Даниил Самсонов: «Моя карьера далеко не окончена. Буду стараться улучшаться с каждым стартом, чтобы к чемпионату России подойти к хорошей форме»

Фигурист Даниил Самсонов заявил, что далек от завершения карьеры.

Сегодня 18-летний спортсмен, который тренируется у Этери Тутбеидзе, занял шестое место на этапе Гран-при России в Казани. В прошлом сезоне Самсонов пропускал многие соревнования из-за травм.

«Я сильно не загоняю себя в своей голове. Я знаю, что моя карьера еще не закончена. Я не показал себя в полной мере, я могу больше. Я делаю много четверных прыжков, сейчас они достаточно легко даются.

Конечно, хотелось бы восстановить все четверные, но некоторые повреждения все же мешают. От этого иногда начинаются поникшие настроения, но в голове я знаю, что я очень многое могу. Моя карьера далеко не окончена.

У меня не было задач на эти соревнования, был рад увидеть публику, полный зал в Казани, теплый прием. Всегда приятно кататься при полных трибунах, поэтому вторым этапом я выбрал Москву, где больше арена и больше посещаемость. Конечно, не сказать, что я доволен на 100%. Я ожидал от себя большего, потому что на тренировках были прокаты намного лучше и я был намного лучше готов.

Как тренеры сказали после короткой программы, давно не выступал на такой публике. Соответственно, адреналин чуть дает о себе знать и из-за этого был срыв тройного акселя в короткой. Сейчас я буду больше стараться выходить на соревнования. Опыт, опыт и практика, чтобы волнение уходило. Буду стараться с каждым стартом улучшаться, чтобы к чемпионату России подойти к хорошей форме.

Подготовка к этому старту прошла в короткие сроки. Было повреждение, не сказать, что травма. Но последнюю неделю я тренировался хорошо. Весь акцент был поставлен на короткую программу, потому что за счет нее ты делаешь себе запас, и в произвольной уже не заморачиваешься на том, что должен кого-то догонять.

Я выходил с мыслями, что мне нечего терять. Просто надо кататься, выполнять свою работу. После первого прыжка мне стало чуть спокойнее, я почувствовал лед и ноги. На той волне и поехал.

Сейчас [со здоровьем] все нормально. Конечно, немного беспокоит колено. Но это не сильно мешает моим тренировкам. Если я приехал сюда, значит, все более-менее», – рассказал Самсонов.