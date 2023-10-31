Александр Жулин: «Линичук? Я не разговариваю об этом человеке. Вообще»

Александр Жулин заявил, что не говорит о Наталье Линичук.

— Вы верите, что , начав работать в России после паузы длиной 13 лет, сможет стать конкурентоспособной?

— Я не разговариваю об этом человеке. Вообще, – сказал .

Линичук долгое время работала тренером в США. В январе 2023 года она вернулась в Россию. Сообщалось, что в скором времени они начнет работать в академии Евгения Плющенко.