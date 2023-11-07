Ирина Слуцкая: «Продержаться в фигурном катании несколько олимпийских циклов – это искусство, и не каждому оно дано»

Ирина Слуцкая высказалась о возрасте спортсменок в женском одиночном катании.

– С какого возраста лучше отдавать детей в секцию?

– Я считаю, что 4 года — это оптимальный возраст, когда можно начинать заниматься фигурным катанием.

Женское одиночное катание – достаточно молодой вид спорта, хотя недавно подняли возрастной ценз: раньше на чемпионатах Европы и мира выступали с 15 лет, а сейчас можно будет только с 17-ти.

В танцах на льду, наоборот, приветствуются уже более взрослые девушки и юноши. А парное катание примерно посередине.

– А почему в женском одиночном катании такие юные фигуристки?

– Тебе 14-15 лет, на тебе нет груза ответственности. Ты выходишь и не задумываешься, на тебя ничего не давит. Детская психика не так восприимчива, как взрослая.

Поэтому они выходят свежие. Делают то, что умеют, и выигрывают. А вот продержаться несколько олимпийских циклов – это искусство, и не каждому оно дано, – сказала двукратная чемпионка мира.