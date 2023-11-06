Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане

Теги видео Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева Фигурное катание

Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане.

Мастер-классы прошли 31 октября и 5 ноября.

«Волшебный момент сближения искусства и мастерства! ✨

Мы все еще находимся под неизгладимым впечатлением от мастер-класса с легендарной Этери Георгиевной Тутберидзе, который прошел в нашем любимом городе Астана! Это был день, наполненный грацией, страстью и бесценными знаниями.

С каждым движением, каждым словом Этери Георгиевны мы учились не только технике фигурного катания, но и истинной преданности своему ремеслу. Насколько важно быть целеустремленным, трудолюбивым и верить в свои мечты – вот главные уроки этого дня.

Спасибо каждому, кто присоединился к нам в этом захватывающем мастер-классе! Ваши сияющие глаза и улыбки были ярчайшим подтверждением того, что магия фигурного катания живет в сердцах всех нас.

📸 За кадром – эмоции, усердие и несомненно, новые достижения», – говорится в посте в соцсетях академии.

Со 2 по 4 ноября в Астане проходил Мемориал Дениса Тена. В турнире принимали участие ученик Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе, а также дочь Диана Дэвис.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

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58 комментариев

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Кошка Матраскина
Вот скажите, знающие люди, от разовых мастер-классов есть толк? Недешевое, поди, удовольствие?
+19
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Delirium
Ответ Боевой Бурят Путина
Все-таки Тутберидзе всегда так тонко троллит ненормальных болельщиков😂 Стоило им написать, что она невежливо назвала Турсынбаеву «казахской фигуристкой», и начать строить теории заговора, как она тут как тут
Это не Тутберидзе троллит, это недалекие хейтеры, живущие в выдуманной ими вселенной, получают привет от реальности.
+21
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Azima
Ответ Оригинальный Ник
Человек демонстративно дистанцируется от всего российского и связано с Россией. Имеет право, только пусть предварительно откажется от всех гос наград, премий, личного дворца в свою честь в Москве и оплатит счёт за использование государственного льда десятилетиями. Ещё по-хорошему надо бы проверить банковские транзакции, что-то интересующее ФСБ там наверняка есть
Ну ни ума у Вас, ни фантазии, уж извините
+19
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Delirium
Ответ Кошка Матраскина
Вот скажите, знающие люди, от разовых мастер-классов есть толк? Недешевое, поди, удовольствие?
Подобные "встречи со звездами" помогают, с одной стороны, посмотреть на ребенка с другой стороны, возможно понять какие-то слабые стороны, над чем нужно работать. С другой стороны, если ребенок талантлив, есть шанс быть замеченным и позже приехать в тот же Хрустальный на просмотр. Местным тренерам полезно тоже понаблюдать, что и как делает Тутберидзе. Элизабет, конечно, знакома не понаслышке, но там наверняка и другие специалисты были и подмечали что-то полезное для себя.
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Katerina Sunny
Ответ tanya_1111
Может это было бесплатно.
Тутберидзе точно работала не бесплатно. Если только у Турсынбаевой есть крутой спонсор.
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Delirium
Ответ Оригинальный Ник
У неё ученики в России выступали и выступают, но эти походу недостойны визита грузинской царицы
Она старший тренер уже много лет. С учениками ездят другие тренеры, никакой проблемы тут нет, наоборот, мотивирует как тренеров, так и спортсменов.
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Железная Леди
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Ответ Е...С
А Этери все не спешит заняться тем, за что немалые деньги получает. Через несколько дней у ее спортсменок ГП, а она все своими личными проектами занята.
Если она от своей дочки за 10 лет ничго не добилась, то что можно дать за один часчас ?
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Беглый*
Ответ Бильм@н
Тутберидзе видимо от большого уважения в своем интервью Турсынбаеву даже по имени-фамилии не стала называть, а сказала про нее лишь « эта казахская фигуристка, которой проиграла Медведева».
Тутберидзе дала Турсынбаевой главное - первый взрослый квад, серебро чемпионата мира и звание героини Казахстана. Если б в вашей жизни был хоть один такой человек (включая родителей), ты бы никогда не написала свой комментарий)
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ДИАНА
Молодцы!!!!!! 100%
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Ostinato
Ответ Кошка Матраскина
Вот скажите, знающие люди, от разовых мастер-классов есть толк? Недешевое, поди, удовольствие?
Про ледовые не скажу. Регулярно посещаю танцевальные и да, вижу от них прок.
1. Чужие фишки подмечаешь
2. На классе материал дают концентрированно. То есть тебе выдали много много всего, а дальше ты сам должен их отрабатывать и вставлять в свой процесс роста.
