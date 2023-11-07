Ирина Слуцкая анонсировала свое ледовое шоу «Двенадцать месяцев»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая представила собственное шоу.

«Мои дорогие, совсем скоро стартует мое новое ледовое шоу для всей семьи «Двенадцать месяцев».

С конца ноября у нас начинается грандиозный тур по городам России. Наша команда посетит даже Республику Беларусь!

И первый город, который увидит наше выступление уже 19 ноября, Великий Устюг», – написала Слуцкая в инстаграме.

«В шоу катаются фигуристы. Мастера спорта», – также ответила она в комментариях на вопрос об участниках шоу.