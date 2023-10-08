«Вы гангстеры? Нет, мы русские». Плющенко и Трусова вывезли на лед два «Гелендвагена» под цитату из «Брата-2»
Евгений Плющенко и Александра Трусова вывезли на лед два «Гелендвагена».
Видео опубликовано на страницах Плющенко и Трусовой в соцсетях. На фоне звучит отрывок из фильма «Брат 2»: «Вы гангстеры?» – «Нет, мы русские».
«Ну что, дорогие друзья, мы мечтали об этой машине. Именно об этих машинах», – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в видео.
Но машины недружественные, санкционные немецкие.
.. не смогла.
где лады, которые фиаты, где москвичи, которые китайские авто?