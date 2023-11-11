Гендиректор USADA о деле Валиевой: «Каждый заслуживает обоснованного решения, но то, что эта сага еще не окончена, лишило нас шанса на справедливость»

Гендиректор USADA призвал менять допинг-систему из-за дела Камилы Валиевой.

«Каждый заслуживает хорошо обоснованного решения, основанного на доказательствах, но то, что эта печальная сага все еще не окончена, уже лишило нас какого-либо реального шанса на справедливость.

Глобальная система Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть реформирована, чтобы гарантировать, что ни у одного спортсмена никогда не отнимут результат его самопожертвования, тяжелой работы и законное место на пьедестале», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.

Накануне в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу российской фигуристки. Решение вынесут к концу января 2024 года.