Татьяна Тарасова: «Ютта Мюллер была настоящим профессионалом своего дела, воспитала целую плеяду чемпионов. Мир фигурного катания не забудет ее никогда»

Теги Татьяна Тарасова сборная Германии Матч ТВ Ютта Мюллер Фигурное катание

Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Ютты Мюллер.

«Мы проехали вместе всю Америку, Европу. Были десятилетиями вместе на всех соревнованиях. Очень дружили, и когда я взяла одиночника, очень нервничала, она сказала мне: «Не переживай, у тебя все получится, ты будешь побеждать».

Она была настоящим тренером, профессионалом своего дела, воспитала целую плеяду чемпионов. Красивая, сильная женщина. Каждый год она привозила в свою страну чемпионов в одиночном катании.

Приношу свои соболезнования ее дочери Габи Зайфер, которую мы любили и которую она воспитала как человека и как выдающегося фигуриста. Мир фигурного катания не забудет ее никогда», — сказала Тарасова. 

Тренер Катарины Витт Ютта Мюллер скончалась на 95-м году жизни

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