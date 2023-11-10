Базылюк об истории с йогуртом для Костылевой: «Я не просила ее принести его. На этом все»
Маргарита Базылюк высказалась о победе на этапе Гран-при России в Казани.
«Рада, что получился тулуп во второй половине программы. Какой любимый прыжок? Все, я вообще люблю прыгать. Это моя любимая часть.
История с йогуртом и Леной Костылевой? Я не просила ее принести его. На этом все», – сказала Базылюк.
По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала.
При этом Базылюк не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.
Несоблюдение диеты послужило одной из причин отчисления Елены из группы Тутберидзе.
В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?
Потому что читаешь, что пишет Костылева маман в соцсетях, например, что она специально ест торт в присутствии Лены, но ей не даёт, воспитывая у неё умение ограничивать себя, или, что она отправила на сборы нормального (с её точки зрения) ребенка, а оттуда вернулся "откормленный поросенок", и т.п., или сообщения мам одногрупниц Лены, о том, что мама на тренировках по малейшему поводу врубает ультразвук в отношении своей дочери, если ей кажется, что та, что то делает не так... и приходится сделать вывод, что в этой семье с контролем режима питания происходит что то ненормальное.
Качество спортивной журналистики движется вверх стремительным домкратом на глазах у изумленной публики...
Все ее фантазии будут также тщательно разбирать? Или только то что связано с ученицами Тутберидзе?