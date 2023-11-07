Ирина Слуцкая: «Продержаться в фигурном катании несколько олимпийских циклов – это искусство, и не каждому оно дано»

Теги Ирина Слуцкая Фигурное катание

Ирина Слуцкая высказалась о возрасте спортсменок в женском одиночном катании.

– С какого возраста лучше отдавать детей в секцию?

– Я считаю, что 4 года — это оптимальный возраст, когда можно начинать заниматься фигурным катанием.

Женское одиночное катание – достаточно молодой вид спорта, хотя недавно подняли возрастной ценз: раньше на чемпионатах Европы и мира выступали с 15 лет, а сейчас можно будет только с 17-ти.

В танцах на льду, наоборот, приветствуются уже более взрослые девушки и юноши. А парное катание примерно посередине.

– А почему в женском одиночном катании такие юные фигуристки?

– Тебе 14-15 лет, на тебе нет груза ответственности. Ты выходишь и не задумываешься, на тебя ничего не давит. Детская психика не так восприимчива, как взрослая.

Поэтому они выходят свежие. Делают то, что умеют, и выигрывают. А вот продержаться несколько олимпийских циклов – это искусство, и не каждому оно дано, – сказала двукратная чемпионка мира.

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12 комментариев

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Белла
Без конкуренции три цикла и ни одного золота ои это тоже не каждому дано, без единого каскада три три стать серебряным призёром ои, а трусова с 5 квадами только серебро
+25
-3
+22
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imaxim
Если бы Слуцкой дали золото в 2002, то ее и след простыл бы после этого
+24
-4
+20
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Анастасия Прудникова
Ну в тех странах, где внутренняя конкуренция слабая либо ее вообще нет за исключением одного спортсмена, можно и до 50 с хвостиком выступать на ГС, а в условиях российской конкуренции даже один олимпийский цикл продержаться на высоком уровне дорогого стоит. Я тех же Алину Загитову и Юлию Липницкую уважаю, пусть они на одной Олимпиаде и выступили, девочки много труда приложили, чтобы туда отобраться и достойно откататься. Впрочем, уважаю и Туктамышеву, которая, хоть и не отобралась ни на одну взрослую Олимпиаду (на Юношеской была, заняв там первое место) выступала со сложным прыжком - тройным акселем довольно долгое время, навязывая борьбу более юным конкуренткам. Посмотрю, вернется ли после паузы, которую она взяла в 20 с хвостиком. Просто у каждого спортсмена свой путь в спорте и я лично уважаю любой выбор спортсмена в плане того, сколько лет он планирует выступать.
+13
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+13
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Лучшее_враг_хорошего
Это лукавство…когда Слуцкая говорит о бесстрашных 14-ти летних, она имеет в виду прежде всего квадисток. Никаких бесстрашных изумляющих российскую и международную публику юниорок я 15-20-30 лет назад не помню.
Более-менее слабый локальный интерес к 12-14-летним начался с Туктамышевой, Сотниковой. Сильный (в том числе международный) интерес - только после прихода девочек Тутберидзе. Сейчас и вовсе сильные юниорки есть во многих штабах.
А когда речь о продержавшихся несколько циклов, видимо, имеет в виду себя и девушек 90–х и 2000-х с каскадами 3+2.
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arisstopane
вот продержаться несколько олимпийских циклов – это искусство, и не каждому оно дано, – сказала двукратная чемпионка мира.
- не каждому дано стать олимпийским чемпионом,
а катающихся по 20 лет николь шотт и ирин слуцких - как собак нерезанных...
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ice_victory
О каком искусстве ведет речь Слуцкая? Пусть посмотрит хотя бы на своего Дон Кихота или что-то другое. Сплошная антиэстетика.
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Mion
Ответ imaxim
Если бы Слуцкой дали золото в 2002, то ее и след простыл бы после этого
Справедливости ради, Ирина возвращалась в спорт с целым букетом болезней. Тем не менее у нее серебро и бронза ОИ, добытые в жесткой конкуренции. Не фанат ее катания, но она и правда была отличной спортсменкой
+7
-5
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Док Аксель
У каждого фигуриста свой путь и своя история в этом виде спорта. Длительность и успех в спортивной карьере зависит от многих обстоятельств. Здесь нет одного готового рецепта.
+1
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KMR
Во сколько отдавать детей в ФК,спросили у великого тренера 🤦
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tvo
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Это лукавство…когда Слуцкая говорит о бесстрашных 14-ти летних, она имеет в виду прежде всего квадисток. Никаких бесстрашных изумляющих российскую и международную публику юниорок я 15-20-30 лет назад не помню. Более-менее слабый локальный интерес к 12-14-летним начался с Туктамышевой, Сотниковой. Сильный (в том числе международный) интерес - только после прихода девочек Тутберидзе. Сейчас и вовсе сильные юниорки есть во многих штабах. А когда речь о продержавшихся несколько циклов, видимо, имеет в виду себя и девушек 90–х и 2000-х с каскадами 3+2.
Тогда тоже были сильные юниорки. Именно они Ирину и обыгрывали.
0
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