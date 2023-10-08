«Вы гангстеры? Нет, мы русские». Плющенко и Трусова вывезли на лед два «Гелендвагена» под цитату из «Брата-2»

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Евгений Плющенко и Александра Трусова вывезли на лед два «Гелендвагена».

Видео опубликовано на страницах Плющенко и Трусовой в соцсетях. На фоне звучит отрывок из фильма «Брат 2»: «Вы гангстеры?» – «Нет, мы русские».

«Ну что, дорогие друзья, мы мечтали об этой машине. Именно об этих машинах», – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко в видео.

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22 комментария

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N-fox
Машины дорогие. Понты дешевые. Ну и реклама -наше всё. Видимо, и здесь ролик неспроста опубликован
+28
-1
+27
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Nojevilka
Отлично осваиваются гранты, браво.
+23
-1
+22
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Вот это кич. Всем кичам кич.
+14
-1
+13
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Самая цитируемая и вообще недура
А где-то в дальнем углу катка Косторная из последних сил тренирует Самоделкину, чтобы заработать себе на жизнь. #понты-НашеФсё😂
+14
-2
+12
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Anneta28
А разве настоящие русские не должны ездить на Ладе-Калина? А то как-то непатриотичненько получается - клянем проклятый Запад, а ездим на Геликах.
+11
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+10
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fbd
Эпичные колхозники, конечно
+11
-1
+10
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imaxim
А потом Плющенко требует деньги налогоплательщиков
+8
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Григоренко Виталий
Вы гангстеры? Нет, мы русские!
Но машины недружественные, санкционные немецкие.
+6
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Анатолий Magicbrain
Я теперь знаю как выглядит визуализация слова «кринж»
+3
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Hardy
Ответ imaxim
А потом Плющенко требует деньги налогоплательщиков
и поздравляет луноликого))
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Dorokhov Misha
кринжатина какая
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filippa
жеваный стыд.
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RembaXXX
Если русские, то почему не на жигулях?
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banddit
Почему не Аурус, русские?)
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MikhaL
Как-то не патриотично…
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Олег Раздорожный
тут 3 слова выучить, но она увы
.. не смогла.
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avcgloronalduMU
смешно, как пир не вовремя)
где лады, которые фиаты, где москвичи, которые китайские авто?
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