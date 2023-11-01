Александр Жулин: «Если Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена в невиновности Валиевой»

Жулин считает, что допинг мог попасть в организм Валиевой только «по нелепейшей случайности».

«Я верю в то, что попадание этого вещества к Камиле, если оно и было, то это нелепейшая случайность. А остальное просто раздули.

Если Этери Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена в невиновности Камилы. Если ты туда идешь, то понимаешь, что будешь откровенным.

Уверен, что детектор лжи показал бы, что Тутберидзе ничего не знала, а сказала бы, что не знает, как это вещество попало к ней в организм. Абсолютно согласен, что золото Олимпиады не должно быть пересмотрено из-за этого дела.

Если это вещество попало к Валиевой единоразово, оно бы никак не повлияло на четверные прыжки. У Этери Георгиевны спортсмены без допинга готовы как умалишенные.

Но, используя этот момент, девочку уничтожили и раздавили. Ее ужасный прокат в личном турнире я связываю только с этим», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию .

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?