Дмитрий Губерниев: «Для меня Валиева была и есть чистой и честной спортсменкой. Все остальное – к ее окружению»

Губерниев отреагировал на слова Родниной о допинг-деле Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала тест на триметазидин, 9-10 ноября дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Говоря об этом, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила: «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

«Вы правда думаете, что Роднина окажет какое-то давление на суд? Смешно же, правда? Она имеет право на свое мнение.

Я исхожу из того, что говорить правду легко и приятно. Вспомним моего любимого Булгакова. Для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Все остальное – к ее окружению», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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