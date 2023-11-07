Ирина Слуцкая анонсировала свое ледовое шоу «Двенадцать месяцев»

Теги Ирина Слуцкая ледовые шоу Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая представила собственное шоу.

«Мои дорогие, совсем скоро стартует мое новое ледовое шоу для всей семьи «Двенадцать месяцев».

С конца ноября у нас начинается грандиозный тур по городам России. Наша команда посетит даже Республику Беларусь!

И первый город, который увидит наше выступление уже 19 ноября, Великий Устюг», – написала Слуцкая в инстаграме.

«В шоу катаются фигуристы. Мастера спорта», – также ответила она в комментариях на вопрос об участниках шоу.

27 комментариев

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Элла Бурс
Господи, скоро сказок не хватит на все шоу)
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Olga.t
Они с этими шоу скоро передерутся, сколько уже наплодили...
И каждое шоу обязательно "грандиозное".
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мистер бин
Экономшоу. Как региональный депутат смогла какую-то субсидию выпросить.
+16
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Гаммаглобулин
Уже все, кому не лень, открыли свое шоу. В свое время было интересно, но сейчас уже поднадоело. Впрочем - дело добровольное, значит, спрос имеется. Единственное - это не должно спонсироваться из госбюджета, идут зрители, денежку несут - супер, не несут - значит, надо закрывать шоу.
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Raya
И ходят же люди на эти бесконечные шоу уровня детского сада.
+9
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N-fox
Судя по всему, без звезд фк. Почему бы нет. Есть много спортсменов, не добившихся известности, но посвятивших этому спорту всю жизнь. Для сказки их уровня и профессионализма хватит с лихвой.
+7
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Anneta28
Ответ Lana74
Ещё Слуцкой здесь не хватало. Наверное обзавидовалась успеху Навки, Авера и Плющенко. Ира, на тебя бюджетных денег может не хватить
Хватит, у нее муж депутат
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RusVector
Молодец! Научилась за годы депутатства гос. бабло распиливать! Коллеги-депутаты, естественно, поддерживают!
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Oleandra
Хорошие сапоги, надо брать - решила Слуцкая.. а то ведь можно и опоздать.. в Хрустальной стене "прорехи", популярность ФК снижается.
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vanessa2021
Щас наверное всех фигуристов высосут на шоу. Кто останется выступать на ЧР?
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Алеся Ткаченко
О как интересно.Слуцкую тоже на шоу потянуло.Такую сказку вроде никто еще не ставил
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22somebody22
И эта грант получила🤦
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Lapo Elkann
Сама в главной роли ?
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olvl
Ответ Raya
И ходят же люди на эти бесконечные шоу уровня детского сада.
Мне кажется, многие не ради именно шоу, а посмотреть на своих любимых фигуристов, возможно, сфотографироваться с ними и тд
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Максим Столбов
Ну хоть в фигурном катании много инновационных идей. Хоть здесь прогресс.
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Lana74
Ещё Слуцкой здесь не хватало. Наверное обзавидовалась успеху Навки, Авера и Плющенко. Ира, на тебя бюджетных денег может не хватить
+5
-3
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Грязный лютик
Ответ Lapo Elkann
Сама в главной роли ?
Нет, в главной роли будет Сара Хьюз
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Док Аксель
Кто в курсе каков состав участников этого ледового шоу, если сама его хозяйка умалчивает ? Нашли золотую жилу в ледовом шоу предприимчивые и активно её осваивают по нашим городам и весям и даже Республики Беларусь...
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Андрей Красин
Лучше "Уральских Пельменей" лет десять назад никто эту сказку не обыграл. Слуцкая смешная, "мастера спорта")
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22somebody22
Ответ Элла Бурс
Господи, скоро сказок не хватит на все шоу)
Специально,ради ледовых шоу,сочинят новые.
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Shveddka
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Адриана
Ну сказок много, спортсменов депутатов тоже, так что да здравствует новое шоу. Поразительно, как их много стало...
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Максим Столбов
Вот если бы Спортс не выложил в свое время статью сколько Навка зарабатывает на своих шоу, то и не было бы столько новых программ.
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Nastya163
Идея для такого же отмыва денег - вместо шоу, придумайте организуйте соревнования для разных возрастов/округов, команд. Только пусть там будет спортивная составляющая, а не сказочная. Ну это же реальный перебор, который скоро добьет наше фигурное катание.
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chespo
Тоже хочет припасть к бюджетной кормушке.
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