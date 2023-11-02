Осокина о цели на сезон: «Хорошее выступление на чемпионате России»

Фигуристка Елизавета Осокина рассказала о цели на сезон.

в паре с Артемом Грицаенко заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске. Она перешла из одиночного катания в парное в 2021 году.

– Какие парные элементы давались тяжелее?

– Поддержки.

– Как на вас сказалась смена тренерского штаба и города?

– Сначала было тяжело в плане переезда. Другой город и обстановка. В учебе все осталось точно так же, я учусь онлайн. С тренерским штабом сразу было все хорошо, меня поддерживают. В Перми уютная обстановка, мне здесь нравится.

– Вы впервые участвовали в контрольных прокатах в качестве парницы. Волнительно было?

– Волнение всегда есть, где‑то чуть больше, где‑то меньше. Я была рада, что мы хорошо выступили и показали на прокатах то, что накатывали и над чем работали. Сейчас улучшаем результаты.

– Какие цели были поставлены на этот сезон?

– Хорошее выступление на чемпионате России.

– Пробовали ли вы делать четверной подкрут? Будете исполнять его на соревнованиях?

– Нет, не пробовали, – сказала Осокина.