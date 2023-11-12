Гончаренко об ошибке Валиевой: «Это немножко непонятно. У спортсменов Тутберидзе обычно все выверено и высчитано – комар носа не подточит»

Инна Гончаренко прокомментировала прокат произвольной программы Валиевой.

Фигуристка заняла на этапе Гран-при в Казани четвертое место.

– Безусловно, неожиданным для всех стало четвертое место Камилы Валиевой. Хотя надо отметить, что это был далеко не лучший ее прокат.

В короткой она мне очень понравилась – интересная программа с огоньком и настроением. Здесь немного тяжеловато было. Видно, что физически ей тяжело.

Тулуп получился хорошим, чисто его приземлила. Буквально с ноги села, а можно было и не садиться – он был сделан, по сути.

Дальше сработали технические правила, две секвенции. Этого нельзя делать, когда двойной аксель идет последним прыжком. Просто нельзя этого делать. Дважды это Камила сделала.

Это немножко непонятно, так как у спортсменов группы Тутберидзе обычно все выверено и высчитано – комар носа не подточит, что касается уровней и набора элементов в программе.

– В протоколах указано, что обе секвенции были заявлены.

– Здесь вопрос, почему это из виду было упущено. Плюс эти хореографические элементы, хореографические дорожки, когда она садится на лед фактически, были оценены так, что этого делать нельзя.

Соответственно, она еще там потеряла баллы. Мне тоже не понятен этот момент. Причем были же предварительные прокаты сборной, которые и устраиваются для того, чтобы специалисты отметили все проблемные места и убрали. Указали, что делать нельзя.

Но иногда постановщики и тренеры в погоне за каким‑то внешним эффектом хотят поставить интересные моменты, которые не всегда можно делать по правилам.

С другой стороны, хорошо, что все это произошло на первом для нее этапе. Все же по разным причинам она могла пропустить этап. Это все‑таки начало сезона.

Думаю, в дальнейшем все будет исправлено и накатано. Все же видно, что короткая ей легко уже дается. Произвольная же пока тяжеловато, не успели до конца вкатать, – сказала тренер.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся