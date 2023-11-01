Бутырская – Валиевой в связи с баном России: «Не надо останавливаться, опускать руки. Не думаю, что это продлится десятилетиями»

Мария Бутырская дала совет Камиле Валиевой в связи с баном сборной России.

– Сейчас у наших девочек достаточно конкуренции без международных стартов?

– У нас в стране, особенно в женском одиночном катании, самая сильная школа. Вижу много талантливых девчонок. У них огромный потенциал и желание. И конкуренция на внутренних стартах достаточная.

Но быть чемпионкой мира, Европы, выиграть финал Гран-при – это немножко другой уровень. Спортсмены стремятся к самому высокому. Все прекрасно знают, что могут и должны. А шансов не дают. Думаю, всем обидно.

– Что посоветуете , которая будет дебютировать на четвертом этапе Гран-при в Казани?

– Не надо останавливаться, опускать руки. Это обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают российских спортсменов. Кто выдержит, тот и будет блистать в ближайшее время на международной арене, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.