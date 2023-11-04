Рион Сумийоши: «Сегодня четверной тулуп получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием»
Фигуристка Рион Сумийоши прокомментировала третье место на Гран-при Франции.
В произвольной программе Сумийоши исполнила четверной тулуп.
«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях – и вот, мечта сбылась.
За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того.
Четверной прыжок я начала пробовать два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях (на чемпионате Японии) я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием.
Мы тренируемся вместе с легендарной Вакабой Хигучи – и могу сказать, что это точно меня сильно мотивирует.
Меня очень вдохновляет Юма Кагияма и его прыжки. Смотрю на него и многому учусь. Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них у всех своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать свой собственный стиль», – приводит слова японской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
8 комментариев