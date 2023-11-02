Грицаенко о короткой программе: «Когда узнали, что у Бойковой и Козловского такая же музыка и обработка, конечно, расстроились. Как они ее нашли?»

Фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали о своих программах.

В короткой пара выступает под La Boheme Шарля Азнавура, а в произвольной под песню Seal – It’s a man’s world.

– В произвольной программе у вас проглядывается феминистский посыл. Лиза, тебе близок образ сильной женщины?

: Да. Мне нравятся программы, которые заряжают. Ты едешь и кайфуешь в этом образе, улыбаешься.

Грицаенко: Мы в прошлом сезоне начали примерно с такого же, у нас было что-то с сексуальным подтекстом. И как-то так понеслось, что в этом году мы поставили сначала короткую, потом произвольную, и по хореографии мы короткую накатывали дольше, чем произвольную. Произвольная нам как-то поближе.

Осокина: В прошлом сезоне мы короткую в похожем стиле катали.

– Не сказывается ли в короткой программе давление из-за того, что у соперников такая же музыка?

Грицаенко: Когда узнали, что у Димы Козловского с Сашей Бойковой такая же музыка, такая же обработка, конечно, расстроились. Я подумал: «Ого, они нашли такое, в каких-то недрах музыкальных платформ. Как так-то? Как они ее нашли?»

Ладно, я понимаю, оригинал, Нэтан Чен его катал, Глеб Лутфуллин тоже взял оригинал, классно под него катается. Как Дима с Сашей нашли этот ремикс?

Мне было обидно, что я не один такой. Но потом посидели, подумали и решили, что у каждого своя программа. Решили, что будем стараться раскрыть программу больше, чем ребята. Получается или нет, зрители решают, а судьи оценивают.