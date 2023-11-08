Лайшев о Тутберидзе: «Каждому тренеру нужна передышка, перезагрузка. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе контрольные прокаты Майя Хромых Ренат Лайшев Серия Гран-при России Фигурное катание

Ренат Лайшев не считает, что Этери Тутберидзе теряет мотивацию работать в России.

– Тутберидзе впервые за несколько лет упустила медали на каком-либо турнире. Ее подопечная Майя Хромых не смогла попасть на пьедестал на третьем этапе Гран-при. Эра Тутберидзе заканчивается?

– Я бы так не сказал. Просто бывают такие периоды. Этери Георгиевна не может постоянно работать как машина. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания. Таланта в ней точно меньше не стало.

– Вам не показалось странным, что Тутберидзе пока не появлялась на российских турнирах, кроме контрольных прокатов? Причем на каждом этапе Гран-при выступали ее ученицы.

– Каждому тренеру нужна передышка, нужна перезагрузка. Собраться с мыслями, осмыслить происходящее и так далее.

– Может, у нее нет большой мотивации работать в России?

– Ни в коем случае! Конечно, там есть, наверное, и личные моменты. Но она все время, как железный человек, выходила и давала результат. Тутберидзе поднимала престиж страны через достижения своих воспитанниц.

А сейчас все мы в ожидании, что произойдет дальше в международной политике. Все это безобразие должно закончиться. Многие спортсмены из дружественных стран с нами солидарны. Все мы хотим полноценных соревнований, а не таких убогих, как сейчас, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

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34 комментария

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Oleandra
Надоел конвейер и одноразовые стаканчики, но всё равно, Этери, будь добра выходи и давай нам результаты.. а мы будем тебя обсуждать, осуждать и насмехаться.. вот такие у нас журналисты.
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Katerina Sunny
Иностранцы свои медали убогими не считают, а Тутберидзе- международные соревнования, если предпочитает их внутренним.
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Док Аксель
Звонящие и разного рода писарчуки с упорством достойного лучшего применения Майю, которая не выступала из-за травмы 1,5 года, прочили на пьедестал... Этери нет на внутренних соревнованиях и больше некого обсуждать. После её интервью Слуцкому устроили бедлам на всех сайтах и порталах. Пишите теперь про маму Принёвой...
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Delirium
Ответ Oleandra
Надоел конвейер и одноразовые стаканчики, но всё равно, Этери, будь добра выходи и давай нам результаты.. а мы будем тебя обсуждать, осуждать и насмехаться.. вот такие у нас журналисты.
Смешно и грустно, да. Не бывает конвеера чемпионов, поставляющего новую партию ежегодно, по крайней мере там, где есть хоть какая-то конкуренция. Троица ТЩК + Валиева- редчайшее явление, и скорее всего ничего подобного мы больше не увидим, по крайней мере в рамках одной тренерской группы.
Тем не менее, если Акатьева, Петросян и Валиева здоровыми доедут до ЧР, много тут тех, кто сомневается в том, что все три будут стоять на пьедестале?
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Skyolker
Уже который день моют кости Тутберидзе, а тем временем Юзуру Ханю откатал 2 бомбических шоу подряд за 2 дня (по 12 программ в каждом) и не то, что не умер, а выложился на 110% как обычно. То, что в мире не делает ни один фигурист. С продакшеном, круче, чем на концертах рок-групп.
Но, кого это интересует?
Про скандалы интереснее писать. И проще.
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Oleandra
Ответ Iuliia Timofeyeva
Ой, Этери косит бабло лопатой, ей на этих журналистов пофиг. Наоборот, чем больше фигни они напишут, тем больше потенциального бабла она заработает. Некоторые сами платят сми, чтобы они какую-нибудь утку про них запустили, лишь бы интерес не спадал и медийность была, а тут, скорее всего, и платить не приходится, хотя кто знает....
пожелаю и вам таких денег, вкупе с помоями на вашу голову..
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СемёнСемёныч
Многие ждут на работе чтобы начальник подошёл и сказал: Друзья, не выходите завтра на работу, перезагрузитесь, отдохните недельку дополнительно, а я вас сам тут подстрахую на работе. Вы мне нужны здоровые, счастливые, боевые и с грандиозными революционными планами. Эх, мечта.
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Бильм@н
Все мы хотим полноценных соревнований, а не таких убогих, как сейчас, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Ого, Лайшев жжот. А федра-то в курсе, что Ренатик все их соревнования убогими считает))
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Маргарита В Сафронова
ТШТ развивается, появляются новые молодые тренеры в штабе, осваивается парное катание. Чем дальше, тем интереснее.
+7
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Delirium
Ответ Бильм@н
Все мы хотим полноценных соревнований, а не таких убогих, как сейчас, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев. Ого, Лайшев жжот. А федра-то в курсе, что Ренатик все их соревнования убогими считает))
Лайшев и раньше к Федре никакого отношения не имел, а теперь и подавно пенсионер.
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vb2c2sshnk
Какой то бред! Не была потому что ездила на международные старты!!! Что здесь тень на плетень наводить. И с дочкой была. Что запрещено? У нее штаб из трех основных тренеров. Было бы странно не поехать с Егадзе
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Большой Влад
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Я не думаю, что кто-то ожидал, что Майя окажется на подиуме.

