Семененко о постановке номера «Послеполуденный отдых Фавна»: «Приглашали специалистов не только из фигурнокатательной сферы, но и из балета»

Теги Илья Авербух сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Семененко Елизавета Навиславская Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал о показательном номере «Послеполуденный отдых Фавна».

Фигурист выступает с этим номером в шоу «Союз чемпионов. Русские сезоны» Евгения Плющенко.

«Программу ставил Илья Авербух, потом она дорабатывалась и с другими специалистами. Алексей Николаевич (Мишин) приглашал не только специалистов из фигурнокатательной сферы, но и из балета.

Каждый внес свой вклад. С Елизаветой Навиславской также всегда практикуем работу, сегодня на тренировке снова прорабатывали этот номер», – сказал чемпион России по фигурному катанию. 

2 комментария

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Tatiana Klm
Балеты из «Русских сезонов» не слишком подходят для постановок в фк, особенно этот с фавном. Он, пожалуй, самый скучный из них. На любителя, конечно.
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seppblatter@mail.ru
Пользуясь случаем, хочу под этой новостью передать привет Юркину Клопу✋🏻
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