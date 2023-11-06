Тарасова о паузе в карьере Туктамышевой: «Интерес не пропадет. Наши юниорки и девушки катаются очень здорово, исполняя четверные прыжки»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила решение Елизаветы Туктамышевой взять паузу в карьере.

«Почему-то с паузой Лизы Туктамышевой решили, что упадет интерес к женскому фигурному катанию. Все меньше громких личностей? В свое время и Туктамышева с Щербаковой поднимались.

Вы боитесь за то, чего нет. Интерес не пропадет! Наши юниорки и девушки катаются очень здорово и делают это на другом уровне, исполняя четверные прыжки. Просто они показывают немного другое фигурное катание.

До Туктамышевой были чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр, и никто не поднимал эту тему, когда фигуристки ушли. А сейчас беспокоитесь за Лизу.

Она решила, что первую половину года, где нет международных игр, отдохнет. А я привыкла выдающимся спортсменам верить», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой

«Если фигурист берет паузу – это не значит, что он завершил карьеру». Монолог Лизы Туктамышевой для Sports.ru

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4 комментария

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KMR
А во 2-й половине они появятся?
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Anna Stefan
«Почему-то с паузой Лизы Туктамышевой решили, что упадет интерес к женскому фигурному катанию.===
Доооооо😂😂😂И кто же это решил? Получается, что весь интерес к жо держался на Туктамышевой?😂😂😂 Анекдот.
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Katerina Sunny
Сама Лиза сказала, что пропускает сезон.
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Алёна Вода
Нормальные времена настают в ФК! Хочешь денег заработать--иди в шоу прямо посреди сезона, хочешь-- отдыхай полсезона. И плевать, что в организацию соревнований в такое сложное время вкладываются немалые средства,--не хочется спортсмену соревноваться.--и ладно!))))
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