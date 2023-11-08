Лайшев о Тутберидзе: «Каждому тренеру нужна передышка, перезагрузка. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания»
Ренат Лайшев не считает, что Этери Тутберидзе теряет мотивацию работать в России.
– Тутберидзе впервые за несколько лет упустила медали на каком-либо турнире. Ее подопечная Майя Хромых не смогла попасть на пьедестал на третьем этапе Гран-при. Эра Тутберидзе заканчивается?
– Я бы так не сказал. Просто бывают такие периоды. Этери Георгиевна не может постоянно работать как машина. Наверняка она готовит что-то новое и революционное для нашего фигурного катания. Таланта в ней точно меньше не стало.
– Вам не показалось странным, что Тутберидзе пока не появлялась на российских турнирах, кроме контрольных прокатов? Причем на каждом этапе Гран-при выступали ее ученицы.
– Каждому тренеру нужна передышка, нужна перезагрузка. Собраться с мыслями, осмыслить происходящее и так далее.
– Может, у нее нет большой мотивации работать в России?
– Ни в коем случае! Конечно, там есть, наверное, и личные моменты. Но она все время, как железный человек, выходила и давала результат. Тутберидзе поднимала престиж страны через достижения своих воспитанниц.
А сейчас все мы в ожидании, что произойдет дальше в международной политике. Все это безобразие должно закончиться. Многие спортсмены из дружественных стран с нами солидарны. Все мы хотим полноценных соревнований, а не таких убогих, как сейчас, – сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
Тем не менее, если Акатьева, Петросян и Валиева здоровыми доедут до ЧР, много тут тех, кто сомневается в том, что все три будут стоять на пьедестале?
Но, кого это интересует?
Про скандалы интереснее писать. И проще.
Ого, Лайшев жжот. А федра-то в курсе, что Ренатик все их соревнования убогими считает))
Этери важно быть на международных мероприятиях со своей грузинской фигуристкой, поддерживать дружеские отношения с чиновниками, другими тренерами, фигуристами, СМИ. Этери вела себя на международных мероприятиях скромно и осмотрительно.
Я думаю, это сработало. Российских фигуристов допустили на выставку в Астане, которая является мероприятием ISU. Это была пиар-победа Этери и российского фигурного катания.
Hо тут "этодругин".
Не люблю Тутберидзе, но это факт. А когда нет мотивации, сложно себя заставить пахать аки лошадь.
Почему Тутберидзе нельзя, тренер сборной? Замена есть, спортсмены не брошены. Она тоже занята делом. И занята тем, за что платят не только ей, а всей федерации. Hе пиво с бургерами пьет у борта.
Двойные стандарты они такие.