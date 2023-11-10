Базылюк об истории с йогуртом для Костылевой: «Я не просила ее принести его. На этом все»

Теги женское катание Елена Костылева Серия Гран-при России Идель Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк высказалась о победе на этапе Гран-при России в Казани.

«Рада, что получился тулуп во второй половине программы. Какой любимый прыжок? Все, я вообще люблю прыгать. Это моя любимая часть. 

История с йогуртом и Леной Костылевой? Я не просила ее принести его. На этом все», – сказала Базылюк

По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала.

При этом Базылюк не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.

Несоблюдение диеты послужило одной из причин отчисления Елены из группы Тутберидзе. 

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

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86 комментариев

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Беглый*
Журналисту, задавшему этот вопрос, можно отдать победу в номинации "позор года"
+105
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Ягун Ягунини
Склоняюсь к тому, что тогда Лена взяла оба йогурта для себя, а потом, испугавшись выволочки от мамы, сказала, что один был для Маргариты. Таким образом Марго в глазах мамы оказалась крайней, ни сном ни духом не будучи в теме.
Потому что читаешь, что пишет Костылева маман в соцсетях, например, что она специально ест торт в присутствии Лены, но ей не даёт, воспитывая у неё умение ограничивать себя, или, что она отправила на сборы нормального (с её точки зрения) ребенка, а оттуда вернулся "откормленный поросенок", и т.п., или сообщения мам одногрупниц Лены, о том, что мама на тренировках по малейшему поводу врубает ультразвук в отношении своей дочери, если ей кажется, что та, что то делает не так... и приходится сделать вывод, что в этой семье с контролем режима питания происходит что то ненормальное.
+87
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+85
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Самая цитируемая и вообще недура
Они ах...нели там, что ли? Такие вопросы ребенку задавать. Еще и после ТАКОГО проката?!
+73
-9
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kate_ko
Человек только что блестяще выиграл соревнования, а они спрашивают про дебильнейшую историю с йогуртом 🤦🏼‍♀️
+54
-4
+50
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OxyK
Кажется, я даже знаю, кто именно задал этот некорректный вопрос...
+47
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+45
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Ягун Ягунини
Т.е. спортивного (якобы спортивного) журналиста интересует не только что состоявшийся замечательный прокат Маргариты чистейшими 3А, 4Т, 4С, победой с отрывом в 30 баллов, а давнишняя история с йогуртом((
Качество спортивной журналистики движется вверх стремительным домкратом на глазах у изумленной публики...
+46
-5
+41
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Мурманчанин37
Ответ Ягун Ягунини
Склоняюсь к тому, что тогда Лена взяла оба йогурта для себя, а потом, испугавшись выволочки от мамы, сказала, что один был для Маргариты. Таким образом Марго в глазах мамы оказалась крайней, ни сном ни духом не будучи в теме. Потому что читаешь, что пишет Костылева маман в соцсетях, например, что она специально ест торт в присутствии Лены, но ей не даёт, воспитывая у неё умение ограничивать себя, или, что она отправила на сборы нормального (с её точки зрения) ребенка, а оттуда вернулся "откормленный поросенок", и т.п., или сообщения мам одногрупниц Лены, о том, что мама на тренировках по малейшему поводу врубает ультразвук в отношении своей дочери, если ей кажется, что та, что то делает не так... и приходится сделать вывод, что в этой семье с контролем режима питания происходит что то ненормальное.
Стоит добавить, что в прошлом сезоне на ютубе после соревнований новисов, несколько раз попадало в трансляцию, что Рита и Лена довольно неплохо общаются в ожидании церемонии награждения. Что не вписывается в теорию госпожи Костылевой о "подставе"
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Алиска в Зазеркалье
Ответ Ягун Ягунини