3. Иногда даже известные тебе вещи объясняют другими и словами и до тебя наконец-то доходит, что ты до этого не так делала.
4. Возможность быть замеченной, связи новые, знакомства
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Андрей Рыбалко
ЭТ вывозила в Казахстан кроме Егадзе еще и Петросян. Аделия выступала в показательных. Катала 2 программы: Джексона и Вуаля. Тоже полезно для дальнейшего развития.
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Delirium
Ответ RusVector
На новое пальто денег не хватает что ли? Или теперь на пальто Диане с Девисами нужно?
Было бы новое пальто, писал бы: ага, транжирит русские деньги на зарубежные шмотки!!! Вы такие предсказуемые.
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alexnew
Ответ Оригинальный Ник
Человек демонстративно дистанцируется от всего российского и связано с Россией. Имеет право, только пусть предварительно откажется от всех гос наград, премий, личного дворца в свою честь в Москве и оплатит счёт за использование государственного льда десятилетиями. Ещё по-хорошему надо бы проверить банковские транзакции, что-то интересующее ФСБ там наверняка есть
То есть если Вы работали в какой-то российской компании, а потом уехали в другую страну, то должны вернуть все те деньги, которые заработали в России так что ли? :) Но Вы же их получили за сделанную работу? А можно и не уезжать, а тренировать себе фигуристов Казахстана, вон как Плющенко. При этом можно и не работать ни в каких компаниях, гранты просто брать и все дела.
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Delirium
Ответ Бильм@н
Тутберидзе видимо от большого уважения в своем интервью Турсынбаеву даже по имени-фамилии не стала называть, а сказала про нее лишь « эта казахская фигуристка, которой проиграла Медведева».
Во-первых, цитата приведена неверно, Тутберидзе не так сказала. Во-вторых, в контексте того, о чем говорила Тутберидзе, имя спортсменки было не важно, она подчеркивала то, что двукратная ЧМ, серебряная медалистка ОИ, уйдя к восхитительному Орсеру не смогла обойти даже спортсменку из Казахстана, которой, по понятным причинам, оценки ставили не те, что русским.
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Ostinato
Ответ Irgachali Tursunbaev
учила допинговому исскуству поди
Вас бы кто русскому языку подучил
+6
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Delirium
Ответ Бильм@н
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Еще раз: в том контексте ее имя не важно, она подчеркивала глубину падения Е.М. При том что "казахская спортсменка" как раз ушла от Орсера к Этери.
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arisstopane
однако, как бомбит фанатов крестного отца и гномоматери)
но сказано: по делам их - узнаете их(с)
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Железная Леди
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Agura
Хейтеры, как в басне " Лебедь, рак и щука": - одни кричат: в ТШТ собрались гениальные фигуристки, сами кого хочешь научат! Их победы исключительно их личные заслуги, тренеры никакой роли не сыграли! - другие страдают: ЭТ не ведёт тренировки, спортсменки теряют форму, российское фигурное катание погибает! - ну а третьи, как велено заказчиками хейта, требуют, чтобы Этери Георгиевна покинула Россию. Как же пятая колонна страдает!
можно узнать кто это пятая колона в России. ?
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Наталья Карлова
Здорово! Вот так и развивается фигурное катание!
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olvl
Ответ Кошка Матраскина
Вот скажите, знающие люди, от разовых мастер-классов есть толк? Недешевое, поди, удовольствие?
Не знающая, но, думаю толк, конечно, есть. Иначе бы не делали этого, как бесполезное.
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Agura
Ответ Железная Леди
можно узнать кто это пятая колона в России. ?
Читайте комментарии внимательно и найдете ответы на все свои вопросы.
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Lapo Elkann
Ответ missis-Zima
Как думаете,что было бы с Загитовой,попади она к примеру к Мишину в 13 лет? C Трусовой? Можете не отвечать и так понятно.Были бы на вершине.Вот вам и ЯЯЯ)
Зачем гадать ?
К Мишину попала ровесница и землячка Алины , которая была красивой и талантливой, Лозко, и где она , не знаете ? А Трусову у другого тренера все видели, под Гуляковой , а у Соколовской , прощай спорт.
+3
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Боевой Бурят Путина
Все-таки Тутберидзе всегда так тонко троллит ненормальных болельщиков😂 Стоило им написать, что она невежливо назвала Турсынбаеву «казахской фигуристкой», и начать строить теории заговора, как она тут как тут
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arisstopane
Ответ Бильм@н
Комментарий скрыт
в контексте тренерского противостояния с канадцем орсером, бывшим тренером элизабет - "казахская фигуристка", более чем уместно...но это для сапиенсов)
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Anna
Ответ Анастасия Платонова
Надеюсь, это были мастер классы не по жёсткости, жестокости и безразличию к своим ученикам....
Именно так, по "семейной атмосфере" это к другим, не факт, что вам её обеспечат, но пообещают точно
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