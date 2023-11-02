Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни
Тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер ушла из жизни в 94 года.
Среди ее известных учеников – двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт, двукратный чемпион мира Ян Хоффман, олимпийская чемпионка Анетт Петч.
Ученики Мюллер завоевали в общей сложности 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах.
Подопечная тренера Соня Моргенштерн в 1971 году исполнила тройной прыжок впервые в истории чемпионатов мира.
В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания.
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