось, да, были косячки и спотыкания, но в целом все нормально прыгнула. С подиума слетела только из-за просчета по контенту и слайда, засчитанного как падение.
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Revery
Ответ Delirium
В короткой она шикарно слайд исполнила.
Она и на контрольных прокатах его в пп шикарно исполняла. Но конкретно сейчас в произвольной ей тяжело - это уже по первой дорожке было заметно, когда спотыкач пошёл и дорога с черепашьей скоростью была исполнена.
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Бильм@н
Ответ Kristine Kristine
Да, интересно, кого сейчас обвинят. Может опять массажистку?
Ахаха. Да, крайнего надо не из своего штаба найти)
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Лакс
Ответ Kristine Kristine
Да, интересно, кого сейчас обвинят. Может опять массажистку?
Я еще в 18-м у Этери в её инсте просил высказаться про ЧМ18 и был забанен.
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Бильм@н
Ответ tim55555
Может потому что её соревновательные программы их уже не так интересуют.
Мысленно они давно ее уже списали
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tanygavr
Что за развратная поза в конце программы, что означает валяние на спине по льду ногами вверх? Это типа мартовская кошка? Дичь какая то, еще и эти колготки с полоской делают ее бедра толще чем они на самом деле. Крайне неудачный костюм. Короткая, не смотря на музыку из скандального фильма смотрится здорово, красный цвет не полнит ее нисколько, но скорость уже не та и нет легкости, вес сбрасывать обязательно надо, чтоб не добить суставы.
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Инна1945
Гога же вам сказала,к 2030 году кого-нибудь вырастит, кто сейчас под стол пешком ходит. С этими чего заморачиваться. Высчитывать чего-то. И так сойдёт. Она грузинами занята.
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Бильм@н
Ответ Delirium
Яд копят, завтра наверняка выскажутся.
Яна уже высказалась, вон идите почитайте раз так не терпится)
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asusp527
Ответ tim55555
Может потому что её соревновательные программы их уже не так интересуют.
Вот это похоже адекватное объяснение...
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