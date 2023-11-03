Татьяна Тарасова: «Ютта Мюллер была настоящим профессионалом своего дела, воспитала целую плеяду чемпионов. Мир фигурного катания не забудет ее никогда»
Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Ютты Мюллер.
«Мы проехали вместе всю Америку, Европу. Были десятилетиями вместе на всех соревнованиях. Очень дружили, и когда я взяла одиночника, очень нервничала, она сказала мне: «Не переживай, у тебя все получится, ты будешь побеждать».
Она была настоящим тренером, профессионалом своего дела, воспитала целую плеяду чемпионов. Красивая, сильная женщина. Каждый год она привозила в свою страну чемпионов в одиночном катании.
Приношу свои соболезнования ее дочери Габи Зайфер, которую мы любили и которую она воспитала как человека и как выдающегося фигуриста. Мир фигурного катания не забудет ее никогда», — сказала Тарасова.
Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни
Комментарии