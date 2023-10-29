Елизавета Осокина: «От одиночного катания я давно ушла. Сейчас полностью погружена в мир пар, мне комфортно с Грицаенко и в команде»

Елизавета Осокина заявила, что комфортно ощущает себя с нынешним партнером.

Осокина перешла из одиночного в парное катание весной 2021 года. В августе 2022-го она встала в пару с Артемом Грицаенко.

«Мы однозначно уже пара. От одиночного я давно уже ушла, сейчас полностью погружена в мир пар и мне комфортно с Артемом, в команде.

Косторная? Не знаю даже, что сказать Алене... У всех путь разный, все настраиваются по-разному и это ее личное дело, личные ощущения. Она сама за них отвечает», – сказала фигуристка.

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе