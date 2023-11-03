Алексей Мишин: «Ютта Мюллер в социальном плане была продуктом той эпохи, в которой жила. Но я вспоминаю ее с добрым сердцем и с печалью об ее кончине»
Алексей Мишин и Тамара Москвина поделились воспоминаниями о Ютте Мюллер.
«Я работал с ней и будучи еще относительно молодым тренером посещал ее семинары в Берлине, в Карл-Маркс-Штадте, ныне это Хемниц.
Это была замечательная женщина, творец, это был человек-дисциплина.
Конечно, она в социальном плане была продуктом той эпохи, в которой жила. Но я вспоминаю ее с добрым сердцем и с печалью об ее кончине», – сказал Мишин.
«Я хорошо знала Ютту Мюллер. Она была прекрасным специалистом и очень обаятельной женщиной. И очень дружелюбным человеком в плане общения с тренерами из всех других стран», – отметила Москвина.
Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни
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