Артем Грицаенко: «Оценки мне понравились больше, чем наш прокат. Переживал, допустил ошибки, которых можно было легко избежать»

Осокина и Грицаенко оценили свое выступление с произвольной программой.

Пара заняла второе место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Я удовлетворен оценками. Тот редкий случай, когда оценками больше, чем прокатом удовлетворен. Переживали конечно, это было видно.

Допустил ошибки, которых можно было легко избежать. Но голову не исправить, нужно работать на стартах, более уверенным выходить на каждом турнире, так как было в прошлом сезоне.

У нас в песне поется, что мы живем в мире мужчин, они сделали то, сделали се. В общем, всем миром правят мужчины. Но мы показываем, что женщины делают большую часть работы, без поддержки женщин мужчина ничего не добьется.

Конечно, я сам тоже профеминист, как иначе. Как я без партнерши буду, без нее ничего я бы не занял, о чем может быть речь», – сказал Грицаенко.

«Было сегодня волнительно немного, но уверенности уже больше, чем вчера. Сегодня мы выложились, на что работали, то и показали.

В целом мы удовлетворены тем, как выступили. Ощущения собственные от проката могут быть обманчивыми, бывает, что окажется элемент выполнен лучше, чем ты думаешь», – добавила Осокина.