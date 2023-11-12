Александр Лакерник: «Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. Протеста на результат быть не может»

Теги ISU Александр Лакерник женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Лакерник заявил, что результат Валиевой не может быть опротестован.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали слайдинг (скольжение на коленях) в хореосеквенции как падение. 

Помимо этого, Валиевой обнулили два прыжка из-за повтора секвенций – это запрещено правилами. 

После завершения выступлений появилась информация, что команда фигуристки может подать протест на результаты. Однако затем стало известно, что протест не стали подавать. 

«Судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения. А при двух падениях в компонентах нельзя ставить выше, чем 8,75.

На результат протеста быть не может», – сказал  почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU).

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

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97 комментариев

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ретроградный меркурий
Пересмотрел этот момент. Слайд на бедре должен выполняться чётко на бедре, а Камила с бедра приехала на попу. Это технический брак на элементе, поэтому судьи и засчитали элемент как падение. Все справедливо
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+60
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Alealeale
Надо красиво делать, оправданно, а не так чтобы это выглядело как падение.
+31
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+29
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chespo
Скольжения на коленях там не было, она просто завалилась, поэтому и засчитали как падение.
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Lilia Sadykova
Так это и выглядело как падение. В принципе думаю этот элемент можно и убрать из программы
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Бильм@н
Я в шоке. Неужели теперь честно судить будут? Или это разовая акция.
+28
-8
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tanya_1111
Это даже лучше штаб видимо расслабился видя как Камиле бесконечно ставят высокие оценки не смотря на падения, но сегодня действительно прокат был плох это читалось даже по лицу Камилы, понятно что это пубертат, может тогда стоит упрощать программу на время.
+24
-7
+17
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Александр Шульгин
Тудберидзе вместо своих прямых обязанностей занимается непонятно чем. Выговор ей с занесением.
+21
-8
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Люблю спортс
Ответ Lara_Croft
Лакерник, лучше объясни за что репу дали? Ведь повтора сольного прыжка не было.
Правила фигурного катания изучайте, чтобы таких вопросов не возникало. Хотя всегда больше всех умничаешь.

* Более одной комбинации в программе

В произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков. Если спортсмен исполняет в программе две комбинации, во второй из них будет засчитан только первый прыжок. Например, первая комбинация 3T+2A+SEQ, вторая комбинация 3S+1A*+2T* +REP или 3S+2T*+1A*++REP..
+15
-3
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Ответ Bulkina
Комментарий удален модератором
Загитову до таких размеров не разносило, не надо, ЧМ посмотрите " Кармен" как статуэточка. Таких ног никогда у неё не было.
Не надо грузную Валиеву с Алиной сравнивать.
+17
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Александр
Ответ Defender64
Ну допустим. А штраф на лутце за что?
повтор прыжка не в каскаде (секвенция обнулена)... 70% от базы...
+12
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EmperorNazer
Уж не знаю, на что там собирались подать протест ТШТ (и собирались ли вообще), но судьи здесь совершенно правы, Камила явно потеряла равновесие во время слайдинга и присела на пятую точку. Никаких претензий к падению в протоколах быть не может.
+14
-3
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Anna
Перемудрили с "хореографией". Это происходит, когда постановщик выдохся и идей больше нет, либо повторы, либо вот такие фейлы
+13
-2
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Бильм@н
Ответ Lilia Sadykova
Так это и выглядело как падение. В принципе думаю этот элемент можно и убрать из программы
Этот элемент и на открытых прокатах странно смотрелся. Как, кстати, и концовка программы, когда перекатывается на спине.
+12
-2
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Olga Tchistyakov
Ответ AlexFed
Комментарий удален модератором
Как же мужики измельчали,суперзвЯзда хаха.Заняться что ли нечем,только,как девчоночьи фигуры обсуждать.
+12
-3
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tanya_1111
Ответ Bulkina
Комментарий удален модератором
При чем тут национальность? Изменение фигуры свойственно всем девушкам.
+11
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Bulkina
Ответ DLek
Журналист Жуков сам придумал новость с офигенной формулировкой "команда намерена" (репортер- правнучк Ванги, не иначе). Потом журналистк Жуков сам опроверг свое неправдивое сообщение, без признания своего промаха. А потом бегает комментарии собирает по поводу придуманной собою новости. Ж-журналистика же ж))))
Есть же видео с трибун где Этери общается с Лакерником и судьями после выставления оценок. Ей всё обьяснили.
+10
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Anna Stefan
Ответ Tzaichiha
Видимо второе падение -на слайде, сделанном с дефектом.
Уверена: не захотели бы увидеть этот "дефект" - не увидели бы. Всё что могли порезали, и только этого "дефекта" не хватало, чтобы убрать Ками с подиума.
+8
-2
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Sat397
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
Вас бы лучше проверить. Не перебрали ли вы на радостях сегодня?
+13
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DLek
Журналист Жуков сам придумал новость с офигенной формулировкой "команда намерена" (репортер- правнучк Ванги, не иначе). Потом журналистк Жуков сам опроверг свое неправдивое сообщение, без признания своего промаха. А потом бегает комментарии собирает по поводу придуманной собою новости.

Ж-журналистика же ж))))
+8
-2
+6
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Александр
Ответ ретроградный меркурий
Пересмотрел этот момент. Слайд на бедре должен выполняться чётко на бедре, а Камила с бедра приехала на попу. Это технический брак на элементе, поэтому судьи и засчитали элемент как падение. Все справедливо
наши стали слишком злоупотреблять подобными "вставками", но в реальности нет никакого правила по исполнению таких элементов, и любой подобный, на бедре, на коленях и т.д., если это не на коньках, судьи могут посчитать падением (ну достало их это видеть в каждой второй программе, и всё)...
+6
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Lara_Croft
Ответ Александр
повтор прыжка не в каскаде (секвенция обнулена)... 70% от базы...
Так у неё не было повтора лутца не в каскаде, он у неё один единственный в программе.
+7
-1
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Ezhevika33
Ответ Бильм@н
Я в шоке. Неужели теперь честно судить будут? Или это разовая акция.
Здесь просто уже невозможно было тянуть.
+6
-1
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Иван Иванов
Ну что Камила, и ты ей не нужна?
Да ей никто не нужен кроме дочи!!!
+9
-4
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tanya_1111
Ответ delM
Бесконечно высокие оценки , вы серьезно ?
Бесконечно ставят
+5
-1
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Katerina Sunny
Из слов Лакерника получается, что не поняли, почему 2 дедакшена и почему такая вторая оценка.
+7
-3
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