Бутырская – Валиевой в связи с баном России: «Не надо останавливаться, опускать руки. Не думаю, что это продлится десятилетиями»

Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Мария Бутырская дала совет Камиле Валиевой в связи с баном сборной России.

Сейчас у наших девочек достаточно конкуренции без международных стартов?

– У нас в стране, особенно в женском одиночном катании, самая сильная школа. Вижу много талантливых девчонок. У них огромный потенциал и желание. И конкуренция на внутренних стартах достаточная.

Но быть чемпионкой мира, Европы, выиграть финал Гран-при – это немножко другой уровень. Спортсмены стремятся к самому высокому. Все прекрасно знают, что могут и должны. А шансов не дают. Думаю, всем обидно.

Что посоветуете Камиле Валиевой, которая будет дебютировать на четвертом этапе Гран-при в Казани?

– Не надо останавливаться, опускать руки. Это обязательно закончится. Я не думаю, что это продлится десятилетиями. Уже многие виды спорта возвращают российских спортсменов. Кто выдержит, тот и будет блистать в ближайшее время на международной арене, – сказала чемпионка мира по фигурному катанию.

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11 комментариев

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Лека-Лека
Какие десятилетия?
Для спортсменов каждый год за десять идет.
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Delirium
Ответ Olga.t
Нет ни у Ками, ни у других фигуристок этого запаса в несколько лет...
Новая планка в 17 лет. Камиле сейчас как раз столько, при этом похоже, что формирование взрослого тела у нее почти или совсем закончено. Так что если с травмами повезет, то докатать до следующих игр особых проблем нет. А загадывать на годы вперед кто и в какой форме там будет, дело неблагодарное.
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olvl
К сожалению, и пятилетками девочки ждать не могут. Да и никто. Надеюсь, что всё-таки всё вернётся как было, хоть и не верится уже. Так как всё всех устраивает - медали, призовые, почёт и тд. Может, они ждут, что после 17 лет наши девочки останутся без ультра-си, и когда вступит в силу окончательно новый возрастной ценз наших вернут. При прочих равных то ясно, что победу не нам отдадут.
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ретроградный меркурий
Замешали в одну кучу допинговое дело Валиевой и отстранение российских спортсменов. Конкретно у Валиевой все зависит от решения CAS, а совет не опускать руки относится ко всем спортсменам, причем не только в фигурном катании
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vadned
Ответ Лека-Лека
Какие десятилетия? Для спортсменов каждый год за десять идет.
В фигурке особенно.
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olvl
Ответ Лека-Лека
Какие десятилетия? Для спортсменов каждый год за десять идет.
Вот именно. Тренировки на износ, в прямом смысле. И они всегда ради цели, а не просто в надежде на будущее.
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Olga.t
Нет ни у Ками, ни у других фигуристок этого запаса в несколько лет...
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olvl
Ответ KarinaNik
А я вот думаю, что это как минимум еще на 2024-2025 годы. И потом, даже если наших выпустят на мир, то у нас будет по одной квоте. И отправят сильнейших, квоты возвращать. А Валиева уже сейчас не сильнейшая.
Валиева в прошлом году прекрасно прыгала, и в этом бы прыгала. Про компоненты и речи нет, ими одними Камила победит при чистом прокате. Но обстоятельства сами знаете какие.
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KarinaNik
Ответ olvl
Валиева в прошлом году прекрасно прыгала, и в этом бы прыгала. Про компоненты и речи нет, ими одними Камила победит при чистом прокате. Но обстоятельства сами знаете какие.
Если бы да кабы…😁
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olvl
Ответ KarinaNik
А я вот думаю, что это как минимум еще на 2024-2025 годы. И потом, даже если наших выпустят на мир, то у нас будет по одной квоте. И отправят сильнейших, квоты возвращать. А Валиева уже сейчас не сильнейшая.
Вот какое право они имеют квоты отбирать. Спортсменов не по их вине отстранили. Тоже думаю, что дело не быстрое. Буду очень рада ошибаться. Ну и всё может поменяться в любую минуту.
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