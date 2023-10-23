Луна Хендрикс: «Победа на Гран-при США для меня многое значит. У меня не было никаких ожиданий, но я показала, на что способна»

Луна Хендрикс заявила, что победа на Гран-при США многое для нее значит.

Бельгийская фигуристка набрала в сумме 221,28 балла на турнире в Аллене.

«Победа здесь многое значит для меня. С трудом подходила к этим соревнованиям, ведь моя подготовка к сезону началась слегка поздновато. Завоевать золотую медаль – это какое-то безумие.

Я ехала сюда, чтобы вновь насладиться фигурным катанием и войти в соревновательный режим. У меня не было никаких ожиданий. Но я показала, на что способна!

Прежде всего я планирую проявить себя во второй части сезона. Сейчас я с радостью возвращаюсь домой, к тренировкам со своими партнерами по команде и хореографом. Надеюсь, в Китае (который примет Гран-при в ноябре – Sports.ru) все тоже пройдет хорошо!» – отметила двукратный призер чемпионатов мира Луна Хендрикс.

У Луны Хендрикс то ли платье, то ли купальник: голая спина, декольте и невидимая юбка