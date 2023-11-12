Татьяна Навка: «Нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту – не предавать свою родину»

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

— Я все еще считаю, что спортсменам, которые имеют хоть малейшую возможность, нужно ехать на Олимпийские игры. Даже с учетом тех условий, которые предоставляют отсутствие национальной символики. Конечно, нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту.

— Что является в данном случае чертой?

— Не предавать свою родину. Если будут выдвигаться условия, которые будут подразумевать публичный или письменный отказ от страны, то на такое нужно реагировать соответствующе.

Но если есть хоть малейшая возможность защитить свою честь спортсмена и честь России, то нужно это делать. Любой наш спортсмен, который победит на Олимпиаде, будет нашим флагом, гимном и символом страны, — сказала Навка

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21 комментарий

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Olga.t
Откуда они это взяли "публичный или письменный отказ от страны"???
Спросите у тех спортсменов, кого допустили до МС и кто в них уже участвовал в этом сезоне, было ли такое условие? Ни МОК, ни одна международная федерация не требовали никаких отказов.
Какое-то нагнетание идёт...
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AlenaPayvina
Ответ aleshon
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Раньше вообще границы и карты другие были. Давайте теперь все вспомнят свои бывшие границы и начнут вторгаться на их границы 50ти или 100 летней давности.)))
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Максим Столбов
Очень смешно слышать такие высказывания от бывших спортсменов, которые уже выступали на Олимпиаде. Вы главные предатели, так как предаете действующих спортсменов для многих из которых Олимпиада главный турнир в жизни.
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Лорелея
Татья́на Алекса́ндровна На́вка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР)
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Sat397
Можно даже выступая за другую страну не предавать родину. Почти все русские писатели и ученные жили и творили зарубежом, от туда они и все знания черпали.
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Экстерминатус
Ответ aleshon
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Про Будапештский меморандум почитайте на досуге.
И с каких это пор захват территории чужой страны под липовыми референдумами является "обороной"?
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Екатерина Прекрасная
Ответ aleshon
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Предположим, вы купили квартиру , а спустя какое-то время продавец пришел к вам и сказал,что это его квартира, а вы должны ее покинуть. Ваши действия ?
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Ковид 07.10.52
Больше всех кричат о предательстве, те существа, которые прилипли к госкорыту.
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Мэй Касахара
Главные предатели - руководители твоего муженька. А спортсмены тут вообще не при чем, они жертвы чьих-то дурацких решений
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Экстерминатус
У таких, как навка, Родина - )l(опа президента
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Katerina Sunny
А у Навки где родина?
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Katerina Sunny
"Любой наш спортсмен, который победит на Олимпиаде, будет нашим флагом, гимном и символом страны" Речь идёт о людях?
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