Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане.

Мастер-классы прошли 31 октября и 5 ноября.

«Волшебный момент сближения искусства и мастерства! ✨

Мы все еще находимся под неизгладимым впечатлением от мастер-класса с легендарной Этери Георгиевной Тутберидзе, который прошел в нашем любимом городе Астана! Это был день, наполненный грацией, страстью и бесценными знаниями.

С каждым движением, каждым словом Этери Георгиевны мы учились не только технике фигурного катания, но и истинной преданности своему ремеслу. Насколько важно быть целеустремленным, трудолюбивым и верить в свои мечты – вот главные уроки этого дня.

Спасибо каждому, кто присоединился к нам в этом захватывающем мастер-классе! Ваши сияющие глаза и улыбки были ярчайшим подтверждением того, что магия фигурного катания живет в сердцах всех нас.

📸 За кадром – эмоции, усердие и несомненно, новые достижения», – говорится в посте в соцсетях академии.

Со 2 по 4 ноября в Астане проходил Мемориал Дениса Тена. В турнире принимали участие ученик Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе, а также дочь Диана Дэвис.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет