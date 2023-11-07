Семененко о постановке номера «Послеполуденный отдых Фавна»: «Приглашали специалистов не только из фигурнокатательной сферы, но и из балета»

Евгений Семененко рассказал о показательном номере «Послеполуденный отдых Фавна».

Фигурист выступает с этим номером в шоу «Союз чемпионов. Русские сезоны» Евгения Плющенко.

«Программу ставил Илья Авербух, потом она дорабатывалась и с другими специалистами. Алексей Николаевич (Мишин) приглашал не только специалистов из фигурнокатательной сферы, но и из балета.

Каждый внес свой вклад. С Елизаветой Навиславской также всегда практикуем работу, сегодня на тренировке снова прорабатывали этот номер», – сказал чемпион России по фигурному катанию.