Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Павел Дрозд Бетина Попова Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Бетина Попова назвала выдающимися программы Степановой и Букина.

Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при России в Красноярске. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

«Я думаю, что программы Саши Степановой и Ивана Букина – самые выдающиеся на данный момент.

Мне кажется, что они уже много лет выступают на высочайшем уровне, а Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые на втором месте, можно сказать, только начинают свою профессиональную карьеру.

Они не так давно встали в пару, и дойти до уровня Степановой и Букина им будет тяжело», – сказала тренер и хореограф.

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2 комментария

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tanya_1111
Самые классные программы в этом году у Ирины Хаврониной с Дэвидом, понятно что 1 место им никто не даст слишком мало катаются вместе, но уж точно куда лучше и Шанаевой и Худайбердиевой.
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Himmelge
Разве выдающиеся? Короткий танец как для детского утренника. Поддержка, где Саша ножками вверх перебирает - да, пожалуй, такого мы еще не видели.
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