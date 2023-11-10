Базылюк об истории с йогуртом для Костылевой: «Я не просила ее принести его. На этом все»

Маргарита Базылюк высказалась о победе на этапе Гран-при России в Казани.

«Рада, что получился тулуп во второй половине программы. Какой любимый прыжок? Все, я вообще люблю прыгать. Это моя любимая часть.

История с йогуртом и Леной Костылевой? Я не просила ее принести его. На этом все», – сказала .

По информации «СЭ», на сборах в Новогорске несколько лет назад Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два – себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Этери Тутберидзе и отругала.

При этом Базылюк не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.

Несоблюдение диеты послужило одной из причин отчисления Елены из группы Тутберидзе.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?