Луна Хендрикс осталась без одного прыжкового элемента из трех в короткой программе на Гран-при Китая
Луна Хендрикс осталась без одного прыжкового элемента из трех на Гран-при Китая.
В короткой программе Хендрикс исполнила только тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, оставшись без акселя.
При этом спортсменка все равно выиграла короткую программу, получив за прокат 70,65 балла.
Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?
А вместо разбора ошибок участниц Гран-При Китая (включая Луну Хендрикс) Ванесса решила вспомнить якобы совершенно неинтересных ей Петросян, Щербакову и других фигуристок ТШТ!