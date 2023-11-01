Александр Жулин: «Если Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена в невиновности Валиевой»

Теги сборная России допинг Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Фигурное катание

Жулин считает, что допинг мог попасть в организм Валиевой только «по нелепейшей случайности».

«Я верю в то, что попадание этого вещества к Камиле, если оно и было, то это нелепейшая случайность. А остальное просто раздули.

Если Этери Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена в невиновности Камилы. Если ты туда идешь, то понимаешь, что будешь откровенным.

Уверен, что детектор лжи показал бы, что Тутберидзе ничего не знала, а Валиева сказала бы, что не знает, как это вещество попало к ней в организм. Абсолютно согласен, что золото Олимпиады не должно быть пересмотрено из-за этого дела.

Если это вещество попало к Валиевой единоразово, оно бы никак не повлияло на четверные прыжки. У Этери Георгиевны спортсмены без допинга готовы как умалишенные.

Но, используя этот момент, девочку уничтожили и раздавили. Ее ужасный прокат в личном турнире я связываю только с этим», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

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24 комментария

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Irinnna
Ну и кого проверять будут? Список пожалуйста! Волонтёров с мороженым и чаем тоже?
+14
-1
+13
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Белла
Камила и тшт знают кто и когда давал камиле допинг, даже Саша с аней знают, все они там все знают, а сказки про её невиновность смешно слушать, пусть отвечает тренер 15 ребенка
+19
-7
+12
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Anna Morgan
Как сказал министр иностранных дел Лавров: ######, ###
+10
-2
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Анастасия Корягина
Какая чушь. Полиграф обманывают как нефиг делать, не зря его даже в российских судах как доказательство не принимают.
+11
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БезызбежноНаКрасный
так она же не для себя его просит)
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Anna Stefan
Ответ Irinnna
Ну и кого проверять будут? Список пожалуйста! Волонтёров с мороженым и чаем тоже?
Надеюсь, все списки волонтёров с мороженым и чаем проверены и опрошены.
+4
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alex.new1234
Никто из профессионалов не верит в допинг спортсменки. Это самоубийство для человека, идущего на 100% золото. Зачем это Камиле, она сильнейшая спортсменка планеты на тот момент, зачем ей этот риск. Да и медали командника ничего бы не изменилось, другая девочка из трех так же была бы первой. А вот кому выгодно было убрать Камилу - похоже мы никогда не узнаем.
+4
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Brokkoli
Этери детектор лжи пройдет, есть типажи которые могут управлять своими реакциями, как героиня «основного инстинкта», например. А Валиева посыплется как и на ОИ. ТАТ скажет я на фарме и все врет ваш прибор
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Gemma157
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пфф, аргумент конечно железный 😆
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victoire
Александр, Этери просто блефует
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Блинчик
Ответ Irinnna
Ну и кого проверять будут? Список пожалуйста! Волонтёров с мороженым и чаем тоже?
Винсента Чжоу, конечно же. Вдруг он аки ниндзя пролез в шведскую лабораторию по вентиляции и спрятал пробу.
+4
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Блинчик
Если Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена, что её саму на него не посадят.
+4
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Бу!
дет.сад... спортсмены...
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Татьяна Голосова
Шветский подскажет способы, как обмануть детектор лжи)) Он как анестезиолог в курсе. Да и в принципе метод-то не слишком надежный, полно случаев когда преступники его спокойно проходили.
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Lapo Elkann
++++++++ Жулин как всегда , прав.
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Зулфира Мухаметшина
Нужно проверить,раз есть возможность,а то я подозреваю может не тех людей,которые это сделали,покаяться будет перед грехом.Наверное все хотят узнать правду.
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Бунтарь без идеала
Говорит она про него в уверенности, что его не будет, вот и все.
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Elena Grishanova
Фраза, что спортсмены Тутберидзе готовы, как умалишенные, наводит на размышления))
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Биатлонная зима
Не виновата и точка
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Беглый*
Чую неспроста была названа фамилия массажистки. Посмотрим, что за персонаж и с чьей ладошки кормится. Уже слышу, как журналисты ищут её по всей России
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tanya_1111
Этери чего только не говорит
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Ярик01
Ответ Блинчик
Винсента Чжоу, конечно же. Вдруг он аки ниндзя пролез в шведскую лабораторию по вентиляции и спрятал пробу.
А может и сам пописал
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Artemon1302
Ответ Белла
Камила и тшт знают кто и когда давал камиле допинг, даже Саша с аней знают, все они там все знают, а сказки про её невиновность смешно слушать, пусть отвечает тренер 15 ребенка
А вы там свечку держали что ли?))
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