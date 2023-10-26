Навиславская о короткой программе Семененко: «Клоун рыдает внутри, у него истерика, а снаружи он должен улыбаться. Найти это ощущение было сложно»

Хореограф Елизавета Навиславская рассказала о теме короткой программы Семененко.

– Как доставали из Жени образ клоуна?

– Никита Михайлов поставил программу, и в нее накидали очень много фишек – и со стеклом, и с канатом, с зонтиком. Когда я увидела программу, она уже была поставлена.

Единственное, над чем мы серьезно работали – особая пластика, в нее надо попасть, это была первая проблема. Это все-таки мим, черный клоун.

Вторая проблема – я говорила ему: «Жень, понимаешь, он рыдает внутри, у него внутри истерика, а снаружи он должен улыбаться». Найти вот это ощущение было сложно, но потом в конце родился дождь.

В первом варианте было такое: он берет капельку и проводит себе слезу. Второй вариант – тоже достаточно выразительная штука. И это послужило ему ключом.

История-то про то, что клоуну идти вешаться хочется, а он выходит на арену и улыбается. Мы с ним говорили: «Тебе что, не знакомо это состояние, когда сил нет, а надо идти и улыбаться?». Конечно, знакомо, у каждого человека это есть, а у публичного человека тем более.

Не могу сказать, что идеально то, что сейчас есть на льду, но то, что было в Уфе – это было очень близко к тому, что должно быть. На контрольных прокатах для меня он еще набирал.

Найти баланс было непросто. Эта тема очень сложная для передачи пластикой, Брюно Пельтье хорошо, он поет и голосом все передает.

– Почему в конце программы все-таки побеждает грусть?

– Там, на самом деле, не совсем так. Я его немножко за это упрекаю, хотя это не совсем неточность, он как чувствует, так и делает. Можно этой последней позой поставить точку: «Я уткнулся в стекло лбом и рыдаю вместе с дождем».

А можно положить руку и посмотреть наверх с надеждой. Когда мы ставили, то делали этот вариант, потому что самая последняя гармония в музыке – мажорная.

Все зависит от того, как чувствует Женя в конкретный момент времени на льду. Даже в балетных спектаклях такое бывает, артист имеет право на свою интонацию. Здесь Женя имеет право на свою интонацию, – сказала хореограф.

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