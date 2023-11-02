Грицаенко о короткой программе: «Когда узнали, что у Бойковой и Козловского такая же музыка и обработка, конечно, расстроились. Как они ее нашли?»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали о своих программах.

В короткой пара выступает под La Boheme Шарля Азнавура, а в произвольной под песню Seal – It’s a man’s world. 

– В произвольной программе у вас проглядывается феминистский посыл. Лиза, тебе близок образ сильной женщины?

ОсокинаДа. Мне нравятся программы, которые заряжают. Ты едешь и кайфуешь в этом образе, улыбаешься.

Грицаенко: Мы в прошлом сезоне начали примерно с такого же, у нас было что-то с сексуальным подтекстом. И как-то так понеслось, что в этом году мы поставили сначала короткую, потом произвольную, и по хореографии мы короткую накатывали дольше, чем произвольную. Произвольная нам как-то поближе.

Осокина: В прошлом сезоне мы короткую в похожем стиле катали.

– Не сказывается ли в короткой программе давление из-за того, что у соперников такая же музыка?

Грицаенко: Когда узнали, что у Димы Козловского с Сашей Бойковой такая же музыка, такая же обработка, конечно, расстроились. Я подумал: «Ого, они нашли такое, в каких-то недрах музыкальных платформ. Как так-то? Как они ее нашли?»

Ладно, я понимаю, оригинал, Нэтан Чен его катал, Глеб Лутфуллин тоже взял оригинал, классно под него катается. Как Дима с Сашей нашли этот ремикс?

Мне было обидно, что я не один такой. Но потом посидели, подумали и решили, что у каждого своя программа. Решили, что будем стараться раскрыть программу больше, чем ребята. Получается или нет, зрители решают, а судьи оценивают.

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7 комментариев

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Док Аксель
Музыка одна, программы разные как и исполнения. Надо выходить и стараться сделать чисто, а судьи и болельщики оценят... Удачи !
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Anabelle1226
Программа больше у Гриценко Осокиной понравилась. Но, вообще, всегда удивляло, почему столько одинаковой музыки при таком богатом выборе. Особенно у нас. Не такие уж эксклюзивные и шедевральные программы ставятся, чтобы вообще нельзя было поменять муз сопровождение. Иностранцы как то пытаются во что то оригинальное, а наши в большинстве как будто катают набор одинаковых элементов. Хотя, конечно, бывают исключения и там и там. И это не конкретно про эти пары или этот вид фк, а вообще в целом- мужское, женское, танцы
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Emma Dunn
Хореограф нашел музыку, поэтому вопросы для них. И почему именно БК должен менять музыку? Они ставят программу в марте. В этом году у многих людей одинаковая музыка, и их это не волнует. Разве Слиусаренко не знал о музыке? Одна из его пар также имела ту же музыку, что БК в прошлом году. И БК не жаловался на это. Кроме того, Лиза, избавиться от идеи платье.
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Сладкий пончик
Ребята, ваша программа и катание понравились больше на этапе в Красноярске. Но эти костюмы...место их не в этой программе. И вообще не в программе.
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Emma Dunn
Ответ galik55
Объективно на этом этапе вы были лучше БК, но им помешали ошибки. Очень нравится ваша пара, за короткий срок очень хорошо с Лизой скатались. Выбросы красивые. Ребят, прыжки усложните.
Это единственный этап, на котором они были свободны от ошибок. Раньше этого не случалось.
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