Евгений Семененко: «Прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым место»

Евгений Семененко оценил выступление на Гран-при России в Казани.

По итогам короткой программы Семененко лидировал, но в произвольной допустил несколько ошибок и занял итоговое второе место.

«Первое и второе место — хороший результат за два этапа. Этот прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым место.

Бывает. Сегодня чуть расстроюсь, а дальше будем работать», — сказал чемпион России.