Тарасова о Туктамышевой: «Она за что ни возьмется, все состоится. Это такие люди»

Татьяна Тарасова оценила новость о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Какая пауза, полгода? Вы же знаете Алексея Николаевича (Мишина), что он может сделать со спортсменом.

Она за что ни возьмется, все состоится. Это такие люди», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова «Матч ТВ».

«Такие паузы, на мой взгляд, могут очень хорошо влиять на состояние больших спортсменов, у которых длинная спортивная жизнь, много соревнований.

На несколько месяцев отойти от соревнований – ничего плохого в этом нет. Тем более, что у нас сейчас нет международных соревнований.

Не будет выступать, она взяла себе отпуск, имеет право. Я за нее очень рада», – цитирует Тарасову «СЭ».

Туктамышевой 26 лет. Она является чемпионкой мира 2015 года.

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