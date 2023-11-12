Даниил Самсонов: «Моя карьера далеко не окончена. Буду стараться улучшаться с каждым стартом, чтобы к чемпионату России подойти к хорошей форме»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Даниил Самсонов Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов заявил, что далек от завершения карьеры.

Сегодня 18-летний спортсмен, который тренируется у Этери Тутбеидзе, занял шестое место на этапе Гран-при России в Казани. В прошлом сезоне Самсонов пропускал многие соревнования из-за травм.

«Я сильно не загоняю себя в своей голове. Я знаю, что моя карьера еще не закончена. Я не показал себя в полной мере, я могу больше. Я делаю много четверных прыжков, сейчас они достаточно легко даются.

Конечно, хотелось бы восстановить все четверные, но некоторые повреждения все же мешают. От этого иногда начинаются поникшие настроения, но в голове я знаю, что я очень многое могу. Моя карьера далеко не окончена.

У меня не было задач на эти соревнования, был рад увидеть публику, полный зал в Казани, теплый прием. Всегда приятно кататься при полных трибунах, поэтому вторым этапом я выбрал Москву, где больше арена и больше посещаемость. Конечно, не сказать, что я доволен на 100%. Я ожидал от себя большего, потому что на тренировках были прокаты намного лучше и я был намного лучше готов.

Как тренеры сказали после короткой программы, давно не выступал на такой публике. Соответственно, адреналин чуть дает о себе знать и из-за этого был срыв тройного акселя в короткой. Сейчас я буду больше стараться выходить на соревнования. Опыт, опыт и практика, чтобы волнение уходило. Буду стараться с каждым стартом улучшаться, чтобы к чемпионату России подойти к хорошей форме.

Подготовка к этому старту прошла в короткие сроки. Было повреждение, не сказать, что травма. Но последнюю неделю я тренировался хорошо. Весь акцент был поставлен на короткую программу, потому что за счет нее ты делаешь себе запас, и в произвольной уже не заморачиваешься на том, что должен кого-то догонять.

Я выходил с мыслями, что мне нечего терять. Просто надо кататься, выполнять свою работу. После первого прыжка мне стало чуть спокойнее, я почувствовал лед и ноги. На той волне и поехал.

Сейчас [со здоровьем] все нормально. Конечно, немного беспокоит колено. Но это не сильно мешает моим тренировкам. Если я приехал сюда, значит, все более-менее», – рассказал Самсонов.

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9 комментариев

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Храбрая виолончелистка
Удачи и здоровья, Даниил. С твоим характером и упорством пусть всё задуманное и желаемое осуществится.
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N-fox
На самом деле, Даня очень порадовал. После такого долгого перерыва восстанавливает квады, тем более, лутц. Перспективы видны, штаб поддерживает, равно как и болельщики. Так что - вперед!
+15
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Mion
Даниилу спасибо за классную музыку в ПП!
Очень надеюсь, что его внутренняя уверенность перерастет в реальные результаты.
Он очень изменился, но сохранил музыкальность и пластичность. Осталось только стабилизировать прыжки ❤️
+8
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olvl
Даниил сам всё знает и отлично понимает. Удачи и успехов дальше. Пусть всё сложится. И здоровье чтобы не подводило.
+3
-2
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asusp527
Ответ a71
Мечтать не вредно.
Да уж, много рассуждений, а...
+5
-4
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flyhigh
Удачи Дане🕊️
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a71
Мечтать не вредно.
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floret
С возвращением Даня. Всё придёт и встанет на свои места. Надо больше соревноваться, прокаты будут с каждым разом всё лучше. Удачи на этапе в Москве!
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k4rmazin2007
С такими грибами конечно же он не захочет завершать карьеру. Можно валяться пол проката и обходить более чистых соперников
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