Камила Валиева на Гран-при России в Казани показала худший результат на турнирах с 2019 года
Камила Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года.
Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.
После короткой программы Валиева лидировала, однако в произвольной стала только четвертой. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали скольжение на коленях в хореосеквенции как падение.
Помимо этого, Валиевой из-за повтора секвенции обнулили два прыжка.
Итоговые баллы фигуристки – 213,59. Меньше она получала в последний раз в сезоне-2019/20, когда выступала в юниорах – на этапе юниорского Гран-при во Франции набрала 200,71, в финале Гран-при среди юниоров 207,47.
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К большому сожалению, Камиле еще и от соотечественников достается. Сколько диванных крикунов подтянулось. Как только не чихвостят Камилу. Сердце у вас есть, господа критики? Неужели вам полегчает, если доломаете эту талантливую девочку?
Камилочка, держись!