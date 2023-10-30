Бетина Попова: «Программы Степановой и Букина – самые выдающиеся на данный момент. Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до их уровня»

Бетина Попова назвала выдающимися программы Степановой и Букина.

и одержали победу в танцах на льду на этапе Гран-при России в Красноярске. Второе место заняли и .

«Я думаю, что программы Саши Степановой и Ивана Букина – самые выдающиеся на данный момент.

Мне кажется, что они уже много лет выступают на высочайшем уровне, а Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые на втором месте, можно сказать, только начинают свою профессиональную карьеру.

Они не так давно встали в пару, и дойти до уровня Степановой и Букина им будет тяжело», – сказала тренер и хореограф.