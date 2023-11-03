Медведева о Гран-при Франции: «Много ошибок, почти не было чистых прокатов. Очень много закрывались глаза на уровни дорожек, вращений, недокруты»

Евгения Медведева скептически оценила уровень Гран-при Франции в женском катании.

Сегодня американка Изабо Левито выиграла короткую программу, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей – кореянка Хэ Ин Ли.

«Для людей, которые не смотрели сегодняшнюю короткую программу на Гран-при во Франции, краткий пересказ: много ошибок, почти не было чистых прокатов.

Чистый прокат был только у Изабо Левито и Насти Губановой, все остальные с помарками. Да, они относительно чистые, но остальные были с помарками.

Очень много закрывались глаза на уровни дорожек, вращений, недокруты. Но все, что хотели увидеть у Насти Губановой, все там увидели. У всех остальных не увидели. Ну, завтра посмотрим что», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в видео для телеграм-канала.

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