Луна Хендрикс осталась без одного прыжкового элемента из трех в короткой программе на Гран-при Китая

Луна Хендрикс осталась без одного прыжкового элемента из трех на Гран-при Китая.

В короткой программе Хендрикс исполнила только тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, оставшись без акселя.

При этом спортсменка все равно выиграла короткую программу, получив за прокат 70,65 балла.

Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?