Осокина о цели на сезон: «Хорошее выступление на чемпионате России»
Фигуристка Елизавета Осокина рассказала о цели на сезон.
Осокина в паре с Артемом Грицаенко заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске. Она перешла из одиночного катания в парное в 2021 году.
– Какие парные элементы давались тяжелее?
– Поддержки.
– Как на вас сказалась смена тренерского штаба и города?
– Сначала было тяжело в плане переезда. Другой город и обстановка. В учебе все осталось точно так же, я учусь онлайн. С тренерским штабом сразу было все хорошо, меня поддерживают. В Перми уютная обстановка, мне здесь нравится.
– Вы впервые участвовали в контрольных прокатах в качестве парницы. Волнительно было?
– Волнение всегда есть, где‑то чуть больше, где‑то меньше. Я была рада, что мы хорошо выступили и показали на прокатах то, что накатывали и над чем работали. Сейчас улучшаем результаты.
– Какие цели были поставлены на этот сезон?
– Хорошее выступление на чемпионате России.
– Пробовали ли вы делать четверной подкрут? Будете исполнять его на соревнованиях?
– Нет, не пробовали, – сказала Осокина.
Я сначала скептически отнеслась к идее Осокиной перейти в парное, т.к. она могла бы и в одиночном еще попытаться пробиться в лидеры, но теперь понимаю, что всё было не зря. Из неё получилась отличная парница.
Смотрится прекрасно.
Тренеры отличные.
Успеха в сезоне!!!
На самом деле конечно рада за него, удачи парню!