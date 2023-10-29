Гран-при Канады. Сакамото, Миура, Риццо, Ямамото, Гиллес и Пуарье выступят с показательными номерами

30 октября на Гран-при Канады фигуристы представят показательные номера.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Ванкувер, Канада

Показательные выступления

Начало – 0:00 по московскому времени (в ночь с 29 на 30 октября).

Предварительный список участников

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва)

Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

Сота Ямамото (Япония)

Као Миура (Япония)

Маттео Риццо (Италия)

Каори Сакамото (Япония)

Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Рино Мацуике (Япония)

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье