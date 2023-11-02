Осокина о цели на сезон: «Хорошее выступление на чемпионате России»

Теги сборная России чемпионат России пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Осокина рассказала о цели на сезон.

Осокина в паре с Артемом Грицаенко заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске. Она перешла из одиночного катания в парное в 2021 году.

– Какие парные элементы давались тяжелее?

– Поддержки.

– Как на вас сказалась смена тренерского штаба и города?

– Сначала было тяжело в плане переезда. Другой город и обстановка. В учебе все осталось точно так же, я учусь онлайн. С тренерским штабом сразу было все хорошо, меня поддерживают. В Перми уютная обстановка, мне здесь нравится.

– Вы впервые участвовали в контрольных прокатах в качестве парницы. Волнительно было?

– Волнение всегда есть, где‑то чуть больше, где‑то меньше. Я была рада, что мы хорошо выступили и показали на прокатах то, что накатывали и над чем работали. Сейчас улучшаем результаты.

– Какие цели были поставлены на этот сезон?

– Хорошее выступление на чемпионате России.

– Пробовали ли вы делать четверной подкрут? Будете исполнять его на соревнованиях?

– Нет, не пробовали, – сказала Осокина.

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12 комментариев

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tanya_1111
Очень эффектная парница получилась, буду болеть за эту пару.
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Самая цитируемая и вообще недура
Удачи Лизе, очень нравится она в парном, прям красотка. Пусть все получится!
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Kareglazaya
Интересная пара.
Я сначала скептически отнеслась к идее Осокиной перейти в парное, т.к. она могла бы и в одиночном еще попытаться пробиться в лидеры, но теперь понимаю, что всё было не зря. Из неё получилась отличная парница.
+6
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Бу!
Успешной карьеры Лизе! Умница, красавица, спортсменка :-)
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Лека-Лека
Приятная, интересная и перспективная пара.
Смотрится прекрасно.
Тренеры отличные.

Успеха в сезоне!!!
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Gelios77
До этого сезона в эту пару совсем не верилось. Лиза очевидно боялась поддержек и выбросов. А в этом сезоне ребята явно сделали большой шаг вперед. Удачи и плодотворного труда)
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N-fox
Замечательная пара, со своим лицом.
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olvl
Как же приятно, что все комментарии положительные.
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margo_rita
очень мне нравится, как работает пермская тренерская комманда. неужели мы дожили до того, что спортсмены едут тренироваться в Пермь,а не по привычному маршруту на Москву или Питер?
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olvl
Желаю Лизе и Егору отличного выступления на ЧР и везде. Пара очень нравится с самого начала, а в этом году мы увидели очень большой прогресс. Подкрут шикарный, презентация тоже, ну и Лиза как всегда прекрасна. Удачи!
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Лека-Лека
Ответ olvl
Как же приятно, что все комментарии положительные.
И не говорите!
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Елена Зубарева
Ответ margo_rita
очень мне нравится, как работает пермская тренерская комманда. неужели мы дожили до того, что спортсмены едут тренироваться в Пермь,а не по привычному маршруту на Москву или Питер?
И тренеры перебираются в Пермь, Егора Закроева имею ввиду:))) На кого же он своих фигуристов в Ачинске бросил?:(((
На самом деле конечно рада за него, удачи парню!
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