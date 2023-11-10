Луна Хендрикс осталась без одного прыжкового элемента из трех в короткой программе на Гран-при Китая

Теги Гран-при сборная Бельгии женское катание Гран-при Китая Луна Хендрикс Фигурное катание

Луна Хендрикс осталась без одного прыжкового элемента из трех на Гран-при Китая.

В короткой программе Хендрикс исполнила только тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, оставшись без акселя.

При этом спортсменка все равно выиграла короткую программу, получив за прокат 70,65 балла.

Спор про эротичные наряды Луны Хендрикс – надоела или пусть продолжает?

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16 комментариев

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lepestok
в принципе победитель уже ясен))) зачем еще им ПП?)))) Луна может завтра навалять, ее компами вытащат. а еще что-то про наших судей говорят))) все они одним миром мазаны)))
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Darth_Pershman
Ответ vanessa2021
На прошлогоднем ЧР Камила Валиева без акселя получила 76 баллов. Вы возмущались тогда? Когда ту же Губанову с чистой КП на ЧЕ в олимпийский сезон упаковали под развалившуюся Щербакову (падение с недокрученного лутца с плоского ребра, БЕЗ КАСКАДА!) - вы возмущались? Или #этожедругое?
Как интересно в вашем мирке - упавшая один раз Щербакова развалившаяся, а когда Жилина валит полпрограммы, а Трусова с Туктамышевой пешком по льду ходят и им рисуют компоненты уровня Валиевой, все нормально.
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Маргарита В Сафронова
А в подЛунном мире ничего не меняется)))))))
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Сладкий пончик
Мы смотрим наших юниорок. Нам не до ваших полуголых дев.
+6
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+6
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moonriver
Во как! Луна без прыжкового элемента - 70 баллов, а Насте Губановой со всеми прыжками - 66.
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singer1
ЛХ расстроила, оч тяжело откатала прогу, без акселя, и поникла сама, чуть программу не рассыпала. Все-таки как много значит настрой самого спортсмена держаться до конца. Ну, запорола элемент, нельзя показывать как тебе сложно, все же видно, ты как на сцене. На мой непрофессиональный взгляд, так еле-еле доехала, на морально волевых, с искусственной весёлостью и улыбкой, даже публику не зацепила. Не думаю, что не готовилась к этапу дома, все-таки эти далекие перелеты все силы отбирают от спортсменов
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Elena Savanuk
Все с Луной понятно, если не упадет несколько раз в ПП, то без медали не останется, как минимум.
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Darth_Pershman
Ответ vanessa2021
Жилина на том ЧЕ не выступала, зачем вы ее примазываете. Я отвечала на возмущение, что чисто откатавшую Губанову засунули под Хендрикс без акселя. Какой ужас, какая несправедливость)))) А когда чисто откатавшую КП на ЧЕ Губанову засунули под Щербакову с падением и БЕЗ КАСКАДА- это было типа справедливо и правильно))) Эти кукольные возмущения грибами смешны, потому что возмущаются лишь тем, что не ту девочку нагрибовали. А сама система договорняков в фк этих граждан устраивает. Никогда такого не было и вот опять)))
Пардон, а что такого было у Губановой, чего не было у Щербаковой? Даже если брать тупо по презентации, то вспоминаются Киибус, Хендрикс - но не она.
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Адриана
Ответ vanessa2021
На прошлогоднем ЧР Камила Валиева без акселя получила 76 баллов. Вы возмущались тогда? Когда ту же Губанову с чистой КП на ЧЕ в олимпийский сезон упаковали под развалившуюся Щербакову (падение с недокрученного лутца с плоского ребра, БЕЗ КАСКАДА!) - вы возмущались? Или #этожедругое?
На прошлом Гран при Настя тоже была "типа чистой", у Вас, если не упала, то чистая, да нет, Губанова даже если чистая ( ну по вашему без падений), то она и рядом не стояла ни с кем наших, даже с падениями. Ну и до Луны по скорости и энергии, ей как до луны.
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ДИОНИС
Да уж, как много Трутимовцев внезапно стали "болеть" за иностранных спортсменок! И Ванесса в первом ряду!
А вместо разбора ошибок участниц Гран-При Китая (включая Луну Хендрикс) Ванесса решила вспомнить якобы совершенно неинтересных ей Петросян, Щербакову и других фигуристок ТШТ!
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Любитель_ФК
Луна Хендрикс превратилась в самую яркую, если так можно сказать, недокрутчицу в мировом туре. Она даже перещеголяла Мияхару. На прошлом этапе в ПП у нее все тройные были с недокрутом на большую галку , судьи не поставили ни один. Причем на повторах оператор акцентировал на каждом. Вот так делают нынче "звезд мирового уровня", вот такие сейчас в ФК "звезды". Деградация стремительно захватывает уже все мировое ФК. Скоро мы увидим одни руины, а наши "славные" эксперты и комментаторы по-прежнему будут восхищаться всякими недо чемпионками, вроде Сакомото, Хендрикс и Левито.
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ДИОНИС
Ответ vanessa2021
ДИОНИС Я не только не болею за иностранных фигуристок, но даже и не смотрела их))) они мне неинтересны. Просто поражает лицемерие некоторых обитателей с этого сайта. Как дико нагрибуют их любимку, то сразу крики "результат на табло", " судьи лучше знают" и подобное. Как нагрибуют их нелюбимку- караул, грибы))) Они рядом с обувным шкафом живут, чтобы переобуваться на лету)))
Давайте комментарии по теме. В данном случае - по короткой программе иностранных фигуристок на Гран-При Китая. И не надо здесь вспоминать давние прокаты россиянок.
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