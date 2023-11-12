Евгений Семененко: «Прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым место»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Евгений Семененко оценил выступление на Гран-при России в Казани.

По итогам короткой программы Семененко лидировал, но в произвольной допустил несколько ошибок и занял итоговое второе место. 

«Первое и второе место — хороший результат за два этапа. Этот прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым место.

Бывает. Сегодня чуть расстроюсь, а дальше будем работать», — сказал чемпион России. 

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22 комментария

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Olya Ru
Мне кажется, спортсменам нужно расставлять приоритеты! Шоу и спорт не совместимы… И Жене, если он хочет быть в топе пора заканчивать с покатушками у Рудковских….
+19
-3
+16
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Мурманчанин37
"Чужое второе место", - хотел сказать Евгений
+25
-12
+13
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Инна Мерзлякова
Ну класс, не заслуженное второе место - это компенсация для него…
Это путь в никуда Женя, скоро только место будет волновать, судьи же как нибудь затащат.
+18
-9
+9
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Александр Шульгин
Семененко оторвался от реальности это очень и очень плохо. Уже понятно что шоу посреди сезона не идёт на пользу ему и другим
+9
-4
+5
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Элла Бурс
Жень, сменил обстановку, съездил на этап? Можно и к основной работе возвращаться. Трусову с хвостом в шоу таскать.
+7
-2
+5
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Лучшее_враг_хорошего
Аха-ха…он даже проблемы не видит в ТАКОМ втором месте.
+13
-9
+4
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floret
Незаслуженным вторым местом. Благодари Мишина, грибник.
+12
-9
+3
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KaSandra
Ответ floret
Незаслуженным вторым местом. Благодари Мишина, грибник.
Вам большой и жирный плюс! все правильно написали! не должен он быть на втором месте сегодня!
+6
-3
+3
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Tzaichiha
Ответ Мурманчанин37
Не уходите в демагогию - короткую ему хорошо оценили арбитры, гораздо более лояльно Лутфуллина. В произвольной эта история продолжилась. В сумме Глеб как раз бы стал вторым, но... В группе Мишина есть любимые сыновья, а есть и приемные
Мне нравится Лутфуллин, но это был не его этап. В произвольной он во второй половине катался мимо музыки, что совсем не в его духе. Ошибок было достаточно. Посмотрите внимательно.
+4
-1
+3
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anka
Ответ Olya Ru
Мне кажется, спортсменам нужно расставлять приоритеты! Шоу и спорт не совместимы… И Жене, если он хочет быть в топе пора заканчивать с покатушками у Рудковских….
Так у него еще и учёба, и не где-нибудь, а в меде очно. Совмещать три этих дела вообще нереально. Походу и в институте также тянут этого блатного, как и на соревнованиях. Печаль (((
+3
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+2
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Tzaichiha
Ответ Мурманчанин37
"Чужое второе место", - хотел сказать Евгений
А чье чужое? Третье место тоже не очень прямо скажем, по сумме программ. Все правильно Женя сказал. Ошибки сделал в произвольной, короткую хорошо откатал. Результат достигнут по выходу финал.
+8
-6
+2
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Мурманчанин37
Ответ Tzaichiha
А чье чужое? Третье место тоже не очень прямо скажем, по сумме программ. Все правильно Женя сказал. Ошибки сделал в произвольной, короткую хорошо откатал. Результат достигнут по выходу финал.
Не уходите в демагогию - короткую ему хорошо оценили арбитры, гораздо более лояльно Лутфуллина. В произвольной эта история продолжилась. В сумме Глеб как раз бы стал вторым, но... В группе Мишина есть любимые сыновья, а есть и приемные
+6
-5
+1
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Lennuci
Ответ Tzaichiha
Мне нравится Лутфуллин, но это был не его этап. В произвольной он во второй половине катался мимо музыки, что совсем не в его духе. Ошибок было достаточно. Посмотрите внимательно.
Лутфуллин тут при чем? Откройте протоколы и посмотрите баллы Семененко за ПП. Даже с запасом в 12 баллов он Глеба не должен был обойти.
+2
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Мурманчанин37
Ответ Tzaichiha
Мне нравится Лутфуллин, но это был не его этап. В произвольной он во второй половине катался мимо музыки, что совсем не в его духе. Ошибок было достаточно. Посмотрите внимательно.
Барышня у меня сейчас более важные занятия, чем препираться с очередной фанаткой Женечки. Во вчерашней новости про + на степе у Семененко я отметил безобразные грибы на его дорожке. И сегодня таких же косяков (не замеченных техбригадой и судьями) также наберется.
+3
-2
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Tzaichiha
Ответ Инна Мерзлякова
Ну класс, не заслуженное второе место - это компенсация для него… Это путь в никуда Женя, скоро только место будет волновать, судьи же как нибудь затащат.
С какой стати не заслуженное? Можно подумать Лутфуллин выступил хорошо? Это соревнования, впереди тот, кто лучше, а не просто без ошибок.
+5
-4
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Джаспер
Ответ Olya Ru
Мне кажется, спортсменам нужно расставлять приоритеты! Шоу и спорт не совместимы… И Жене, если он хочет быть в топе пора заканчивать с покатушками у Рудковских….
Спорт, шоу, а ещё учеба на очном в мединституте 🤔
+1
0
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olvl
Ответ Ирина Ельникова
Зазвездился "?" или "!"
Возможно, просто не видел других прокатов и оценок.
0
0
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Сережа-молодец!
А у болельщиков-то какое послевкусие оставил прокат. И баллы за него
0
0
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Ирина Ельникова
Зазвездился "?" или "!"
+7
-7
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