Андрей Журанков: «Адам Сяо Хим Фа стал фигуристом без слабых мест и со своим очень ярким лицом»

Андрей Журанков назвал Адама Сяо Хим Фа «фигуристом без слабых мест».

Сяо Хим Фа победил на этапе Гран-при во Франции, опередив Илью Малинина.

«Очень часто у фигуристов как? Например, Малинину сейчас прыжки легко даются, но он сосредоточен на том, чтобы катать. Выкатать вторую оценку для него важно.

Кто-то катается, нацеливаясь только на прыжки, потому что знает, что ему нужно откататься чисто, иначе по-другому он не выиграет. Поэтому программа немножко уходит на второй план и спортсмен сосредотачивается на прыжках.

У Адама, как мне кажется, все всегда в совокупности. То, как он сейчас откатал – это для него большой плюс. Он настолько гармонично делал все движения с самого начала. Все прыжки – под музыку.

Как я обожаю у него в короткой два прыжка – прям четко под музыку! Сладость вообще смотреть на это! И в произвольной у него гармония от шага к шагу, нет ничего лишнего, нет пустот. Он катает это с душой, понимает, это интересно смотреть», – сказала олимпийская чемпионка .

«На самом деле то, что ты сейчас перечисляешь, показывает, что он стал фигуристом без слабых мест. И со своим очень ярким лицом», – добавил комментатор .

«Мне сразу вспоминается Нэтан Чен на Олимпиаде, когда он настолько натренировался, что выходил, и у него всё было гармонично. Он не бегал за прыжками, у него обе программы были классными», – отметила Боброва в подкасте «Ход коньком».

Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске