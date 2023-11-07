Андрей Журанков: «Адам Сяо Хим Фа стал фигуристом без слабых мест и со своим очень ярким лицом»

Теги Екатерина Боброва Гран-при Франции сборная Франции мужское катание Андрей Журанков Адам Сяо Хим Фа Фигурное катание

Андрей Журанков назвал Адама Сяо Хим Фа «фигуристом без слабых мест».

Сяо Хим Фа победил на этапе Гран-при во Франции, опередив Илью Малинина. 

«Очень часто у фигуристов как? Например, Малинину сейчас прыжки легко даются, но он сосредоточен на том, чтобы катать. Выкатать вторую оценку для него важно.

Кто-то катается, нацеливаясь только на прыжки, потому что знает, что ему нужно откататься чисто, иначе по-другому он не выиграет. Поэтому программа немножко уходит на второй план и спортсмен сосредотачивается на прыжках.

У Адама, как мне кажется, все всегда в совокупности. То, как он сейчас откатал – это для него большой плюс. Он настолько гармонично делал все движения с самого начала. Все прыжки – под музыку.

Как я обожаю у него в короткой два прыжка – прям четко под музыку! Сладость вообще смотреть на это! И в произвольной у него гармония от шага к шагу, нет ничего лишнего, нет пустот. Он катает это с душой, понимает, это интересно смотреть», – сказала олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

«На самом деле то, что ты сейчас перечисляешь, показывает, что он стал фигуристом без слабых мест. И со своим очень ярким лицом», – добавил комментатор Андрей Журанков.

«Мне сразу вспоминается Нэтан Чен на Олимпиаде, когда он настолько натренировался, что выходил, и у него всё было гармонично. Он не бегал за прыжками, у него обе программы были классными», – отметила Боброва в подкасте «Ход коньком».

Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске 

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5 комментариев

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Инесса Тюкалова
Если Адам в своем усложненном контенте будет стабилен, то тогда он вклинится в борьбу лидеров. Пока можно только осторожно надеяться, что прокат на этапе ГП не был разовой акцией. Программы же у него далеко не первый сезон интересные.
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Ритт
Большая заслуга в прогрессе Адама во второй оценке это программы от Бенуа Ришо. Программы особенные, стильные и нестандартные!
Ну и то, что выучил сложные прыжки - молодец. С олимпийского сезона, где он катал уже запоминающиеся программы "Звездные войны" и что то про космос, он сделал огромный шаг вперед. Хотя на ЧМ23 не справился.
Посмотрим насколько его хватит. Хотелось бы чтоб надолго.
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Железная Леди
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Хорошо сказано:" не бегал за прыжками". есть ещев мире, чтоможно посмотреть.
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Anna Stefan
Так вот ты каков, новый гений скольжения! (при всём уважении к прокатам на ГП Франс).
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Мурманчанин37
Ответ Ритт
Большая заслуга в прогрессе Адама во второй оценке это программы от Бенуа Ришо. Программы особенные, стильные и нестандартные! Ну и то, что выучил сложные прыжки - молодец. С олимпийского сезона, где он катал уже запоминающиеся программы "Звездные войны" и что то про космос, он сделал огромный шаг вперед. Хотя на ЧМ23 не справился. Посмотрим насколько его хватит. Хотелось бы чтоб надолго.
Короткую под Звездные войны он катал тогда уже второй сезон
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