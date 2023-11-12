Камила Валиева на Гран-при России в Казани показала худший результат на турнирах с 2019 года

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева показала худший результат на турнирах с 2019 года.

Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани.

После короткой программы Валиева лидировала, однако в произвольной стала только четвертой. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали скольжение на коленях в хореосеквенции как падение.

Помимо этого, Валиевой из-за повтора секвенции обнулили два прыжка. 

Итоговые баллы фигуристки – 213,59. Меньше она получала в последний раз в сезоне-2019/20, когда выступала в юниорах – на этапе юниорского Гран-при во Франции набрала 200,71, в финале Гран-при среди юниоров 207,47. 

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24 комментария

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tanya_1111
У Камилы пубертат, каждый год девочек тыкают этим, оставили бы девушек в покое в таком возрасте.
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Алина Бель
Sports показал худший уровень профессионализма с момента начала наблюдений(((
+23
-5
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kristyfklvr
Не ну вы серьезно???
Девочка после суда, на разминке вероятно травмировалась, а вы здесь теперь упиваетесь её неудачей? Как же мерзко
Хейтеры и спортсру будет теперь пару месяцев Камиле кости перемывать и радоваться её поражению
+21
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flyhigh
На Спортс сегодня праздник по поводу падения Ками
+14
-2
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Gelios77
Что за бал сатаны здесь в новостях?!!! Камила вышла и катала, она молодец, умница и выдающаяся спортсменка. Руки прочь свои грязные от неё.
+14
-4
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AlenaElena28@mail.ru
господи я вовсе не болельщица Камилы и то сказу , Камила могла быть даже первой , ТШТ огромный минус не смогли разобраться в правилах и рассчитать верный контент . вполне можно было после 3л3т сделать 3т2т2т и все было в норме
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Маргарита В Сафронова
Ками вышла и сделала обе программы, находясь под чудовищным давлением. Она показала достойный результат в данной ситуации. ТШТ всё делают правильно. Спортсменка должна жить и тренироваться в реальном времени, а не вымышленном поклонниками Ками. Стала четвӗртой, значит, надо лучше тренироваться, брать себя в руки даже сейчас, когда еӗ пытаются уничтожить международные провокаторы.
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sashaabramenko2022@gmail.com
Ответ Элла Бурс
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Как такие заголовки для статей можно писать? Я с Вами мыть руки
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Melena
Камилочка! Не сдавайся!!! Ты - умница,ты - талантище, ты - борец, Мы верим в тебя! Держись, девочка! Сил тебе и терпения!
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Melena
Ответ AilinAlex
Сколько Ками приходится сейчас переживать и преодолевать не снилось и сильным мужикам. Ее надо поддерживать всей страной, потому что за нас она страдает, ее выбрали целью, потому что слишком уникальна. Но бессовестных у нас много. Сейчас будут плясать на ее ошибках.
Это точно!
К большому сожалению, Камиле еще и от соотечественников достается. Сколько диванных крикунов подтянулось. Как только не чихвостят Камилу. Сердце у вас есть, господа критики? Неужели вам полегчает, если доломаете эту талантливую девочку?
Камилочка, держись!
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Юркин Клоп
Ответ Omar Sivori
Думаю всем уже ясно что Валиева уже все, пора завершать карьеру
Подождут решения суда, потом сделают уже окончательно из нее жертву происков внешних врагов, потом скажут, что такую психологическую травму ей не перенести, потом передышка, шоу, и вытекающее окончание карьеры, когда все утихнет и всем плевать будет
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AilinAlex
Сколько Ками приходится сейчас переживать и преодолевать не снилось и сильным мужикам. Ее надо поддерживать всей страной, потому что за нас она страдает, ее выбрали целью, потому что слишком уникальна. Но бессовестных у нас много. Сейчас будут плясать на ее ошибках.
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pnirvana
Можно еще раз подобный заголовок, а то не понятно сразу
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Natalia Solomakha
Поэтому Первый показал её откровенно плохой прокат в эфире дважды. Это зачем было сделано-то? Издеваются или просто им пофиг? Сказано было заранее повторить "звездный прокат победительницы" на бис, вот и повторили.
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Маргарита Михайловна
Валиева и на олимпиаде на пьедестал не попала. Так что всё как обычно.
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ivera
Ответ Юркин Клоп
Подождут решения суда, потом сделают уже окончательно из нее жертву происков внешних врагов, потом скажут, что такую психологическую травму ей не перенести, потом передышка, шоу, и вытекающее окончание карьеры, когда все утихнет и всем плевать будет
Дьявол, плясать собрался.
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работяга местный
Ответ flyhigh
На Спортс сегодня праздник по поводу падения Ками
Нашли новую жертву.... Загитова уже в прошлом. Камилла держись, не сдавайся
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ivera
Ответ Gelios77
Что за бал сатаны здесь в новостях?!!! Камила вышла и катала, она молодец, умница и выдающаяся спортсменка. Руки прочь свои грязные от неё.
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Железная Леди
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Ответ ivera
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Не видела не одного ком с злорадством, только с большим сожалением, что девочку ппрдолжают мучить. Пусть возьмет отпуск, успокоится, отдохнет . Потом народ встретит ее рукоплесканием.
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Anatiana
Ответ Gelios77
Что за бал сатаны здесь в новостях?!!! Камила вышла и катала, она молодец, умница и выдающаяся спортсменка. Руки прочь свои грязные от неё.
Краснопачечные глумятся
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Элла Бурс
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