Склоняюсь к тому, что тогда Лена взяла оба йогурта для себя, а потом, испугавшись выволочки от мамы, сказала, что один был для Маргариты. Таким образом Марго в глазах мамы оказалась крайней, ни сном ни духом не будучи в теме. Потому что читаешь, что пишет Костылева маман в соцсетях, например, что она специально ест торт в присутствии Лены, но ей не даёт, воспитывая у неё умение ограничивать себя, или, что она отправила на сборы нормального (с её точки зрения) ребенка, а оттуда вернулся "откормленный поросенок", и т.п., или сообщения мам одногрупниц Лены, о том, что мама на тренировках по малейшему поводу врубает ультразвук в отношении своей дочери, если ей кажется, что та, что то делает не так... и приходится сделать вывод, что в этой семье с контролем режима питания происходит что то ненормальное.
вот в эту теорию вполне можно поверить. Так как мама там много чего наговорила и про то как держит диету девочки тоже. Так что вполне возможно, что без присмотра мамы Лена решила хоть немного себя побаловать. А когда попалась решила сказать, что Марго попросила для себя. И не думаю, что расстались с Базылюк из-за йогурта, скорее маман довела, а это просто стало поводом для исключения.
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garovatat
погодите... это что, у Марго спросили про тот йогурт?? серьезно? Кстати, заметили КАК спортс теперь представляет те события? как достоверный свершившийся факт! На основе лишь только слов мамо Костылевой....
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Маргарита В Сафронова
Рита, когда закончишь со спортом, начни производить йогурт.Продукт вкусный и полезный. Рекламу для тебя уже сделали.
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REA-13
Ответ Беглый*
Журналисту, задавшему этот вопрос, можно отдать победу в номинации "позор года"
"Журналисту" надо тоже писать в кавычках ;)
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BOMBER MAN
Я вот не пойму неужели ФФКР не может ввести какие-то меры против неадекватных "журналистов"?? можно же хотя бы не давать таким аккредетацию, чтобы они не попадали на пресс-конференции.
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RusVector
Мама Костылевой, ваш выход ...
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Александр Шульгин
Ответ OxyK
Кажется, я даже знаю, кто именно задал этот некорректный вопрос...
Этот Дмитрий Кузнецов наверное ещё тот де....рат
+25
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lepestok
да я уверена, что Лена боится свою маму и наверняка придумала, что маман ее не поругала.
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Александр Шульгин
По информации «СЭ» со слов Мамы Лены не забывайте писать. Вы не обалдели такое давать в принципе в постах. Вам не стыдно
+22
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ЮИ
Идеальный ответ идиоту.
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Алексей Токарев
Почему эти вопросы задают Маргарите, если семья Костылёвых это придумывала и распространяла.
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Храбрая виолончелистка
Мама Костылевой гуляет на все деньги? А ответ Марго просто королевский)
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Ягун Ягунини
Ответ Мурманчанин37
Стоит добавить, что в прошлом сезоне на ютубе после соревнований новисов, несколько раз попадало в трансляцию, что Рита и Лена довольно неплохо общаются в ожидании церемонии награждения. Что не вписывается в теорию госпожи Костылевой о "подставе"
Я это не на ютубе видел, а воочию) ПР по старшему возрасту было в Саранске, и было приятно наблюдать, как перед церемонией награждения Рита, Лена и Даша Садкова вполне дружелюбно общались между собой.
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Александр Шульгин
Вот же журналисты непорядочный люди. Зачем это сейчас у ребенка спрашивают совсем потеря совесть
+18
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nina1212
мамаша Костылева не может справиться с проблемами ребенка (травмы, срывы, беготня по тренерам) и накидывает удивительных историй на радость хайпожерам
Все ее фантазии будут также тщательно разбирать? Или только то что связано с ученицами Тутберидзе?
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Ягун Ягунини
Ответ Девочка с севера
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В чём не права? Вы реально считаете, что Лену отчислили из Хрустального за йогурт? А не за то, что её мама постоянно пыталась вмешиваться в тренировочный процесс, устраивая скандалы?
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Док Аксель
Задавшего вопрос Марго про йогурт после такого проката и убедительной победы, надо посадить... на йогуртную диету. Пусть месяц три раза в день им только и питается.
+15
-2
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Anna
Нашли, что спросить 🤦‍♀️
+14
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