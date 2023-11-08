Лайшев о Тутберидзе: «Каждому тренеру нужна передышка, перезагрузка. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания»

Ренат Лайшев не считает, что Этери Тутберидзе теряет мотивацию работать в России.

– Тутберидзе впервые за несколько лет упустила медали на каком-либо турнире. Ее подопечная Майя Хромых не смогла попасть на пьедестал на третьем этапе Гран-при. Эра Тутберидзе заканчивается?

– Я бы так не сказал. Просто бывают такие периоды. Этери Георгиевна не может постоянно работать как машина. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания. Таланта в ней точно меньше не стало.

– Вам не показалось странным, что Тутберидзе пока не появлялась на российских турнирах, кроме контрольных прокатов? Причем на каждом этапе Гран-при выступали ее ученицы.

– Каждому тренеру нужна передышка, нужна перезагрузка. Собраться с мыслями, осмыслить происходящее и так далее.

– Может, у нее нет большой мотивации работать в России?

– Ни в коем случае! Конечно, там есть, наверное, и личные моменты. Но она все время, как железный человек, выходила и давала результат. Тутберидзе поднимала престиж страны через достижения своих воспитанниц.

А сейчас все мы в ожидании, что произойдет дальше в международной политике. Все это безобразие должно закончиться. Многие спортсмены из дружественных стран с нами солидарны. Все мы хотим полноценных соревнований, а не таких убогих, как сейчас, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет