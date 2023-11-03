Малинин о четверном акселе: «Не вижу в нем смысла. Лучше уверенно прыгнуть тройной и получить за него хорошие оценки»

Илья Малинин сообщил, что не будет прыгать четверной аксель на Гран-при Франции.

лидирует на турнире после короткой программы.

«Для меня это не самые простые соревнования – за день до вылета во Францию у меня лопнуло лезвие конька, поэтому пришлось его поменять. Если честно, это немного сбило мой настрой – но уже на тренировках тут удалось вернуть уверенность и спокойствие. Я понял, что надо довериться памяти своего тела – и все действительно прошло отлично.

Прокатом в целом доволен, если не считать пары мелких ошибок – но такое случается, ничего страшного. Думаю, я немного увлекся на дорожке – это и привело к падению. Что ж, это мне урок – надо держать концентрацию до конца проката.

Буду ли прыгать в произвольной четверной аксель? Нет, не вижу в этом смысла. Лучше уверенно прыгнуть тройной аксель – и получить за него хорошие оценки, чем рисковать с четверным. Стоимость прыжка настолько невыгодная, что идти на него смысла нет. Быть может, вставлю его в программу чуть позже.

Я благодарен своим родителям за то, что они привели меня в фигурное катание. Мне нравилось кататься с самого детства – тем ценнее была всегда их поддержка. Они сами в прошлом спортсмены высочайшего уровня, поэтому они понимают, что я чувствую и всегда могут подсказать что-то или посоветовать.

Если б вы знали, сколько они в меня вложили – все эти часы тренировок, дорога на каток и обратно, ранние подъемы и бесконечное терпение. Спасибо им», – приводит слова американского фигуриста корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.