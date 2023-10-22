Тарасова о Туктамышевой: «Она за что ни возьмется, все состоится. Это такие люди»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила новость о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Какая пауза, полгода? Вы же знаете Алексея Николаевича (Мишина), что он может сделать со спортсменом.

Она за что ни возьмется, все состоится. Это такие люди», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова «Матч ТВ».

«Такие паузы, на мой взгляд, могут очень хорошо влиять на состояние больших спортсменов, у которых длинная спортивная жизнь, много соревнований.

На несколько месяцев отойти от соревнований – ничего плохого в этом нет. Тем более, что у нас сейчас нет международных соревнований.

Не будет выступать, она взяла себе отпуск, имеет право. Я за нее очень рада», – цитирует Тарасову «СЭ».

Туктамышевой 26 лет. Она является чемпионкой мира 2015 года.

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1 комментарий

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люблю тутберят
ну,мягко говоря, преувеличено.Если б это было так, она б за свою карьеру на ОИ не раз попала,и на ЧМ.
+3
0
+3
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