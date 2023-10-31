Александр Жулин: «Линичук? Я не разговариваю об этом человеке. Вообще»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Александр Жулин Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что не говорит о Наталье Линичук.

— Вы верите, что Наталья Линичук, начав работать в России после паузы длиной 13 лет, сможет стать конкурентоспособной?

— Я не разговариваю об этом человеке. Вообще, – сказал Жулин

Линичук долгое время работала тренером в США. В январе 2023 года она вернулась в Россию. Сообщалось, что в скором времени они начнет работать в академии Евгения Плющенко. 

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Романовская
Если Жулина так штормит, то я представляю как "счастливы" бывший муж Карпоносов (негласно курирующий наши танцы) и Чайковская, которую Линичук в 90-е интригами скинула с должности главного тренера 😁 Ещё никто не приехал, а наш танцевальный серпентарий уже в полной боевой готовности. Валерику удачи))
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Garik_new
Жулин: "Испытываю личную неприязнь, так что кушат не магу!"
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Если не ошибаюсь, Линичук тогда тренировала Грищук-Платова, когда они вырвали золото ОИ в 94. Ох и крутой же рок-н-ролл был! Они были реально лучше гладеньких Усовой-Жулина. А потом была мутная тема с молоденькой Навкой, от которой Линичук довольно оригинально избавилась.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
кто знает причину ненависти? поделитесь, плиз
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ King_bez_ice
Костомарова в свое время не поделили или кого ?
Вроде по решению Линичук Костомаров ушёл к Семенович от Навки.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ King_bez_ice
Костомарова в свое время не поделили или кого ?
Похоже,что это очень давняя и сложная история.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_bez_ice
Костомарова в свое время не поделили или кого ?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Маргарита Романовская
Золото ОИ)) Не читали интервью Жулина про подкуп чешской судьи?
Ну Жулин много чего наговорил. Вплоть до того, что Грищук специально с ним закрутила и сексуально истощила, чтоб у него на ОИ сил не хватило))) У него и не хватило.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Tatiana Klm
Зачем ее пригласили - расшевелить болотце? Она уже давно не при делах. Непонятно, что она может дать нашим танцам,
Интригу. Вернее - интриги.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Романовская
Ответ King_bez_ice
Костомарова в свое время не поделили или кого ?
Золото ОИ)) Не читали интервью Жулина про подкуп чешской судьи?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Зашёл на первоисточник и полностью прочитал интервью Жулина с Вайц. Если Линичук вернётся к тренерской работе и начнёт трудиться в АП, то скандалов, интриг и хейта в танцах прибавится. Кроме Жулина в ФФКР тоже есть кому и что припомнить Линичук...
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна1945
Да ладно, он просто испугался. По его словам Линичук умеет работать с судьями лучше него. Яна Рудковская так не умеет. А Линичук продвинет Ангелов Плющенко. Сделает их главной танцевальной школой страны вместо Жулинской)) А Валерика Олимпийским чемпиёном. А я предупреждала, Саша, возьми мальчика😁
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Зачем ее пригласили - расшевелить болотце? Она уже давно не при делах. Непонятно, что она может дать нашим танцам,
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
истчобы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_bez_ice
Ответ Маргарита Романовская
Золото ОИ)) Не читали интервью Жулина про подкуп чешской судьи?
Да не думаю что из за золота будет так не любить именно тренера
Скорее связано с Костомаровым и в целом ее личностью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
orlitza
Ответ Tatiana Klm
Зачем ее пригласили - расшевелить болотце? Она уже давно не при делах. Непонятно, что она может дать нашим танцам,
Специалистам понятно. Много.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Tatiana Klm
Зачем ее пригласили - расшевелить болотце? Она уже давно не при делах. Непонятно, что она может дать нашим танцам,
Поживём - увидим... Если не будет получаться, Линичук сама это поймёт и откажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Инна1945
Да ладно, он просто испугался. По его словам Линичук умеет работать с судьями лучше него. Яна Рудковская так не умеет. А Линичук продвинет Ангелов Плющенко. Сделает их главной танцевальной школой страны вместо Жулинской)) А Валерика Олимпийским чемпиёном. А я предупреждала, Саша, возьми мальчика😁
Лининчук уже сто лет не при делах. А сейчас после такого перерыва возвращаться в тренерский топ очень сложно. Старые связи уже утеряны , нарабатывать новые нет времени и возможности. Да и не с кем. Очень непросто будет Лининчук. Но , посмотрим. Если у нее получится, то это только на пользу нашим танцам. А на нет , как говорится , и суда нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий