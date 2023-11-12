Александр Лакерник: «Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. Протеста на результат быть не может»

Александр Лакерник заявил, что результат Валиевой не может быть опротестован.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали слайдинг (скольжение на коленях) в хореосеквенции как падение.

Помимо этого, Валиевой обнулили два прыжка из-за повтора секвенций – это запрещено правилами.

После завершения выступлений появилась информация, что команда фигуристки может подать протест на результаты. Однако затем стало известно, что протест не стали подавать.

«Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75.

На результат протеста быть не может», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU).

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