Алексей Мишин: «Ютта Мюллер в социальном плане была продуктом той эпохи, в которой жила. Но я вспоминаю ее с добрым сердцем и с печалью об ее кончине»

Алексей Мишин и Тамара Москвина поделились воспоминаниями о Ютте Мюллер.

«Я работал с ней и будучи еще относительно молодым тренером посещал ее семинары в Берлине, в Карл-Маркс-Штадте, ныне это Хемниц.

Это была замечательная женщина, творец, это был человек-дисциплина.

Конечно, она в социальном плане была продуктом той эпохи, в которой жила. Но я вспоминаю ее с добрым сердцем и с печалью об ее кончине», – сказал .

«Я хорошо знала Ютту Мюллер. Она была прекрасным специалистом и очень обаятельной женщиной. И очень дружелюбным человеком в плане общения с тренерами из всех других стран», – отметила Москвина.

Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни