Гендиректор USADA о деле Валиевой: «Каждый заслуживает обоснованного решения, но то, что эта сага еще не окончена, лишило нас шанса на справедливость»

Теги сборная России допинг USADA WADA женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Гендиректор USADA призвал менять допинг-систему из-за дела Камилы Валиевой.

«Каждый заслуживает хорошо обоснованного решения, основанного на доказательствах, но то, что эта печальная сага все еще не окончена, уже лишило нас какого-либо реального шанса на справедливость.

Глобальная система Всемирного антидопингового агентства (WADA) должна быть реформирована, чтобы гарантировать, что ни у одного спортсмена никогда не отнимут результат его самопожертвования, тяжелой работы и законное место на пьедестале», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт. 

Накануне в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу российской фигуристки. Решение вынесут к концу января 2024 года.

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5 комментариев

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Montenegro Serbian
Он не поверит, но то что это реально превратилось в САГУ, даже мы тут в России недовольны.
Причём главный парадокс: они там на Западе уверены что вынос решения затягивают в нашу пользу, а у нас здесь многие уверены что в пользу Запада))
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justbored
Господи, вчистую же командные продули, что наблюдал весь мир. Как самим не кринжово о справедливости вопить.
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ДИОНИС
А почему Глава USADA Тайгерт решил, что решение КАС по делу Валиевой будет необоснованным, без всяких доказательств?
И, вообще, странно, что американец не доверяет судебной панели КАС с американцем и британцем в составе!
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Olga.t
Не знаю кого конкретно он имеет в виду, но по сути высказывания я с ним согласна. ВАДА нужны реформы.
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