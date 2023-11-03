Медведева о Гран-при Франции: «Много ошибок, почти не было чистых прокатов. Очень много закрывались глаза на уровни дорожек, вращений, недокруты»
Евгения Медведева скептически оценила уровень Гран-при Франции в женском катании.
Сегодня американка Изабо Левито выиграла короткую программу, второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова, третьей – кореянка Хэ Ин Ли.
«Для людей, которые не смотрели сегодняшнюю короткую программу на Гран-при во Франции, краткий пересказ: много ошибок, почти не было чистых прокатов.
Чистый прокат был только у Изабо Левито и Насти Губановой, все остальные с помарками. Да, они относительно чистые, но остальные были с помарками.
Очень много закрывались глаза на уровни дорожек, вращений, недокруты. Но все, что хотели увидеть у Насти Губановой, все там увидели. У всех остальных не увидели. Ну, завтра посмотрим что», – сказала двукратная чемпионка мира Медведева в видео для телеграм-канала.
лёгкое,юморное,искреннее,безусловно украшение просмотра,имхо,для меня главное,да с женей все интересней смотреть в разы,она умница!!!!и изабо и настя приятные спортсменки,удачи всем завтра,ждём женю!!!
Была пада увидеть Вакабу и Настю.