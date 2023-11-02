Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни

Теги Катарина Витт сборная Германии Габриэле Зайферт Ютта Мюллер Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер ушла из жизни в 94 года.

Среди ее известных учеников – двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт, двукратный чемпион мира Ян Хоффман, олимпийская чемпионка Анетт Петч.

Ученики Мюллер завоевали в общей сложности 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах.

Подопечная тренера Соня Моргенштерн в 1971 году исполнила тройной прыжок впервые в истории чемпионатов мира. 

В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания. 

«И жизнь твоя в учениках продлится...» Ютта Мюллер

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6 комментариев

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ретроградный меркурий
Соболезнования родным и вечная память Ютте Мюллер. Величайший тренер 20-го века. Соня Моргенштерн, Габи Зайферт, Аннет Петч, Ян Хоффман, Эвелин Гроссман и, конечно, Катарина Витт. "Наше все" фигурного катания Германии и тренер, которая внесла огромный вклад в современное фигурное катание, которым мы его знаем
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Svetmel
Ничего себе, сколько она прожила! Я уж, грешным делом, думала, что её уже нет в живых. Помню в школе на уроке немецкого доклад делала о ней. Великая Ютта Мюллер, вечная память
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grey9610212
Соболезнования близким, Катарине Витт, и мировому фигурному катанию... пока живут Мастодонты....сохраняется надежда
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Mira Val
Светлая память!
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AKK5
Ответ ретроградный меркурий
Соболезнования родным и вечная память Ютте Мюллер. Величайший тренер 20-го века. Соня Моргенштерн, Габи Зайферт, Аннет Петч, Ян Хоффман, Эвелин Гроссман и, конечно, Катарина Витт. "Наше все" фигурного катания Германии и тренер, которая внесла огромный вклад в современное фигурное катание, которым мы его знаем
Габи Зайферт, насколько я помню, ее дочь .
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Ягун Ягунини
Земля пухом. Великий Тренер.
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