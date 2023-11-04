Рион Сумийоши: «Сегодня четверной тулуп получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием»

Теги сборная России Гран-при Гран-при Франции женское катание Вакаба Хигучи Рион Сумийоши Юма Кагияма Фигурное катание

Фигуристка Рион Сумийоши прокомментировала третье место на Гран-при Франции.

В произвольной программе Сумийоши исполнила четверной тулуп.

«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях – и вот, мечта сбылась.

За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того.

Четверной прыжок я начала пробовать два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях (на чемпионате Японии) я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача – стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием.

Мы тренируемся вместе с легендарной Вакабой Хигучи – и могу сказать, что это точно меня сильно мотивирует.

Меня очень вдохновляет Юма Кагияма и его прыжки. Смотрю на него и многому учусь. Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них у всех своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать свой собственный стиль», – приводит слова японской фигуристки корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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8 комментариев

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Александр Шульгин
Она поверила что прыгнула его чисто, ну понятно
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Juliana11
Тут тоже недокрут к сожалению или к счастью)Уже даже не знаю)
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MyCA
Там Кот Базилио тех контролёр поэтому вышел чистый квад.
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Сладкий пончик
Вообще изначально четверные прыжки добавлялись в программу для увеличения оценки за технику. Какой глубокий смысл в этом прыжке, если дальше идут каскады из двойных? Даже если тех панель ослепнет, как сегодня, по итогу спортсмен приедет в те же баллы, что и без четверного, но с каскадом 3-3.
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Алеся Ткаченко
Ну так то чистым он не получился,но похоже на недокруты тут уже никто внимание не обращает.Хорошо что хоть какие ультра-си есть
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Александр Шульгин
Ответ genyaakulich
Главное, чтобы судьи поверили...
На этом этапе судьи и тех. контролер были слепые, глухие и с расстройством нервной системы. То что они там рисовали всем на это можно вообще не смотреть.
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4x Qqqq
Ответ Александр Шульгин
Она поверила что прыгнула его чисто, ну понятно
Почему сразу поверила-то? Японцы каждый первый думают что говорят. Просто не захотела подставлять себя и судей
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genyaakulich
Ответ Александр Шульгин
Она поверила что прыгнула его чисто, ну понятно
Главное, чтобы судьи поверили...
0
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