Мемориал Дениса Тена. Эгадзе, Старостин, Жиренбаев, Данильянц, Леванди, Виртанен выступят с короткими программами

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2 ноября на Мемориале Дениса Тена мужчины выступят с короткими программами.

ISU Challenger

Мемориал Дениса Тена

Астана, Казахстан

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17.25 по московскому времени.

Первая разминка

1. Диас Жиренбаев (Казахстан)

2. Вальтер Виртанен (Финляндия) 

3. Арлет Леванди (Эстония)

4. Никита Старостин (Германия)

Вторая разминка

5. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

6. Ника Эгадзе (Грузия)

7. Ким Хан Киль (Южная Корея)

8. Бурак Демирбога (Турция)

Третья разминка

9. Федор Читипаховян (Армения)

10. Сами Хамми (Франция)

11. Семен Данильянц (Армения)

12. Кирилл Марсак (Украина)

13. Басар Октар (Турция)

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