Дмитрий Губерниев: «Для меня Валиева была и есть чистой и честной спортсменкой. Все остальное – к ее окружению»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина Дмитрий Губерниев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Губерниев отреагировал на слова Родниной о допинг-деле Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала тест на триметазидин, 9-10 ноября дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Говоря об этом, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила: «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

«Вы правда думаете, что Роднина окажет какое-то давление на суд? Смешно же, правда? Она имеет право на свое мнение.

Я исхожу из того, что говорить правду легко и приятно. Вспомним моего любимого Булгакова. Для меня Валиева была и есть спортсменкой чистой и честной. Все остальное – к ее окружению», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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10 комментариев

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k4rmazin2007
Филипп Шветский: "Для меня окружение Валиевой является абсолютно чистым и честным. Все остальное – к ней самой и её дедушке"
+13
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Татьяна Семёновна
Самое лучшее, что может сейчас сделать Губерниев - не касаться ФК, Валиевой и ТШТ! Биатлон комментируйте и не приближайтесь к тому, в чем не разбираетесь, гр. спорткомментатор!
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Маргарита В Сафронова
Я не верю организациям, для которых двойные стандарты — это норма. И ещё я помню про иракскую пробирку.
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natali5228
Во сне витаминки кушала?
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arisstopane
дедушка с веслом, канеш похитропопее родниной будет,
но по сути - такой же донос,
что в общем-то и не удивительно ниразу...
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Lennuci
Багрянцевой работы теперь на целый вечер, чтобы Д. Лизу для подкаста перевести все сказанное от говорящих голов.
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Дмитрий Сальников-Грачев
Так и есть !
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N-fox
Роднина набросила на Валиеву. Губерниев - на ее окружение. А без набросов никак?
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