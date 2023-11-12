Татьяна Навка: «Нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту – не предавать свою родину»

Татьяна Навка высказалась о допуске россиян на Олимпийские игры в Париже.

— Я все еще считаю, что спортсменам, которые имеют хоть малейшую возможность, нужно ехать на Олимпийские игры. Даже с учетом тех условий, которые предоставляют отсутствие национальной символики. Конечно, нужно стремиться на Олимпиаду, но не переходя черту.

— Что является в данном случае чертой?

— Не предавать свою родину. Если будут выдвигаться условия, которые будут подразумевать публичный или письменный отказ от страны, то на такое нужно реагировать соответствующе.

Но если есть хоть малейшая возможность защитить свою честь спортсмена и честь России, то нужно это делать. Любой наш спортсмен, который победит на Олимпиаде, будет нашим флагом, гимном и символом страны, — сказала .