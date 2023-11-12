Камила Валиева на Гран-при России в Казани показала худший результат на турнирах с 2019 года

Камила Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года.

Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.

После короткой программы Валиева лидировала, однако в произвольной стала только четвертой. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали скольжение на коленях в хореосеквенции как падение.

Помимо этого, Валиевой из-за повтора секвенции обнулили два прыжка.

Итоговые баллы фигуристки – 213,59. Меньше она получала в последний раз в сезоне-2019/20, когда выступала в юниорах – на этапе юниорского Гран-при во Франции набрала 200,71, в финале Гран-при среди юниоров 207,47.