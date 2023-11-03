Медведева о Гран-при Франции: «Много ошибок, почти не было чистых прокатов. Очень много закрывались глаза на уровни дорожек, вращений, недокруты»

Теги сборная России Гран-при Гран-при Франции сборная США женское катание Евгения Медведева Анастасия Губанова сборная Грузии Изабо Левито Фигурное катание

Евгения Медведева скептически оценила уровень Гран-при Франции в женском катании.

Сегодня американка Изабо Левито выиграла короткую программу, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей – кореянка Хэ Ин Ли.

«Для людей, которые не смотрели сегодняшнюю короткую программу на Гран-при во Франции, краткий пересказ: много ошибок, почти не было чистых прокатов.

Чистый прокат был только у Изабо Левито и Насти Губановой, все остальные с помарками. Да, они относительно чистые, но остальные были с помарками.

Очень много закрывались глаза на уровни дорожек, вращений, недокруты. Но все, что хотели увидеть у Насти Губановой, все там увидели. У всех остальных не увидели. Ну, завтра посмотрим что», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в видео для телеграм-канала.

Судьи превратили фигурное катание в фестиваль предвзятости

29 комментариев

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Сашуля П
Согласна, отрыв Губановой от Левито не должен быть таким огромным. Завтра смотрим произвольную с Женей.
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Tytti
Понравились КП Насти и Изабо
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tanya_1111
В том и беда фигурного катания - нет честного судейства, кручу как хочу, это всё неприятно.
+16
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RusVector
Не дадут Губановой выиграть завтра!
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ретроградный меркурий
Ну, здесь соглашусь с Женей. На дорожках многое прощалось, но у Насти Губановой при этом все ошибки увидели. Да, я бы тоже оценил её дорожку на 2 уровень, но кореянка точно так же совершенно точно не накатала на 4й. У Левито простили недокрутик на q в каскаде и уж очень щедро оценили в компах, хоть у неё презентация намного интереснее. Если Губанову оценили на 30, то Левито - максимум 31. Все, что сверху - грибы американской федры. А в остальном все по делу
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Tytti
Надеюсь в ПП будет больше чистых прокатов
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Helesh
Все по делу, очень интересно слушать Женю
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eve2020
Спасибо Евгении за грамотные комментарии, не пожалела о подписке на окко
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Мария Тихонова
Ответ Шубы
"плотнее закрывались глаза у судей только во время моих выступлений" - забыла добавить Медведева
Нет, она наоборот сказала, что на Гран-при Франции её обычно оценивали строже, чем на других этапах
+10
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Victoria Troshin
женя и ее подробный разбор,отличное комментирование кп,
лёгкое,юморное,искреннее,безусловно украшение просмотра,имхо,для меня главное,да с женей все интересней смотреть в разы,она умница!!!!и изабо и настя приятные спортсменки,удачи всем завтра,ждём женю!!!
+14
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Елена Спирина
Ответ Шубы
"плотнее закрывались глаза у судей только во время моих выступлений" - забыла добавить Медведева
И себя покритиковала, у нее с самооценкой все нормально
+9
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Sveta Arhipova
Кружочек для меня) Я не смотрела, но теперь буду знать, какие прокаты стоит посмотреть и на что обратить внимание)
+8
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Аврора кубик
Настя очень понравилась , молодец!! Но судьи не справедливо занизили оценки!!!
+7
-1
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Шубы
"плотнее закрывались глаза у судей только во время моих выступлений" - забыла добавить Медведева
+20
-15
+5
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Аврора кубик
Ответ Елена Спирина
Такой отрыв в баллах, вряд ли Настя догонит Из або, но пожелаю ей удачи!
Главное Насте катать без ошибок))) а там как получится)) лед скользкий)
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Аленка_76
Очень понравилось комментирование Жени!
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Илларион
Белла на какой границе, вы что в погранвойсках служили 😁😁😁
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Елена Спирина
Такой отрыв в баллах, вряд ли Настя догонит Из або, но пожелаю ей удачи!
+6
-2
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Tacciana
Ответ Sveta Arhipova
Кружочек для меня) Я не смотрела, но теперь буду знать, какие прокаты стоит посмотреть и на что обратить внимание)
Я в прямом эфире успела только на вторую разминку, первую смотрела в записи, проматывая прокаты 😂
+5
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Ливия
Женя права. Не самый сильный этап.
Была пада увидеть Вакабу и Настю.
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Аврора кубик
Рада была слышать Женю)) комментария все сказано по делу))
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Люсия Федосова
Очень понравилось комментарии Жени .Все по делу.Удачи Жени комментарии Жени.
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Аленка_76
Ответ Ливия
Женя права. Не самый сильный этап. Была пада увидеть Вакабу и Настю.
Я Вакабу тоже рада была видеть,жаль флип
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Александр Шульгин
У Левито был явный недокрут который не заметили
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Аленка_76
Ответ Илларион
Белла на какой границе, вы что в погранвойсках служили 😁😁😁
Тоже не поняла)
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