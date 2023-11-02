Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни

Тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер ушла из жизни в 94 года.

Среди ее известных учеников – двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, двукратная чемпионка мира Габриэле Зайферт, двукратный чемпион мира Ян Хоффман, олимпийская чемпионка Анетт Петч.

Ученики Мюллер завоевали в общей сложности 58 медалей на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах.

Подопечная тренера Соня Моргенштерн в 1971 году исполнила тройной прыжок впервые в истории чемпионатов мира.

В 2004 году Мюллер была включена в Зал славы мирового фигурного катания.

«И жизнь твоя в учениках продлится...» Ютта Мюллер