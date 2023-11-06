Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане
Этери Тутберидзе провела мастер-классы в академии Элизабет Турсынбаевой в Астане.
Мастер-классы прошли 31 октября и 5 ноября.
«Волшебный момент сближения искусства и мастерства! ✨
Мы все еще находимся под неизгладимым впечатлением от мастер-класса с легендарной Этери Георгиевной Тутберидзе, который прошел в нашем любимом городе Астана! Это был день, наполненный грацией, страстью и бесценными знаниями.
С каждым движением, каждым словом Этери Георгиевны мы учились не только технике фигурного катания, но и истинной преданности своему ремеслу. Насколько важно быть целеустремленным, трудолюбивым и верить в свои мечты – вот главные уроки этого дня.
Спасибо каждому, кто присоединился к нам в этом захватывающем мастер-классе! Ваши сияющие глаза и улыбки были ярчайшим подтверждением того, что магия фигурного катания живет в сердцах всех нас.
📸 За кадром – эмоции, усердие и несомненно, новые достижения», – говорится в посте в соцсетях академии.
Со 2 по 4 ноября в Астане проходил Мемориал Дениса Тена. В турнире принимали участие ученик Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе, а также дочь Диана Дэвис.
А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет
1. Чужие фишки подмечаешь
2. На классе материал дают концентрированно. То есть тебе выдали много много всего, а дальше ты сам должен их отрабатывать и вставлять в свой процесс роста.
3. Иногда даже известные тебе вещи объясняют другими и словами и до тебя наконец-то доходит, что ты до этого не так делала.
4. Возможность быть замеченной, связи новые, знакомства
но сказано: по делам их - узнаете их(с)
К Мишину попала ровесница и землячка Алины , которая была красивой и талантливой, Лозко, и где она , не знаете ? А Трусову у другого тренера все видели, под Гуляковой , а у Соколовской , прощай спорт.