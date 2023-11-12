Евгений Семененко: «Прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым место»
Евгений Семененко оценил выступление на Гран-при России в Казани.
По итогам короткой программы Семененко лидировал, но в произвольной допустил несколько ошибок и занял итоговое второе место.
«Первое и второе место — хороший результат за два этапа. Этот прокат оставил негативное послевкусие, но оно компенсируется вторым место.
Бывает. Сегодня чуть расстроюсь, а дальше будем работать», — сказал чемпион России.
Это путь в никуда Женя, скоро только место будет волновать, судьи же как нибудь затащат.