Гран-при Канады. Сакамото, Миура, Риццо, Ямамото, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами
30 октября на Гран-при Канады фигуристы представят показательные номера.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Ванкувер, Канада
Показательные выступления
Начало – 0:00 по московскому времени (в ночь с 29 на 30 октября).
Предварительный список участников
Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)
Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
Сота Ямамото (Япония)
Као Миура (Япония)
Маттео Риццо (Италия)
Каори Сакамото (Япония)
Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Рино Мацуике (Япония)
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
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