Этери важно быть на международных мероприятиях со своей грузинской фигуристкой, поддерживать дружеские отношения с чиновниками, другими тренерами, фигуристами, СМИ. Этери вела себя на международных мероприятиях скромно и осмотрительно.

Я думаю, это сработало. Российских фигуристов допустили на выставку в Астане, которая является мероприятием ISU. Это была пиар-победа Этери и российского фигурного катания.
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Е...С
Революционно деньги зарабатывать на юном возрасте и малом весе спортсменок уже не получится, конечно надо искать что-то новое.
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Lennuci
Ответ vb2c2sshnk
Какой то бред! Не была потому что ездила на международные старты!!! Что здесь тень на плетень наводить. И с дочкой была. Что запрещено? У нее штаб из трех основных тренеров. Было бы странно не поехать с Егадзе
Именно. Рукавицин тоже был с Губановой, и не на все этапы ездил.
Hо тут "этодругин".
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Amneris
Ну, объективности ради, в текущих условиях сложно поддерживать мотивацию как воспитанников, так и их тренеров.
Не люблю Тутберидзе, но это факт. А когда нет мотивации, сложно себя заставить пахать аки лошадь.
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MyCA
Забавный этот Лайшев.
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Lennuci
Ответ СемёнСемёныч
Многие ждут на работе чтобы начальник подошёл и сказал: Друзья, не выходите завтра на работу, перезагрузитесь, отдохните недельку дополнительно, а я вас сам тут подстрахую на работе. Вы мне нужны здоровые, счастливые, боевые и с грандиозными революционными планами. Эх, мечта.
Туктамышева на год решила уйти "перезагрузиться", причем в последнюю минуту, и с сохранением обеспечения и зарплаты сборника. Да еще и работая в шоу на другой работе в шоу. И долго бы вас начальник терпел после этого? Точно так же сделали многие сборники в прошлом году.
Почему Тутберидзе нельзя, тренер сборной? Замена есть, спортсмены не брошены. Она тоже занята делом. И занята тем, за что платят не только ей, а всей федерации. Hе пиво с бургерами пьет у борта.
Двойные стандарты они такие.
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Lennuci
Ответ Ezhevika33
И что здесь общего? Каким образом ненахождение ЭТ на своём рабочем месте приравнивается к выплатам, которые получают спортсмены сборной.
В том, что у вас туннельное зрение, т е в одну сторону, и только любимого вами штаба и спортсменов.
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Delirium
Ответ Е...С
Революционно деньги зарабатывать на юном возрасте и малом весе спортсменок уже не получится, конечно надо искать что-то новое.
Остальным ума то не хватило, а когда погнали своих 11-13-летних на квады, поезд уже ушел.
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Вся в Витоне
Ответ Skyolker
Уже который день моют кости Тутберидзе, а тем временем Юзуру Ханю откатал 2 бомбических шоу подряд за 2 дня (по 12 программ в каждом) и не то, что не умер, а выложился на 110% как обычно. То, что в мире не делает ни один фигурист. С продакшеном, круче, чем на концертах рок-групп. Но, кого это интересует? Про скандалы интереснее писать. И проще.
Спасибо хоть вы написали! В самом деле могли бы тут это осветить!
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Е...С
Ответ galik55
Вопрос: что нового в парное катание она внесла ни разу не занимаясь им. Согласна тренеры молодые, все парники. Но без Этери у нас прекрасная школа парного катания и в Питере и в Перми, не случайно ТШТ очень хотели получить Слюсаренко. Слава богу он просто консультирует, а его ТШ сам по себе, что очень радует. Это замечательно, когда много разных школ и у каждой свое лицо.
Слюсаренко, наверное, переедет когда откроется новый каток.
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Е...С
Ответ Lennuci
Именно. Рукавицин тоже был с Губановой, и не на все этапы ездил. Hо тут "этодругин".
Рукавицин ездил со своими российскими сборниками, и поехал с Настей только тогда, когда был перерыв в Гран-при.
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galik55
Ответ Delirium
Лайшев и раньше к Федре никакого отношения не имел, а теперь и подавно пенсионер.
Вот поддерживаю, на пенсию Лайшева и все великовозрастную Федру.
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icaruz
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тутберидзе пора отпустить. Мучается, она бедная, в России.
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RS919
Сдёрнуть она замышляет. Чтоб Лайшева в глаза не видеть и не слышать 😏
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